"Yo llegué acá, me tiraron la gorra y me vine a Estancia Chica. Los conocía al Pelado Méndez y a Adrián (González), que le pegaba con un fierro, estamos descubriéndonos entre nosotros", describió hoy la situación en el programa 90 minutos de fútbol, por Fox Sports. En efecto, el ex defensor y Gonzalizo, el que, según el astro, "le pegaba con un fierro", lo secundaron, junto al preparador físico Hernán Castex, en el entrenamiento. Diego pidió sumar, además, a su sobrino Daniel López Maradona.