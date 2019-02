Lo que pasa es que acá todo es diferente. El estadio, el pasto, la vestimenta, cómo se entrenan, están un escalón arriba nuestro. Acá no hay un descuido. Todo impecable. Todo es lindo. Todo sobra. Si piden 10 pelotas le dan 30, si piden 40 conos le dan 100. Si me lo propongo puede ser que me quede, hubo gente que se me acercó y me dijo "¿por qué no agarrás un equipo de Segunda División?". Y averigüé y acá te cumplen todo, hay equipos buenos en el Ascenso, fuertes, se gana muy buena plata, lo único es que tenés que calcular los impuestos, porque acá se respeta mucho ese tema. Siento que me van conociendo en España. Se sabe que tengo relación con los argentinos que están acá. Eso para un DT empuja mucho. Sólo me genera duda la edad que tengo, pero si tuviera 10 años menos ya estaba dirigiendo acá como un loco.