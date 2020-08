El futbolista de River Ezequiel Centurión dio detalles sobre su estado de salud tras ser diagnosticado con coronavirus

Ezequiel Centurión, uno de los arqueros del plantel profesional de River (NA)

River comenzó este lunes los entrenamientos en el predio que posee en Ezeiza y uno de los ausentes fue el arquero Ezequiel Centurión, único integrante del plantel millonario que dio positivo a los estudios de coronavirus (todos fueron sometidos a PCR test el pasado viernes en el Centro Rossi).

De esta manera, el oriundo de Cipolletti, que aún no debutó de manera oficial en el arco de River, aunque sí fue suplente en tres oportunidades en el 2018 (en las derrotas ante Colón y Estudiantes y en la victoria ante Gimnasia), se encuentra realizando una cuarentena estricta en su domicilio.

Para llevar tranquilidad, el futbolista utilizó las redes sociales para explicar que se encuentra en perfecto estado y que realiza algunas tareas físicas en su casa para mantenerse en forma hasta tener el visto bueno para retomar los entrenamientos junto al resto de sus compañeros.

Ezequiel Centurión se encuentra en perfecto estado de salud

“Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi, por los mensajes y por la predisposición para que no me falte nada, tanto del Club, como de mis vecinos. Gracias a Dios me encuentro en buen estado de salud, y con ganas de volver a entrenarme junto a mis compañeros”, explicó el futbolista de 23 años en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que levanta el pulgar y se lo ve entrenando en un balcón.

Vale destacar que Centurión no es el único ausente en el River Camp. Recién hoy se sumará Matías Suárez, quien debió estar una semana en cuarentena en su domicilio en un barrio privado de Córdoba a raíz de un brote de coronavirus. Mañana se sumaría Juan Fernando Quintero, que pasó parte del aislamiento en su Colombia natal.

Con el correr de los días también se agregará a la nómina de futbolistas Roberto Rojas, que vivió una travesía para retornar al país, y Jorge Moreira, que viene de estar a préstamo en los Portland Timbers de la MLS (acaban de salir campeones). El lateral derecho corre desde atrás en la consideración del entrenador y que se gane un lugar depende de varios factores, como la salida de algún extranjero (hoy el cupo en River está lleno) y la venta de Gonzalo Montiel.

En la práctica de ayer el equipo estuvo dividido en tres grupos de trabajo. El primero y el tercero realizaron circuitos físicos de potencia y velocidad y trabajos técnicos, mientras que en el segundo dijeron presente los arqueros, que llevaron adelante ejercicios específicos del puesto. El único que practicó diferenciado fue Benjamín Rollheiser, que se encuentra en la etapa final de una larga recuperación.

