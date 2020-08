Juan Martín del Potro viajó a Suiza para continuar con su recuperación de rodilla

El tenista argentino viajó a europa para rehabilitarse con el médico de Roger Federer

Juan Martín del Potro viajó ayer a Suiza para someterse a diversos estudios monitoreados por Roland Biedert, médico de cabecera de Roger Federer (lo operó dos veces en su rodilla), para determinar los pasos a seguir en su carrera. El tenista argentino se resintió en junio de 2019 en la rótula de su rodilla derecha y ahora quedará a disposición del especialista.

El tandilense de 31 años ya está llevando a cabo la cuarentena correspondiente que se extendrá por diez días antes de su encuentro con Biedert, reconocido también por tratar al suizo Stanislas Wawrinka. Los contactos con el doctor comenzaron a principios de año y ya se había hablado de la posibilidad concreta de viajar a territorio suizo para la rehabilitación.

En las últimas semanas, con el permiso de las autoridades de turno y bajo los protocolos sanitarios que confeccionó la Asociación Argentina de Tenis, Delpo realizó prácticas en el Tenis Club Argentino de Palermo, Capital Federal. No solamente utilizó el gimnasio de las instalaciones sino que llegó a hacer un peloteo liviano con el doblista tucumano Guillermo Durán y el cordobés Juan Ignacio Londero.

“Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha. La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona. Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo. Gracias por el amor que me dan siempre”, fue el mensaje que les dedicó a sus fanáticos en las redes sociales.

Delpo sueña con volver al circuito y ya está en Suiza sometido a cuarentena (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

La Torre de Tandil (128° en el ranking ATP) considera que todavía tiene mucho para dar en el tenis grande pese a haber sufrido otra grave lesión el pasado 19 de junio de 2019, en plena disputa del Abierto de Queen’s. Allí sufrió un dolor similar al que había padecido en 2018 en Shanghai. Después de pasar por el quirófano nuevamente, está predispuesto a volver a dar batalla en las canchas.

Cabe recordar que en mayo pasado, Del Potro anunció que finalizó su vínculo con el entrenador Sebastián Prieto, quien pasó a dedicarse exclusivamente a Londero: “Quería contarles que acordamos con Sebastián Prieto finalizar el vínculo para que él pueda desarrollar su trabajo con Juan Londero, mientras continúo mi rehabilitación. Estoy muy agradecido con Piper por estos años juntos, gran coach y gran persona. ¡Lo mejor en esta nueva etapa!”. Fue por esos días en los que la modelo Sofía Jujuy Jiménez confirmó su separación con él.

Como su recuperación demandará varios meses y continúa sembrada la incertidumbre en el circuito por las limitaciones que genera la pandemia del coronavirus, todavía no se definió si Prieto volverá a tutelarlo cuando esté al 100% en lo físico o si Delpo optará por modificar definitivamente a su entrenador personal.

