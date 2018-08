Viernes 24

19: Belgrano vs. Estudiantes – Nicolás Lamolina (TNT Sports)

19: Patronato vs. Racing – Fernando Espinoza (FOX Sports)

21: Atlético Tucumán vs. Colón – Pablo Echavarría (FOX Sports)

21: Independiente vs. Defensa y Justicia – Jorge Baliño (TNT Sports)