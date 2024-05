Jerry Seinfeld debuta como director con una sátira sobre el consumo estadounidense

Trailer de Unfrosted:The Pop-Tart Story, de Jerry Seinfeld

Jerry Seinfeld ha sido responsable de más películas de las que crees. Sí, coescribió y prestó su voz a Bee Movie, de 2007. Pero antes de eso, Seinfeld -donde ir al cine era un destino casi tan habitual como la cafetería- dio origen a docenas de películas (falsas). Rochelle, Rochelle, Pronóstico Negativo, Sack Lunch.

Pero casi tres décadas después de que en un episodio, fuera engatusado para contrabandear “Death Blow”, por fin ha rodado su primera película. Jerry Seinfeld dirigió, coescribió y protagoniza Unfrosted, una comedia repleta de estrellas sobre la invención de la Pop-Tart ya estrenada en Netflix.

La película, coprotagonizada por Melissa McCarthy, Jim Gaffigan y Hugh Grant, entre otros, es una extravagante sátira ambientada en los años 60 e inspirada en Mad Men, en la que las marcas Kellogg’s y Post Cereal se enbarcan en una carrera despiadada para “poner patas arriba la mesa del desayuno americano”. “Cuando ves cualquier escena dices: ‘¿Qué es eso?’ Y eso me gustó mucho”, comentó Seinfeld en una entrevista reciente. “Me gusta que lo veas y digas: ‘No sé qué es esto’”.

Para Seinfeld, que se ha ceñido decididamente al stand-up desde que la famosa serie que lleva su apellido como título terminó en 1998, se trata de un raro proyecto post-sitcom, que se une a una corta y esporádica lista que incluye la efímera serie de telerrealidad The Marriage Ref y el popular programa de streaming Comedians in Cars Getting Coffee.

Jerry Seinfeld comenzó a dedicarse al stand-up mientras estudiaba en la universidad

Sin embargo, Unfrosted devuelve al comediante a una de sus pasiones permanentes. ¿Recuerdas todas esas cajas de cereales en su apartamento de Seinfeld”? Las Pop-Tart le fascinan especialmente. En su especial de comedia 23 horas para matar, formó un extenso fragmento que comenzaba con un recuerdo de infancia: “Cuando inventaron el Pop-Tart, me estalló la nuca”.

Para Seinfeld, la Pop-Tart tiene un carácter casi mítico. Una película sobre Oreo, Milk Duds o incluso Junior Mints no funcionaría, dice. Pero la Pop-Tart es diferente. “Gran parte es la palabra. Es una palabra divertida”, declaró Seinfeld y agregó: “He oído que Mattel está intentando hacer una película de Hot Wheels. Podría funcionar. Ciertas cosas realmente nos atraparon cuando éramos niños, ¿sabes?”.

En esta extensa entrevista, Seinfeld habló de temas grandes y pequeños.

—¿Es cierto que sus momentos en el final de Curb Your Enthusiasm fueron improvisados con Larry David?

—La idea surgió justo en ese momento. Dije: “Oye, vamos a hablar del final ahora mismo”. Llevábamos todo el día hablando de ello porque era su final. Estuvimos hablando de finales de series todo el día. Y yo decía que Mad Men era mi favorita y que la de Los Soprano me parecía genial, y obviamente la nuestra era la que era.

Jerry Seinfeld protagoniza "Unfrosted" junto a un elenco conformado por Melissa McCarthy (izquierda), Hugh Grant, Sarah Cooper y Amy Schumer, entre otros

—¿Qué significa eso? ¿Estás contento con ella o no?

—Bueno, creo que lo que dijimos en esa escena. Pensamos: “Sí, eso habría estado mejor”. (Risas) Es muy difícil de recordar. El estado emocional en el que me encontraba después de nueve años era un poco desastroso. Quizá no pensábamos con claridad. La idea de hacerlo en su programa es realmente asombrosa. Para hacer eso, dos personas tienen que tener dos comedias de éxito de larga duración y tienen que interpretarse a sí mismas, con una separación de 25 años. Cuando volvía a casa esa noche por la autopista 10 en Los Ángeles, me estallaba la cabeza por la matemática de lo que acababa de ocurrir: crear algo en el 98 y pagarlo en el 23. Para una persona como yo, que se dedica a hacer bromas, es realmente increíble. Para una persona bromista como yo, me sentí como si hubiera aterrizado en la luna.

— Unfrosted comienza con un viejo número tuyo de monólogos. ¿Te sorprende que se haya hecho una película sobre él?

—Fue idea de Spike Feresten, guionista de Seinfeld. Yo no quería hacerla. No creía que fuera a funcionar. ¿Qué es una película sobre la invención del Pop-Tart? No tiene gracia. Y (el guionista de Seinfeld) Andy Robin tuvo la idea de que fuera Los elegidos de la gloria Y yo dije: “Qué gracioso”.

—Creo que tiene una línea sobre “dividir el átomo del desayuno”, así que esto también es como un Oppenheimer tamaño bocadillo.

—Sí, Oppenheimer. Creo que es un juego divertido si alguien quiere jugar: a cuántas películas hemos robado. Obviamente, El Padrino”, obviamente Los elegidos de la gloria. En un momento, iba a decir: “Te enterraré bajo tierra, Eli”, de Petróleo sangriento. Y ni siquiera íbamos a explicarlo. El personaje no se llamaba Eli.

Jerry Seinfeld debuta como director con "Unfrosted", una película sobre la guerra entre Kellogg’s y Post

—Una vez, en una entrevista, sugeriste que sólo decías que te encantaban las Pop-Tarts para que el chiste funcionara.

—Probablemente sólo lo dije para que funcionara. Pero me encantan las Pop-Tarts. Ayer me comí una. Estábamos haciendo un reportaje en las redes sociales con Jimmy Fallon y Meghan Trainor. Le di un mordisco y dije: “Esto es fantástico”. Lo que me gusta es su calidad artificial. Me encantan los grandes objetos que caben en la mano de forma agradable. Un paquete de cigarrillos es una de las mejores cosas que te puedes poner en la mano. Sienta muy bien. Los dados me gustan. Me gustan las cucharas. Me gustan las cosas. (Risas)

—¿Eran conscientes de la reciente moda de las películas basadas en productos?

—Sí, pero empezamos mucho antes. Me decepcionó un poco convertirme de repente en parte de una tendencia, pero no podíamos hacer nada al respecto.

—¿Tiene alguna idea de por qué nos hemos centrado en el consumismo estadounidense? Tu película es una gran sátira del consumismo estadounidense.

—En mi caso, me encantan los hombres trajeados hablando de algo estúpido, como los cereales, los puffs y los sprinkles.

"Yo no quería hacerla. No creía que fuera a funcionar", dice Jerry Seinfeld sobre su primera película

—A menudo has hablado de tu dedicación a afilar y esculpir un chiste. ¿Sigues motivado por ello?

—La otra noche empecé con un chiste sobre una esponja de cocina en el fregadero que te miraba y decía: “No sé cuánto más crees que tengo. Había terminado hace dos meses”. Ahora está creciendo y creciendo en un monólogo de tu esponja de cocina diciéndote: “¡Déjame ir! Déjame morir como un rectángulo, no en pedazos”. Cuando me engancho a algo así, sólo quiero ver hasta dónde puedo llegar con ello, cuánto tiempo me dejarán hablar de esto.

—Estás a punto de cumplir 70 años. ¿Es significativo para usted?

—No.

—Algunos artistas se encierran en sí mismos cuando llegan a los 70, como hizo Steven Spielberg con Los Fabelman. Pero quizá ésta sea una película muy personal para vos

—Mucho. Este es mi Fabelmans. Porque no me interesa mi vida. Me interesa comer.

—¿Por qué siempre has evitado la actualidad o la política en tus comedia?

—No tengo la fluidez necesaria. Tu comedia, sea lo que sea, sólo funciona con ciertas cosas. Lo mío sólo funciona con estas cosas tontas.

Lejos de los gags, Seinfeld llevó la vida real a otro nivel en la famosa comedia televisiva que llevó su apellido como título

—Sin embargo, dedicarse al sinsentido tiene cierto sentido.

—He hablado largo y tendido sobre este tema con mi amigo Joel Hodgson (creador de Mystery Science 3000) y es increíblemente elocuente al respecto: “La cultura de usar y tirar de nuestra infancia no era de usar y tirar para nosotros”. Amamos profundamente estas cosas y tenían sentido en su falta de sentido.

—Con Marc Maron mantuviste un gran debate como cómicos casi diametralmente opuestos. Él cree en desnudar su alma en el escenario y vos prometes fidelidad al chiste. Pensé que ambos tenían razón.

—Mi actitud, creo, era más hablar con los cómicos. Creo que los cómicos, si quieren sobrevivir toda la vida haciendo esto, tienen que prestar mucha atención a las risas. No hay menos valor en lo que está haciendo, pero me preocuparía por cuánto tiempo duraría esto en su vida. Pero, sí, es un buen punto. Ambos teníamos razón, sólo que diferente.

—Has dicho que quieres hacer stand-up hasta los 80 y más allá.

—Hasta el final. Hasta el final.

—¿Sigues pensando lo mismo?

—Sí. Lo único difícil de mi vida son las otras cosas. La gente me pregunta si voy a bajar el ritmo y yo respondo: “La parte laboral de mi vida no es el stand-up. Son todas las demás cosas”. El stand-up es una experiencia increíble, pura. Lo que más lamento de mi vida es que nunca llegué a ser bueno en el surf. Lo hice durante dos semanas una vez hace muchos años. Pero si fueras surfista, nunca dejarías de hacerlo. Eso es el stand-up para mí. Nunca me canso de sentir esa energía, esa fuerza vital natural bajo ti y a tu alrededor.

Jerry Seinfeld regresa a sus raíces cómicas con 'Unfrosted', una parodia de los años 60 (Getty)

—¿Está pensando en otro especial de stand-up?

—No. Ahora mismo no estoy seguro de que sea una forma de comedia para mí. Me encantaría pensar en otra cosa, incluso si quisiera hacerlo, que ahora mismo no quiero. Como, Comedians in Cars Getting Coffee, el subtexto es: “Estoy harto de los programas de entrevistas en la televisión”. Por eso lo hice. Y déjame mostrarte por qué. Ya no queremos verlos sentados en un sofá. La gente que lo hace no se divierte haciéndolo. Ese fue mi programa anti-charla. Así que me gustaría hacer un especial anti-stand-up. A veces envidio a esos pequeños artesanos italianos a los que no les importa si alguien sabe quiénes son o qué hacen. Y el stand-up puede ser así. Cualquier trabajo de escritura es un trabajo muy solitario. El stand-up, en cierto modo, es una especie de mundo privado y solitario. Voy a Dayton, Ohio, el viernes. Nadie va a saber lo que pasó allí. Eso me atrae mucho. Me atrae más eso que: “Oigan todos, hice una película”. Si pudiera elegir, me gustaría hacer este trabajo de forma muy discreta y privada.

—Es interesante que digas eso siendo alguien que tuvo uno de los mayores programas de televisión de la historia. Puede que ya estuviera harto.

—Es posible. Pero nunca lo sentí como yo. Larry y yo, cuando empezamos a hacer el programa pensamos: “Esto será algo muy divertido”, una pequeña boutique que atraerá a nuestra gente que le gusta este tipo de cosas extravagantes, fuera de lo común, y eso sería genial. En lo que se convirtió nunca estuvo en nuestro radar. Entonces, de repente, eres un surfista de olas grandes. Creo que fue más difícil para Larry que para mí. Porque sientes la presión. Nunca me importó la presión.

—¿Has experimentado que las generaciones más jóvenes encuentren Seinfeld en Netflix?

—A esa edad, entre 10 y 12 años, parece que lo encuentran. Al principio no tienen ni idea de lo que es. (Risas) Creo que todo el mérito es de Jason (Alexander), Michael (Richards) y Julia (Louis-Dreyfus), por lo que hicieron con esos personajes, el color que encontraron en todos ellos. Larry y yo sólo estábamos manteniendo conversaciones tontas, pero ellos lo hicieron tan accesible. Merecen todo el reconocimiento por el éxito de la serie.

Fuente: AP

[Fotos: REUTERS/James Lawler Duggan; prensa Netflix; Getty Images]