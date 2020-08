La preocupación de una promesa del tenis argentino que se entrena con un colchón en su garage: “No sé cómo voy a estar”

Facundo Díaz Acosta se entrena con un colchón en su casa

El envión que traía desde su participación estelar en los Juegos de la Juventud que se llevaron a cabo en Buenos Aires en 2018 se detuvo bruscamente. Facundo Díaz Acosta, una de las promesas del tenis argentino, se vio seriamente afectado por la pandemia del coronavirus al igual que la mayoría de los atletas nacionales. La negativa del permiso para entrenarse bajo protocolos en algún establecimiento llevó al zurdo de 19 años a tomar medidas extremas para no perder ritmo: se entrena en el garage de su casa con un colchón .

El tenista que había escalado en marzo pasado a su mejor ranking de la ATP (402) tuvo que retroceder varios casilleros y apeló al ingenio: mantiene un plan alimentario, se entrena con mancuernas, elásticos y recibió el aporte de un fabricante de colchones para darle a la pelota con la raqueta. “Estaban complicados los permisos para determinados jugadores, no me metieron en la lista y sigo encerrado hace 5 meses como la mayoría. Me puse un colchón, conseguí que me lo mandaran y lo puse en el patio para jugar”, contó en diálogo con Radio Mitre.

Además, explicó que le fue difícil movilizarse a otra localidad porque está en el AMBA (La Lucila) y “mucha gente no te quiere”. El joven que tiene como coach a Mariano Monachesi amplió: “Es grave la situación porque no solemos parar ni los fines de semana. Entrenamos los sábados y paramos los domingos para recuperar un poco de energías. Cinco meses es una locura por más de estar entrenando físico y algunas cosas que más o menos se pueden hacer en mi patio de 2x2. Pero después de cinco meses no sé cómo voy a estar, es un signo de pregunta enorme”.

Díaz Acosta se quedó con la medalla de plata en el torneo masculino individual de los Juegos de la Juventud 2018 (perdió con el francés Hugo Gastón) y ganó la de oro junto a su compañero Sebastián Báez en la misma competición. Ahora ruega porque le autoricen volver a practicar bajo protocolos a partir del lunes: “Soy socio del Club Comercio, en Núñez. Supuestamente iban a abrir el 3 y lo postergaron hasta el 17, hasta que no se sepa al 100% qué sucederá, uno nunca sabe. No sé cómo será pasar de provincia a Capital y si me dejarán, todavía no hay nada confirmado, es una incertidumbre total”.

El juvenil aprovechó la cuarentena para concluir algo que tenía pendiente: terminar los estudios secundarios. “Me quedaban 5 ó 6 materias porque para un tenista, con todos los viajes, es complicado el colegio. Iba a doble escolaridad de un bilingüe y me quedaban unas materias pendientes. Dije ahora sí o sí en cuarentena lo tengo que terminar, me puse las pilas y lo hice”.

En tanto, buscó explicaciones para la negativa que recibió por parte de las autoridades de turno: “Hoy mi raking profesional está un poco lejos de los Juegos Olímpicos, por más que sea un chico al que todavía le falta experiencia y todo, mi ranking no es tan bueno o cercao al de los Juegos de Tokio que iban a ser este año. Creo que probablemente fue por eso. Hay otros jugadores que están un poco más cerca y sí les dieron la chance, pero obviamente tampoco creo que hayan podido meter a muchos más con todo este tema”.

Facundo Díaz Acosta en los Juegos de la Juventud 2018 (@PrensaCOA)

Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis, se refirió al caso particular de Facundo en una nota con TN: “Es triste verlo a Facundo entrenar de la manera que lo está haciendo pero bueno, está tratando de alguna manera de mantenerse en actividad y tratar de no perder mucho su estado físico, por más que con este parate de cuatro meses se pierde mucho”.

Y concluyó: “Hablé con su entrenador y no entienden la situación, como tampoco la entendemos nosotros. Se autorizó a los deportistas olímpicos que estaban clasificados a los Juegos de Tokio o los que tenían chances de clasificarse pero hoy es una necesidad entrenar porque el circuito internacional ya se está jugando en Europa y Estados Unidos. Y no pueden ir a competir habiendo estado cuator meses sin entrenar”.

