Nahir Galarza reapareció en un nuevo documental sobre su vida: la entrevista desde la cárcel y las imágenes inéditas

Se estrena el documental de Nahir Galarza en Amazon Prime (Video: primevideolat)

A siete años del caso que conmocionó al país, se estrenó el documental Nahir, el secreto de un crimen. El proyecto muestra a Nahir Galarza como nunca antes: entrevistas en la cárcel, imágenes inéditas y testimonios únicos. Además, refleja cómo vive actualmente la joven de 25 años, quien se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua en Argentina.

Lejos de la ficción, el documental muestra el antes y el después de la joven. El proyecto, de dos capítulos, no solo aborda la psicología de Galarza, sino que también trata el caso con testimonios únicos: la joven de Gualeguaychú –que habla desde la cárcel–, sus padres, la madre de Fernando Pastorizzo y los amigos de ambos chicos.

Lejos de la ficción, el documental de Nahir Galarza muestra el antes y el después de la joven

El documental, el cual cuenta con tres años de trabajo, fue producido por Kapow y dirigido por Alejandro Hartmann -quien también dirigió Carmel: quién mató a María Marta, sobre el caso García Belsunce- y Tatiana Mereñuk, guionista de El fotógrafo y el cartero, una investigación sobre José Luis Cabezas.

En una charla con Teleshow, Nicolás Chausovsky, productor ejecutivo de la serie, contó los detalles del proyecto, los desafíos al momento de abordarlo y los secretos detrás de la polémica figura de Galarza: “Vemos una Nahir que creció en la cárcel, que no vive en su entorno familiar, sino en uno particular. El documental son dos episodios, casi de una hora, el primero te cuenta el caso hasta el juicio, con mucha información, con muchos testimonios, y el segundo rompe con todo lo que se conoce del caso. Es un episodio que se mete en la psicología de Nahir. El primero es impactante, pero el segundo no lo podés creer”.

El documental logró testimonios únicos y mostró la palabra de personajes que nunca se habían expresado de tal manera hasta entonces

Además de la reconstrucción del caso, el documental ofrece material inédito. “Desde el asesinato, que fue en 2017, Nahir solo dio una entrevista a Mariana Fabbiani. Acá, los directores la entrevistaron dos veces, casi cuatro horas cada jornada. Además tuvimos visitas a la cárcel y conversaciones telefónicas. Es una Nahir nunca vista que dice cosas que jamás había dicho. Entrevistamos al padre de Nahir, Marcelo Galarza, y su madre. Es interesante porque el caso tuvo un giro cuando Nahir acusó al padre. Por otro lado, el testimonio de la madre de Fernando, Silvia. Ella habla con distancia de los hechos, es impactante cómo lo dice”, relató el productor.

Nicolás Chausovsky, productor ejecutivo de la serie, contó los detalles del documental "Nahir, el secreto de un crimen"

“¿Tu nombre es Nahir Mariana Galarza?”, comienza diciendo el teaser compartido por la cuenta de Instagram de Amazon Prime. Mientras el video repasa algunas escenas del caso, como el disparo a Pastorizzo, la detención de la joven y su declaración en el juicio, se escucha a Galarza afirmar: “Todas las cosas pasan porque tienen una historia o varias atrás. Todavía me cuesta hablar sobre todo esto. Siento eso, como algo que me reprime o que me dice que no hable. Una cosa es pensarlo, sentirlo o saberlo y otra cosa es decirlo. Cuando lo decís, es real”.

El proyecto, de dos capítulos, no solo aborda la psicología de Galarza, sino que también trata el caso con testimonios únicos

Uno de los puntos más llamativos del documental es el abordaje de la joven condenada. En las redes sociales, la polémica giraba entorno a la posición de la serie y la imagen que podría dar sobre la joven. Al respecto, Chausovsky afirmó: “Cada persona podrá sacar sus conclusiones de Nahir. Va a generar conversación. El documental trató de poner todas las voces y que cada persona saque sus conclusiones. Es un documental del genero true crime. Es un género que tiene sus recursos: la entrevista, el material de archivo, van a ver el juicio, la testimonial de Nahir horas después de ser detenida. Y por el otro lado las evocaciones”.

El documental logró testimonios únicos y mostró la palabra de personajes que nunca se habían expresado de tal manera hasta entonces. En ese sentido, el productor ejecutivo contó el trabajo del equipo para conseguir estos testimonios: “Por un lado es hablar con las personas y contarles de qué se trata el proyecto, invitarlos a participar. Es un caso que a todos (los entrevistados) les ha modificado la vida. Lo más difícil fue establecer una bajada de valores éticos, de cómo acercarse a la historia. Todos construyen, Nahir es una persona atrapante, difícil de codificar”.

Los directores del documental: Tatiana Mereñuk y Alejandro Hartmann

De esta manera, Amazon Prime ofrece una nueva mirada sobre el caso Nahir Galarza, quien en 2017 asesinó de dos disparos a Fernando Pastorizzo el 29 de diciembre de 2017, en Gualeguaychú, Entre Ríos. Con una mirada íntima, el documental aborda las vidas de los personajes como nunca antes.