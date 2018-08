Vamos ahora al cielo con Rosario Central. Porque jugó dos partidos, ganó dos. De 26 equipos, sólo uno ganó los dos partidos, es Rosario Central. De la mano de Bauza, con poco, digamos que jugó bastante bien, pero ganó ajustadamente los dos partidos, con pelotas paradas ejecutadas pro el Colo Gil, una conectada por Caruzzo, la otra por Zampedri. La verdad es que me alegra que alguien se sume al lote de los favoritos, porque me da la sensación de que la Superliga es de cuatro equipos, los cuatro grandes. Y no sumo a San Lorenzo porque este año no se armó para ser campeón.