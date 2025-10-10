Cultura

Gabriel Rolón desafía: ¿y si no está tan mal la soledad?

El psicoanalista presenta un libro que rompe con los estigmas tradicionales del aislamiento e invita a comprender esa vivencia como parte del desarrollo humano

Guardar
Otra vez Gabriel Rolón nos
Otra vez Gabriel Rolón nos ayuda a pensarnos.

“A veces es refugio. Otras, exilio. Con sus luces y sombras, con sus imperativos de bienestar que no dan respiro, el mundo que nos toca en suerte vivir hace de la soledad un padecimiento. La viste con las ropas de un dolor indeseado del que es necesario huir para quitarle, de esa manera, su dimensión más importante: la condición de tránsito tan inevitable como necesario. Sin embargo, en el simulacro de compañía permanente, hay veces en las que se hace un silencio que nos invita a desoír ese rumor para que escuchemos una voz que nos habla desde un lugar distinto". Con esa visión, el psicoanalista y escritor argentino Gabriel Rolón vuelve a explorar una experiencia esencialmente humana en su nuevo título, La soledad, que llegará a las librerías en la tercera semana de octubre.

book img

PREVENTA - La Soledad. Una visita inevitable

Por Gabriel Rolón

eBook

Gratis

Descargar

La soledad despierta especial atención por la trayectoria y alcance del autor, al punto que la editorial está haciendo algo que no es tan frecuente en el país: lanzó la preventa del libro: se puede comprar y recibirlo cuando salga.

Rolón se consolidó en las últimas décadas como referente en la divulgación de temas vinculados a la salud mental y las emociones. Sus trabajos abordan la pérdida, el sentido de la vida y el valor de lo íntimo. Sus lectores vienen del plano académico y del popular.

Sus libros, entre ellos Historias de diván y Cuentos para pensar, reúnen casos clínicos y relatos que permiten al lector reflexionar sobre la complejidad emocional de la vida cotidiana, sin sacrificar el rigor profesional. Según Rolón, “El primer paso para entender al otro es escucharlo de verdad”.

Solos y ¿mal? El libro
Solos y ¿mal? El libro de Gabriel Rolón.

Además de su labor como escritor, Rolón ha contribuido al debate público sobre psicología y sociedad a través de conferencias, programas de radio y televisión. Ha promovido una visión de la psicología que trasciende el consultorio, mostrando cómo los conflictos internos reflejan problemas colectivos y culturales.

Su enfoque pedagógico y narrativo ha permitido que conceptos complejos como la transferencia, el duelo o la ansiedad sean comprendidos por audiencias masivas, posicionándolo como un referente en la divulgación de la salud mental en América Latina.

La soledad

En La soledad, Rolón se apoya en el psicoanálisis, la filosofía y el arte para analizar el aislamiento y desafiar las certezas impuestas en torno a la compañía y el bienestar. De acuerdo con la sinopsis editorial, propone mirar la soledad como un tránsito necesario y no solo como un estado del que se debe escapar. Planeta describe la obra como “orgánica e imprescindible” dentro de su catálogo y destaca la prosa del autor por su precisión y capacidad de abordar temas complejos con claridad.

A lo largo de las páginas, el autor dialoga con figuras del pensamiento clásico y contemporáneo, entre las que aparecen Franz Kafka, George Byron, Atahualpa Yupanqui, Mary Shelley, Melanie Klein, Victor Frankl, Gustav Mahler, Cynthia Wila, Gabriel García Márquez y Donald Winnicott, entre otros. Este recurso enriquece el análisis y amplía las posibles aristas de reflexión sobre la soledad.

book img

La felicidad

$12,99 USD

Comprar
book img

Historias inconscientes (NE)

$8,99 USD

Comprar
book img

El duelo (NE)

$7,99 USD

Comprar
book img

El precio de la pasión

$8,99 USD

Comprar
book img

Historias de diván. Diez relatos de vida (NE)

$8,99 USD

Comprar
book img

Encuentros (NE)

$11,99 USD

Comprar
book img

Encuentros. Ed. definitiva

$18,99 USD

Comprar
book img

Encuentros. Ed. definitiva

$10,99 USD

Comprar
book img

La voz ausente

$20,99 USD

Comprar
book img

Historias de diván

$22,99 USD

Comprar
book img

Los padecientes

$10,99 USD

Comprar
book img

Encuentra tu propio camino

$2,99 USD

Comprar
book img

Historias de diván

$22,99 USD

Comprar

Las ideas de Rolón encuentran antecedentes en declaraciones y textos anteriores. En una entrevista recogida por Infobae, el autor afirmó que “la muerte es una experiencia solitaria, nadie puede morir por otra persona”. Además, en diálogo con Diario de Cultura, sostuvo: “La vida es solo tiempo, quien juega con tu tiempo juega con nuestra vida”.

En La soledad, Gabriel Rolón invita a dejar de lado el ruido social y a escuchar una voz interior. Así, otorga otra dimensión al aislamiento como condición humana. La propuesta busca apartar la mirada de la urgencia emocional inmediata y devolverle a la soledad su función vital, como parte inherente de la existencia.

Temas Relacionados

BajalibrosGabriel RolónPsicoanálisis

Últimas Noticias

Orson Welles: a 40 años de su muerte, la historia del genio detrás de “Citizen Kane”

Desde una infancia marcada por la tragedia hasta conquistar Hollywood, el director que murió el 10 de octubre de 1985 dejó huella con una película considerada una de las mejores de todos los tiempos

Orson Welles: a 40 años

Damien Hirst, Invader y Shepard Fairey revolucionan Londres con una muestra que une arte urbano y provocación

Tres referentes del arte contemporáneo, conocidos por su espíritu rebelde, exhiben obras colaborativas y piezas inéditas en la muestra “Triple Trouble”

Damien Hirst, Invader y Shepard

Un tesoro de Velázquez regresa al Prado: así fue la restauración del retrato de Felipe IV

El trabajo de conservación dirigido por María Álvarez Garcillán saca a la luz la técnica y el carácter original del lienzo realizado por el maestro del barroco. Los secretos de una de las obras más relevantes del genio sevillano

Un tesoro de Velázquez regresa

László Kraszahorkai, felicitado por Víktor Orbán con una metáfora deportiva

El primer ministro saludó a su compatriota por el Nobel de Literatura y lo comparó con “una medalla de oro olímpica”. El escritor es un abierto opositor al gobierno húngaro, al que definió como “un caso psiquiátrico”

László Kraszahorkai, felicitado por Víktor

Ken Follett nos acerca a la creación del megalito de Stonehenge en el Neolítico: “las mujeres también hicieron muchas cosas”

El célebre autor de ‘Los pilares de la Tierra’ publica una nueva novela titulada ‘El círculo de los días’, en la que nos retrotrae a la Edad de Piedra

Ken Follett nos acerca a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quiénes son y qué rol

Quiénes son y qué rol cumplieron los nuevos prófugos del triple femicidio narco que busca la Justicia

YPF: la jueza Preska obliga a la Argentina a entregar chats y mails de funcionarios actuales y anteriores antes de fin de mes

Cuenta regresiva para un nuevo lanzamiento de SpaceX que podría cambiar las reglas de la exploración espacial

Qué dijo el creador de ChatGPT sobre la inversión en el país y su homenaje al argentino que falleció de forma trágica días atrás

Cómo se mueve el único dólar que cotiza en el mercado durante el feriado

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército desplegará alrededor de

El Ejército desplegará alrededor de 3.000 militares en Quito para evitar el ingreso de manifestantes

Ecuador obtiene acceso a 600 millones de dólares tras la aprobación técnica del FMI

Bolivia: YPFB y la Aduana defienden al presidente de la petrolera estatal de una denuncia penal por contrabando

Los seis latinoamericanos que hicieron historia antes que María Corina Machado y ganaron el Nobel de la Paz

El Ejército de Israel anunció la derrota de Hamas y detalló las zonas bajo control militar en la Franja de Gaza

TELESHOW
Quienes son los invitados de

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

José María Muscari reveló su curiosa fórmula para saber si una obra tiene éxito: “Es la única manera”

Mario Pergolini sorprendió al hablar de su futuro en los medios: “Hay una edad en la que ya no hay que estar”

Un look audaz en un sitio histórico de Buenos Aires: Natalia Oreiro deslumbró en el estreno de su nueva película

La llamativa frase de Nacho Castañares sobre la posible reconciliación de Daniela Celis y Thiago Medina