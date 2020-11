El Turco Maradona, primer familiar de Diego en hablar: “Yo no lo creo todavía”

El Turco Maradona es el menor de los hermanos hombres de la familia (Patricio Murphy)

“¿Cómo estoy? Estoy. Qué te puedo decir en este momento. Yo no lo creo todavía”. Habla Hugo Maradona y se hace un silencio en el programa de TyC Sports que lo entrevista. Él está en Italia, preocupado porque no consigue vuelos urgentes para viajar a Argentina a despedir a Diego, que falleció esta mañana producto de un paro cardiorrespiratorio. Es el primer integrante de la familia en hablar con la prensa.

En confianza, reveló: “Le dije a mi mujer, Paula, que el pelotudo estaba haciendo un chiste otra vez. Estoy mirando la televisión y hay muchísima gente en (el estadio del Napoli) San Paolo. Está todo el mundo conmocionado. Es muy triste, muy doloroso”. La congoja se apoderó de su voz y aunque no se lo vio, el Turco probablemente haya lagrimeado durante la nota.

En medio del diálogo, le avisaron que una aerolínea se pondría a disposición para que viajara cuanto antes a Buenos Aires. Igualmente no tiene consuelo: “Quiero abrazar a mis hermanas. Quiero estar al lado de la gente que lo quiere y que creo que lo va a seguir queriendo. La relación que teníamos con mi hermano... Lo vivimos de chiquito. Es dura, es dura. Es un dolor grande. Es una pérdida muy grande”.

Raúl, Hugo y Diego Maradona en un amistoso disputado en España (EFE/jgb/Archivo)

Hugo Maradona (51 años) advirtió que no tolerará faltas de respeto para con su hermano mayor: “Ahora todos van a hablar de por qué murió. Eso no se lo decían en la cara a mi hermano. Pero él vivió así. Ahora hay que dejarlo descansar en paz porque, como dijo en la cancha de Boca en su despedida, ‘yo me mandé la cagada y pagué’. Y esas cagadas le jugaron una mala pasada. Pero bueno, hay que hacer el luto. Para mí hoy murió el fútbol”.

El Turco trató de ser claro: “Lo único que quiero es que lo recuerden adentro de la cancha, ya le pegaron mucho afuera. Al primero que hable, si llego a estar en Argentina, lo voy a ir a buscar. Que no hablen una cosa más de mi hermano porque los voy a ir a buscar. No soy guapo ni nada, pero déjenlo descansar en paz”.

En las próximas horas estará viajando a Argentina y se reunirá con sus seres queridos para despedir a Diego Armando. El Gobierno nacional realiza los preparativos para el velatorio del histórico futbolista argentino aunque también habría una ceremonia íntima.

