"Con Javier somos amigos y hablamos por privado. Las ganas que venga yo las tengo. ¿A dónde va a ir?, ¿por qué no puede venir a Estudiantes? Puede vivir bien, tranquilo, tiene un lindo lugar para entrenar, un buen técnico (Gabriel Milito), a quien conoce y me conoce a mí, a Sebastián (Verón). ¿A dónde va a ir? Se le termina el contrato en noviembre, va a ser más feliz seguro. Ojalá en diciembre pudiera venir, pero es una cuestión de que el club tiene que hablar. Nosotros más que el deseo de tenerlo como compañero no pasa. Yo a todo trapo, le dije 'venite para acá', pero eso no nos corresponde a nosotros", expresó Andújar en una entrevista con Cielo Sports el 7 de mayo pasado.