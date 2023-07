Drake se suma a la gran lista de estrellas pop que se animan a publicar poesía

INDIO, CA - APRIL 15: Drake performs on the Coachella stage during day 2 of the Coachella Valley Music And Arts Festival (Weekend 1) at the Empire Polo Club on April 15, 2017 in Indio, California. (Christopher Polk - Getty Images/Coachella)

“No sé si alguna vez en mi vida he deseado más que la gente compre o apoye algo”, escribió el rapero Drake al anunciar la publicación de su primera colección de poesía, coescrita con su viejo colaborador Kenza Samir.

Sin duda, la gente compró el libro, titulado Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness: Disponible para desde hace sólo un par de semanas, ya se ha agotado en el sitio web del cantante y en el de su editorial, Phaidon.

Pero, hasta ahora, la recepción no ha sido especialmente amable. DJ Khaled publicó un vídeo un tanto críptico en el que aparecía divertido y confuso a partes iguales mientras leía en voz alta algunas líneas de las 168 páginas, algunas de ellas en blanco: “¡No me lo estoy inventando!”. En Pitchfork, Samuel Hyland escribió: “Todo en Titles Ruin Everything podría haber funcionado como un pie de foto de Instagram, un tuit, una letra o, quizás lo mejor de todo, un pensamiento fugaz y no compartido”.

El poeta Hanif Abdurraqib resumió el proyecto como “esencialmente, un libro de mesa de café con chistes de una sola línea”, mientras que Aris Kian, poeta laureado de Houston, lo llamó una “mina de oro de mediocres gotas de micrófono”. (Drake pareció responder en un post de Instagram, desechándolos como “poetas enojados al azar”). Otros escritores tomaron las redes sociales para burlarse de la colección y, en algunos casos, para compadecerse bromeando: “Es un alivio saber que incluso a Drake le resulta difícil promover la poesía”, escribió otro bardo canadiense.

Drake se une a una rica tradición de músicos populares que se han atrevido con el verso, con resultados dispares. (Por no hablar de Patti Smith, que sigue escribiendo como una carrera artística paralela). Su proyecto parece una buena ocasión para revisar algunos esfuerzos especialmente memorables de las últimas décadas.

1. Tarántula, de Bob Dylan (1971)

Mucho antes de ganar el Premio Nobel de Literatura por “haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana”, Dylan publicó este libro de prosa y poesía experimental (en una entrevista de 2001, insinuó que lo hizo a regañadientes, presionado por su representante). Robert Christgau predijo en el New York Times que, aunque los poemas contuvieran “joyas similares” a las canciones de Dylan, el libro se convertiría en objeto de culto en el mejor de los casos: “Las maravillosas letras, las partes divertidas, así como las cosas monótonas y vagamente interesantes y la fallida retórica catastrofista: todo desaparecerá”.

2. Una noche sin armadura, de Jewel (1998)

Cuando se publicó, la colección de la estrella del pop -en la que nombraba a Dylan Thomas y Charles Bukowski como principales influencias- se convirtió en el libro de poesía más vendido de la historia de Estados Unidos. Algunas de las críticas fueron mordaces (el libro también inspiró una parodia completa de Beau Sia), pero tres poetas encuestados en aquel momento por el diario Baltimore Sun tuvieron reacciones divididas. “Yo me tomaría este libro muy en serio”, dijo un profesor de poesía de la Johns Hopkins. “No es ingenuo ni trivial, y sospecho que puede leerse con placer”.

La propia autora no fue tajante sobre su obra: “Toda esa poesía fue escrita de los 15 a los 22 años o algo así”, declaró a Rolling Stone aquel diciembre. “Es muy ensimismada: ‘¿Qué es el amor? ¿Qué no es el amor? Me estoy dando cuenta de que la poesía ya no parece interesarme.”

3. Parpadeando con los puños, de Billy Corgan (2004)

Esta recopilación del cantante de Smashing Pumpkins fue un éxito comercial: “el libro de poesía que más veces ha aparecido en la lista de los más vendidos del New York Times en más de una década”, informó The Post. Entertainment Weekly se quedó mudo: “¿Dónde están los riffs de guitarra?” (algunos de los poemas parecen letras de canciones, con estribillos repetidos entre paréntesis). Algo más amable, el crítico Dwight Garner describió el libro en el New York Times como ocasionalmente risible pero también, a veces, “vívido y anguloso y no mucho peor que muchos primeros libros de poemas que llegan con embriagadores elogios de los burgueses del mundo de la poesía”.

4. Orlam, de PJ Harvey (2022)

La cantante inglesa escribió esta épica narración poética, sobre una niña de 9 años que crecía en una zona rural del oeste de Inglaterra, en un momento en el que sentía que había perdido su conexión con la música. The Guardian elogió el libro por su “exquisita poesía de la naturaleza”: “Las propias palabras son una delicia amorosa: suaves y zumbonas en boca y oído (zummer, yoller, whiver, theasom), guturales y crudas cuando es necesario (maggoty, puxy ...). El glosario es su propio poema”. El proyecto literario de Harvey acabó inspirando el mundo sonoro de su nuevo álbum, I Inside the Old Year Dying, que pone música a la poesía.

Fuente: The Washington Post

