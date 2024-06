Donald Harrison: “Miles Davis fue mi maestro de vida”

Donald Harrison Live Solo On Cherokee

Donald Harrison Jr. se presenta en Buenos Aires este viernes 14 y sábado 15 (en Bebop Club con doble función, a las 20 y 22.45 hs.) y estará acompañado por los músicos argentinos Mariano Loiácono en trompeta, Ramiro Penovi en guitarra, Pablo Raposo en piano, Gabriel Baldo en contrabajo y Marco Scaravaglione en batería. Antes de subirse al avión que lo conduce a Buenos Aires, dialogó con Infobae Cultura sobre New Orleans (su ciudad, la cuna del jazz), el estilo que patentó, sus experiencias con grandes músicos y cómo no, sobre Miles Davis, con quién compartió horas de ensayo y escenario en 1986. “Desde el principio, me enseñó a creer en mí mismo”, cuenta con admiración.

Donald Harrison Jr. es ampliamente reconocido por su dominio de diversos géneros musicales que abarcan el jazz, el soul, el funk y la música clásica orquestal. Su trayectoria incluye colaboraciones con figuras de renombre como Art Blakey, Terence Blanchard, Roy Haynes y Eddie Palmieri entre otros. En la década de los años 80, desarrolló el Nouveau Swing, un estilo que combina el swing del jazz moderno con ritmos como el hip-hop, funk y soul. Luego incursionó en el smooth jazz, y desde los primeros años de este siglo ha explorado conceptos de la física cuántica aplicados a la música, generando lo que él denomina Jazz cuántico.

Además de su carrera musical, Harrison ocupa un lugar significativo en la cultura afro-neorleana reconocido como Big Chief de Congo Square (uno de los puntos clave de la ciudad para esa tradición). El mismo título le fue otorgado por la Reina Diambi Kabatusuila en la República Democrática del Congo, la tierra de sus ancestros. Por si fuera poco, Harrison ha aparecido como actor/músico en 9 episodios de la elogiada serie Treme, creada por David Simon (el autor de The Wire, nada menos), y más importante que eso, inspiró dos personajes centrales en una historia fascinante sobre cuestiones sociales y raciales en la ciudad considerada “la cuna del jazz”.

—Usted nació en Nueva Orleans, la cuna del jazz. ¿Qué le diría a un argentino sobre cómo es la ciudad, cómo es la escena musical en la ciudad? ¿Quién es su músico favorito de Nueva Orleans?

—Lo que me gustaría contar a mi familia argentina es que la cultura y la música de Nueva Orleans están influenciadas por muchas y diversas culturas globales. Una de las zonas más importantes es Congo Square, donde los africanos esclavizados se reunían cada domingo para practicar la cultura de su tierra. Esta idea tribal influyó en el jazz primitivo y en todos los demás estilos musicales de Nueva Orleans, y después en la música del mundo. Me siento honrado de ser el actual Big Chief de Congo Square. Tendría que decir que Sidney Bechet es mi músico favorito de Nueva Orleans por excelencia.

—Es reconocido como el creador del estilo Nouveau Swing. ¿Podría explicarnos qué es y qué tipo de música combina?

—El concepto Nouveau Swing mezcla el jazz acústico moderno con la música de baile actual, como el hip-hop, el soul, el funk y la música de Nueva Orleans.

—Grabó un álbum con Ron Carter y Billy Cobham. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Aprendió algo de ellos?

—Me lo pasé muy bien con Ron Carter y Billy Cobham. Son dos de los mejores músicos del mundo en este momento. Ambos caballeros me enseñaron mucho sobre sus conceptos innovadores y sobre cómo piensan hacer avanzar la música.

—Participó como músico y actor en la serie “Treme”. ¿Le gustó? ¿Puede compartir alguna anécdota del rodaje de la serie?

—Tuve el honor de que una serie de televisión basara dos personajes en cómo se me ocurrían nuevos estilos musicales. Fue un viaje increíble ser asesor y actuar en una serie de televisión que tenía historias auténticas y música auténtica en cada episodio. Todavía me estoy pellizcando.

—Tocó con Miles Davis. ¿Qué es lo primero que recuerda de aquel momento?

—Recuerdo que desde el principio Miles me enseñó a creer en mí mismo. Me habló de Charlie Parker, Coltrane, Cannonball (por Cannonball Adderley) y otros grandes músicos. Me dio muchas ideas hermosas sobre las que trabajar. Me ayudó a seguir adelante hablando de mí a gente importante.

—¿Y cómo era Miles Davis?

—Miles era como de la familia para mí, que me cuidaba en todo momento, tanto musicalmente como maestro de vida. Era uno de los artistas más trabajadores que haya visto nunca. Siempre estaba indagando y buscando constantemente el siguiente paso lógico.

—¿Recuerda alguna anécdota con él?

—Siempre pienso en cómo Miles podía trabajar en muchos proyectos al mismo tiempo y encontrar las soluciones a todos ellos. Miles trabajando en casa era realmente un espectáculo para la vista.

*Donald Harrison Jr. se presenta el viernes 14 y sábado 15 de junio, con funciones a las 20 y 22.45 horas en Bebop Club (Uriarte 1658, CABA). Las entradas pueden comprarse en el lugar o a través del sistema Passline.

[Fotos: C Flanigan/FilmMagic; Erika Goldring/Getty Images; Douglas Mason/WireImage]