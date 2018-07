Otro de los temas abordados por el ayudante de Lionel Scaloni fue el de su desempeño como entrenador -aparte de su actual puesto con la Selección Sub 20, es el DT de la Sub 17-. "Soy alguien que intenta ayudar a los chicos a ser mejores. Llevo poco tiempo. Me gusta acompañarlos y poder aportar mi experiencia para que se conviertan en grandes profesionales. Todavía no tengo la ilusión ni el deseo de dirigir conjuntos de adultos. Me interesa mucho este ámbito. Quiero que los jóvenes sigan viendo el fútbol como un juego y sin la excesiva presión que existe en la elite", comentó.