Tevez quiere hacer lo que nadie pudo: juntar a Messi y Cristiano Ronaldo en el mismo equipo

Messi-Tevez-Cristiano: ¿el trío ofensivo en el partido homenaje de Carlitos?

En las últimas horas Carlos Tevez dejó una catarata de títulos en la entrevista en la que confirmó que continuará en Boca. El ídolo xeneize aceptó los términos del contrato propuesto por le Consejo de Fútbol del club y, aunque realizó una contraoferta con mínimos retoques, es un hecho que vestirá la camiseta azul y oro al menos hasta fin de año.

El Apache es consciente de que transita la recta final de una dilatada trayectoria profesional en la que formó parte de grandes equipos a nivel clubes y también en la Selección. En su currículum figuran Corinthians de Brasil, West Ham, Manchester United y Manchester City de Inglaterra, la Juventus de Italia y Shanghai Shenhua de China.

De hecho en suelo paulista y londinense dejó tan buen recuerdo que adelantó que habrá chances de continuar su carrera en Corinthians o West Ham en caso de no renovar su vínculo con Boca a fin de año.

Lo que es un hecho es que Tevez tendrá su partido homenaje en la Bombonera. Lógicamente no hay fecha ni está en preparativos la organización, pero Carlitos va palpitando y se imagina llenando de estrellas el estadio xeneize. Y su ambicioso proyecto cuenta con dos astros del fútbol: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Tevez es uno de los pocos jugadores del mundo que jugaron con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

El capitán boquense intentará reunir a su ex compañero de Selección y su ex compinche de ataque en el Manchester United para que jueguen en un mismo equipo por primera vez en la historia. ¿Podrá convencerlos?

Si bien es una idea que todavía está en pañales, Tevez habló del once que incluiría en cancha en su encuentro homenaje (llamativamente no se incluyó en el mismo para que tengan lugar la Pulga, CR7 y Wayne Rooney, otro ex United).

¿Cómo sería la formación del equipo de estrellas? Gianluigi Buffon; Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel Heinze, Patrice Evra; Paul Scholes, Andrea Pirlo, Paul Pogba; Lionel Messi, Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo. Los fanáticos de Boca y Tevez ya se frotan las manos al imaginarse a Messi y Cristiano tirando paredes en la Bombonera junto al Apache.

