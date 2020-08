El enojo de Verón en la negociación por repatriar a José Sosa: “Para qué sale a hablar el representante poniendo condiciones que no existen”

Juan Sebastián Verón se mostró molesto con el representante de José Sosa por sus declaraciones. EFE/ Demian Alday Estévez/Archivo

En un mercado de pases atípico por la situación financiera en la que dejó a todos los clubes del mundo la pandemia del coronavirus, Juan Sebastián Verón decidió hablar sobre los rumores que giran al rededor de Estudiantes de La Plata y la posible llegada de un viejo conocido como José Sosa. Fue así que el presidente de la institución se mostró molesto con el representante del jugador y no dudó en enviarle un dardo.

“He visto que han salido nombres de jugadores y con ninguno tuvimos trato. Creo que en este tiempo y con todo esto, donde hay muchos jugadores dando vuelta, los representantes ven la oportunidad de poner en mercado a sus jugadores diciendo que hablaron con nosotros. La realidad es que no hablamos con nadie. Si hablamos, fueron cosas puntuales que hoy no las saben nadie. Lo que da vueltas es porque los representantes tratan de aprovechar el momento”, fue la primera respuesta de la Brujita al ser consultado por los refuerzos que tiene en vista el Pincha, en diálogo con el programa Acá hay una Escuela.

Sin embargo, al poner sobre la mesa el nombre del Principito, el dirigente del León no le esquivó al tema y cargó directamente con el manager del ex volante del Trabzonspor de Turquía. “Nadie puede poner en tela de juicio que está mal si José no llega a volver. Él todavía no se manifestó, nosotros no hablamos. Lo que a mi particularmente no me gustó es que su representante salga a hablar en un momento en el que nosotros no dijimos nada. Poner la condición de si el campeonato empieza o no, de la condición monetaria del país. Es Argentina, no es Alemania, no tenés previsión. Es una decisión de vida. Si el decide no venir, es recontra respetable, está bien. Lo respeto y lo entiendo a José, la verdad que al que no entiendo es al representante. Si José no habla, para qué sale a hablar él poniendo condiciones que no existen. No hay ninguna. Cada uno se tiene que hacer cargo de las decisiones que toma, nada más”, manifestó con cierto tono de bronca.

El Principito quedó libre de su último club y recibió cinco ofertas para continuar en el fútbol de Turquía

En cuanto a la situación deportiva del mediocampista, actualmente se encuentra de vacaciones en Europa y está a la espera de ver qué ocurre con su carrera ya que se le terminó su vínculo con Los Tigres de Trebisonda y deberá analizar todas las ofertar que le llegaron del futbol turco -se habla de que cinco clubes desean contratarlo-.

Más allá del disgusto con el apoderado, Verón quiso dejar en claro que jamás hubo un contacto directo con el futbolista de 35 años. “En ningún momento él nos dijo que terminaba el campeonato y volvía a Estudiantes. No dijo eso. Entonces, ¿nosotros de qué nos podemos agarrar para decirle que no vuelva más? No se qué pasará el día de mañana, nadie lo sabe. Obviamente todos queremos y hacemos fuerza para verlo de vuelta. Pero él nunca nos manifestó nada a nosotros”, sostuvo.

“Los representantes no tendrían que haber hablado, para qué hablan. Están buscando una excusa y en definitiva estás condicionando su vuelta. En esto es preferible esperar y que hable el protagonista. La gente lo va a entender aunque algunos se van a enojar, eso pasa. Uno debe dar sus motivos y cualquiera que sean son entendibles”, concluyó sobre el tema.

Además, otro caso al que se refirió el dirigente de 45 años fue a lo sucedido con Marcos Rojo, quien finalizó su préstamo y debió volver al Manchester United. “En el caso puntual de Marcos, sabíamos que tiene contrato con el Manchester y pertenece al club. Era una de las posibilidades que el técnico y el club decidiesen que tenía que volver. Fue lo que pasó. Nada de eso puede borrar el gesto que tuvo Marcos, que va más allá de lo material. Fue un gesto que tuvo con el club y con la gente”, expresó.

