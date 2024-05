El gesto antideportivo de una estrella que da que hablar en la NBA: lanzó un objeto al suelo en medio de un partido y no fue sancionado

Un jugador de la NBA tiró una bolsa térmica a la cancha en medio de un partido

Los Minnesota Timberwolves volvieron a dar el golpe y por segundo partido consecutivo, y como visitantes, superaron a los Denver Nuggets, vigentes campeones de la NBA. En una de las series por las semifinales de la Conferencia Oeste, el equipo de Minneapolis venció 106-80 para tomar ventaja de 2-0 en la eliminatoria de los playoffs.

Más allá de la gran victoria de los Wolves, con las actuaciones estelares de sus dos figuras Karl-Anthony Towns y Anthony Edwards, autores de 27 puntos cada uno, el que se llevó las miradas del duelo que se disputó en el Ball Arena de Colorado fue Jamal Murray. La estrella de los Nuggets protagonizó una acción antideportiva durante el encuentro que generó todo tipo de comentarios en la NBA.

Cuando restaban 4:41 para el final del segundo cuarto, y con el marcador 49-30 en favor de Minnesota, el escolta de Denver estaba sentado en el banco de suplentes cuando, en plena acción ofensiva de su rival, tiró una bolsa térmica al suelo cuando Kyle Anderson le pasó el balón a Towns para que este defina debajo del aro. Tras ver que un objeto cayó en el suelo, el base de los locales Kentavious Caldwell-Pope, recogió la almohadilla, la arrojó a la banda y el juego continuó sin ninguna sanción de los árbitros.

Una vez que terminó el juego, uno de los protagonistas que se quejó fue el entrenador de los Wolves. “Tratamos de convencer (a los árbitros) de que probablemente no hay muchos fanáticos en el edificio que tengan una bolsa de calor, por lo que probablemente tuvieron que venir desde el banco, lo cual les pareció lógico”, dijo Chris Finch en conferencia de prensa.

“Estoy seguro de que fue un error y un descuido y nada intencional por parte del árbitro, pero ciertamente no puedo permitir que eso suceda”, agregó el entrenador, al mismo tiempo que comentó que lo que hizo Murray de arrojar un objeto durante una acción de su equipo fue “imperdonable” y “peligroso”.

Jamal Murray tiró una bolsa térmica al campo de juego en medio del duelo entre Denver y Minnesota |

¿Cuál fue la mirada de los árbitros? En el reporte que hace público la NBA sobre las decisiones de la terna, el juez Marc Davis fue contundente. “Yo era el árbitro principal y no me di cuenta de que estaba en el suelo o de dónde venía hasta que (Karl-Anthony) Towns lo notó”, dijo al ser preguntado por el periodista del Denver Gazette Vinny Benedetto.

Al ser consultado sobre cuál hubiera sido la sanción si alguno de los árbitros hubiera visto que fue un jugador el que lanzó un objeto a la cancha en pleno partido, Davis contestó: “No sabíamos que venía del banco. Si hubiéramos sabido que procedía del banco, podríamos haberlo revisado bajo el desencadenante del acto hostil. La penalidad hubiera sido una falta técnica”, explicó.

¿Por qué no se hubiera expulsado a Murray por tirar una almohadilla al campo? “Para que el jugador sea expulsado, se debería determinar que fue apropósito el intento de agresión”, concluyó en su análisis del caso. De esta manera, las próximas horas serán importantes para determinar si la NBA sancionará al base de los Nuggets. Hay que tener en cuenta que el tercer partido de la serie, que se mudará a Minnesota, se disputará el próximo viernes en el Target Center.

“Ni siquiera soy consciente de eso”, dijo Michael Malone sobre el incidente que protagonizó una de sus figuras. “Realmente no puedo comentar. Pero si ese es el caso, tendremos que ver qué pasa. No estaba al tanto de eso. Sabía que había una bolsa térmica en el piso, pero no estaba en mi campo de visión”, agregó.

Jamal Murray no pudo ocultar su frustración por el mal partido de su equipo y de él en sus estadísticas: en los 36 minutos que estuvo en cancha, anotó sólo 8 puntos. La caída para Denver los pone contra las cuerdas, ya que deberá remontar un 0-2 en el inicio de la serie, que ahora tendrá a los Timberwolves con la ventaja de localía. El juego 3 y 4 se llevará a cabo en Minnesota. Hasta el momento, el equipo de Edwards, marcha invicto en lo que va de la postemporada con un registro de 6-0 tras ganar la primera serie ante los Phoenix Suns por 4-0.