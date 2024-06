R.E.M. volvió a juntarse sobre un escenario luego de 13 años

Volvió R.E.M. luego de 13 años y tocó en el Salón de la Fama de los Compositores (Foto: Bennett Raglin / Getty Images via AFP)

R.E.M. se presentó en el escenario juntos por primera vez en más de una década el jueves, reuniéndose para tocar su clásico “Losing My Religion” mientras eran introducidos en el Salón de la Fama de los Compositores. Michael Stipe, Peter Buck y Mike Mills se separaron en 2011, y la última vez que los cuatro miembros tocaron juntos en el escenario -Bill Berry dejó la banda en 1997- fue en 2007.

Pero la entrada en quién es quién de la música, que es el prestigioso panteón de compositores, hizo que la banda se reuniera nuevamente. “La composición de canciones es la base misma de por qué nos unimos en primer lugar”, dijo el vocalista Michael Stipe a AFP. “Estamos muy orgullosos”.

La banda fue introducida por Jason Isbell, quien interpretó una versión de “It’s The End of The World As We Know It (And I Feel Fine)” de R.E.M. en el evento. “R.E.M. era más grande que la suma de sus partes. R.E.M. se movía como un solo instrumento”, dijo Isbell. El Salón de la Fama de los Compositores celebra a sus incorporados con una cena festiva y un concierto íntimo en lugar de un evento televisado.

Kevin Bacon y su hermano Michael -el dúo conocido como The Bacon Brothers- abrieron el espectáculo con una interpretación enérgica de “Footloose,” el tema principal nominado al Oscar de la película de 1984 del mismo nombre. Bacon protagonizó la película, pero Dean Pitchford la escribió y también gran parte de su música, y fue uno de los del grupo élite introducido el jueves.

Mike Mills, Michael Stipe, Bill Berry y Peter Buck de R.E.M. en el Salón de la Fama de los Compositores (Foto: Gary Gershoff / Getty Images via AFP)

El escritor de muchos éxitos de cine y musicales, Pitchford agradeció al público adorador “por escuchar todos estos años, y sobre todo, gracias por escucharme”. Trey Anastasio de Phish introdujo a Steely Dan, mientras que el presidente del Salón de la Fama de los Compositores, Nile Rodgers –el querido cofundador de Chic– otorgó a SZA un premio especial para compositores “en la cima de sus carreras”.

Es “simplemente más allá de todos mis sueños más salvajes,” dijo SZA, antes de interpretar una versión acústica de “Snooze”. Rodgers aprovechó su momento en el escenario para enfatizar que “no habría industria musical si no hubiera canciones,” llamando específicamente a la plataforma de streaming Spotify a “reconocer y darle prioridad a los compositores.”

Realeza del hip hop, country y de los Oscar -Nadie menos que Missy Elliott puso a la multitud de pie mientras introducía a Timbaland en la codiciada clase. “En el hip-hop, había ciertas formas en que la música hip-hop sonaba –Timbaland... literalmente cambió la cadencia,” dijo, y agregó que el productor, rapero y cantante cuyos éxitos incluyen “Give It To Me” era un maestro en casar sensibilidades del rap y el R&B.

Michael Stipe, de la banda R.E.M., durante su concierto en el Volkspark de Hamburgo en Alemania el 1 de julio de 2003 (Foto: AP /Christof Stache, archivo)

“Gracias por darme un asiento en la mesa,” dijo Timbaland en un largo discurso de aceptación, antes de dirigir a una banda de casa a través de un popurrí de sus éxitos y aquellos que produjo para artistas como Elliott, Justin Timberlake y Beyoncé.

Carrie Underwood y Keith Urban actuaron en honor a Hillary Lindsey, una estrella compositora de Nashville que ha escrito para artistas como Lady Gaga, Bon Jovi, Taylor Swift, Tim McGraw, Faith Hill y Shakira.

Y Diane Warren -la compositora que ha ganado 15 nominaciones al Oscar, incluyendo por “Because You Loved Me” interpretada por Celine Dion y “I Don’t Want to Miss a Thing” de Aerosmith- recibió el mayor honor de la noche, el premio Johnny Mercer. Ella, como todos los introducidos, dijo que ser honrada por sus compañeros era particularmente especial. “Son compositores, ¿qué es más genial que eso?” dijo.

Fuente: AFP