Murió Pepe Guerra, leyenda de la música popular uruguaya

José "Pepe" Guerra, integrante del dúo Los Olimareños, murió el jueves 13 de junio de 2024 en Montevideo, Uruguay

El cantautor uruguayo José “Pepe” Guerra, exintegrante de Los Olimareños, falleció el jueves a los 80 años debilitado por un cáncer, informaron su familia y la productora AM en un comunicado. “Desde hace un largo tiempo venía sosteniendo una dura y porfiada lucha contra el cáncer, al que de manera valiente enfrentó y venció. Tristemente su cuerpo no pudo tolerar el desgaste y finalmente se fue en paz, en su casa y rodeado de sus seres queridos”, indica el texto citado por medios uruguayos. “En estricto apego a su voluntad no se realizará velatorio ni ceremonia fúnebre pública”, agrega.

Nacido en la ciudad de Treinta y Tres, a orillas del río Olimar, Guerra conformó desde 1960 y por tres décadas junto a Braulio López el dúo Los Olimareños, que llegó a editar cerca de 50 discos en todo el mundo, obteniendo reconocimientos de Oro y Platino. En su repertorio, que ofrecía una mezcla de lo folclórico con ritmos autóctonos y también murga y crítica política y social, destacan entre otros temas “Los Orientales”, “Orejano”, “Nuestro camino” y “Cielo del ‘69″. Pero seguramente la canción que más los represente es “A Don José”, compuesta por el poeta Rubén Lena y declarada himno popular y cultural del pueblo uruguayo por ley en 2003.

Las canciones de Los Olimareños “se han ido corriendo de generaciones: de abuelos a hijos y de hijos a nietos”, dijo Guerra

Fieles representantes de la cultura popular de Uruguay, Los Olimareños fueron prohibidos durante la dictadura de su país (1973-1985) por alzar en algunas de sus letras voces de protesta contra la represión, y el dúo partió al exilio a España y México. A su regreso a Uruguay en 1984 cientos de miles de personas les dieron la bienvenida en un icónico recital en el Estadio Centenario de Montevideo. Al separarse en 1990 continuaron sus carreras como solistas, pero se reencontraron en 2009.

“Nuestras canciones se han ido corriendo de generaciones: de abuelos a hijos y de hijos a nietos”, dijo Guerra al diario uruguayo El País en 2019, año en que el dúo regresó por última vez a los escenarios.

En 2006, Guerra pudo haber sido uno de los ganadores del premio mayor de la Lotería de Fin de Año, que repartió 1,6 millones de dólares. Pero su esposa contó que perdió el billete ganador, que había recibido de una admiradora en un recital, según reportó la AFP entonces.

Fuente: AFP