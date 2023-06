El histórico Teatro Alvear de Buenos Aires tiene fecha confirmada de reapertura

La directora del Complejo Teatral Gabriela Ricardes, y el ministro de cultura de la Ciudad Enrique Avogadro en el Teatro Alvear

En cualquier ciudad del mundo, la apertura de una sala de teatro significa una alegría enorme para la comunidad artística, para los vecinos que la visitarán, como también para todo el entramado económico que se reactiva con la misma. Sin embargo, esa emoción es mucho mayor cuando se trata de un espacio mítico que tuvo que cerrar sus puertas, como es el caso del emblemático Teatro Presidente Alvear de la calle Corrientes, que cerró el 24 de mayo de 2014 (la última función fue con la obra Mireya, de Pepe Cibrián y Ángel Mahler). Esta sala, que forma parte del Complejo Teatral Buenos Aires (CTBA), junto al San Martín, el Regio, el De la Ribera, el Sarmiento y el Cine Teatro El Plata, volverá a abrir durante la tercera semana de julio de este año, según informaron las autoridades culturales.

Gabriela Ricardes, directora del Complejo Teatral de Buenos Aires, y Enrique Avogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron un recorrido para mostrar el avance de las obras, que ya alcanzaron más del 80%, realizadas por un equipo interdisciplinario de técnicos, ingenieros y una diseñadora escénica, se buscó potenciar los recursos escenotécnicos preexistentes, incluyendo nuevas tecnologías.

El Teatro Alvear volverá a abrir durante la tercera semana de julio de este año

La artista y escenógrafa Julieta Ascar es quien tiene a cargo la concepción estética de la restauración arquitectónica teatral, y el diseño de renovación de la caja escénica. Buscando combinar artes y oficios tradicionales con nuevas tecnologías, Ascar tomó como punto de partida revitalizar las formas orgánicas de la arquitectura original del auditorio, incluyendo la paleta cromática, recuperando los materiales tales como bronces, madera y colores originales de pintura.

La primera etapa finalizó en mayo de 2019 y estuvo centrada en la restitución del revestimiento de dolomita y de la marquesina de la fachada. Se trabajó en pintura, rehabilitación de instalaciones eléctricas y artefactos de iluminación, aire acondicionado y nuevas carpinterías del hall de acceso y primer nivel. Además, se hicieron instalaciones para nuevo espacio de cafetería; rehabilitación de boleterías, sanitarios en planta baja, escaleras y vestuario para artistas.

La sala tendrá una infraestructura moderna que convive con los originles del teatro

Por otra parte, se realizaron modificaciones en los sistemas contra incendios; hubo nuevos tendidos eléctricos en camarines, escenario y salas, trabajos de plomería, refuncionalización de sistemas de aire y ventilación, incorporación de nuevas tecnologías de maquinarías escénicas, que apuntan a mejorar las condiciones de la caja de escenario para lograr una mayor versatilidad, renovación del sistema de foso de orquesta y caja escénica, incorporación de un telón cortafuego, desarrollo de arte de interiorismo que procura la articulación de materialidades originales de la arquitectura del teatro con otras contemporáneas, modificación en sala de las carpinterías de madera, las butacas y la renovación de las terminaciones, incorporando materiales que perfeccionan la acústica, y la renovación de los camarines, equipados con nuevo mobiliario confeccionado en el taller propio del Complejo Teatral Buenos Aires.

Las butacas fueron acondicionadas y retapizadas para que vuelvan a su esplendor original

“La obra tuvo varios contratiempos, entre otras cosas una pandemia en el medio, arrancamos la obra antes de marzo 2020 y después se paralizó por la cuestión sanitaria y también financiera, debido a la quita de fondos de la coparticipación que tuvimos por parte del gobierno nacional que intempestivamente nos sacó recursos e impactó muchas en las obras de la ciudad entre ellas ésta. La reapertura es una enorme alegría porque sabemos y conocemos muy bien el anhelo que tiene la comunidad teatral de volver a vivir el Alvear. Creemos que va a sorprender a todo el mundo. La gente que conoció el Teatro Alvear antes de que cerraran sus puertas va a haber un teatro nuevo, que será un orgullo para la ciudad. Sin lugar a dudas, va a ser la noticia cultural de 2023. A lo largo de todos estos años hubo una decisión política muy clara de invertir en la infraestructura cultural de la ciudad”, declaró el ministro de cultura de la Ciudad Enrique Avogadro.

En su origen el Teatro Presidente Alvear era privado, propiedad de Pascual Carcavallo, y en 1980 pasó a ser parte de la Ciudad. Es uno de los seis pertenecientes al Complejo Teatral de Buenos Aires. Tiene una capacidad de alrededor de 800 espectadores, distribuidos en la platea, un sector de pullman, una tertulia y un sector de palcos. La sala de Corrientes 1659 tiene una infraestructura sorprendente, ya que posee sus propios talleres de escenografía, luminotecnia, sonido y sastrería. Además, su amplio escenario, de 22 metros de ancho, 25 de alto y 8 de profundidad, con una embocadura de 12 metros, tiene foso para orquestas.

Los pasillos de los camarines del Teatro Alvear también fueron reacondicionadas

Es un teatro que es un orgullo de Ciudad de Buenos Aires, ya que es la segunda sala pública de artes escénicas más importante y de mayor tamaño en territorio porteño y por el que pasaron figuras como Tita Merello, Mariano Mores, la orquesta de Anibal Troilo, Roberto Goyeneche, Hugo Midón, y Roberto Carnaghi entre otros. Un teatro donde se presentaron 127 espectáculos y un espacio que vio crecer a quienes hoy son ya figuras representativas en la escena artística. Abrió sus puertas el 22 de abril de 1942 y desde julio de este año se podrá volver a disfrutar.

La primera obra que se presentará será Edmond, del dramaturgo francés Alexis Michalik, considerado uno de los fenómenos escénicos de la última década. En la versión local, actuarán Miguel Ángel Rodríguez, Felipe Colombo y Vanesa González. “Elegimos especialmente ese espectáculo, ya que muestra un poco la trastienda del teatro y cómo se construye una obra desde el punto de vista de un autor que va a realizar un clásico universal, es una obra de cómo nació el Cyrano de Bergerac. Por otra parte, por su escenografía, va a permitir también ver la nueva maquinaria del teatro”, comentó Gabriela Ricardes.

Todo el hall de entrada y de los diferentes niveles del Teatro Alvear fueron remodelados

Se restauró por ejemplo la luminaria de bronce, que convivirá con el nuevo sistema mecanizado y motorizado de las varas de iluminación. Las carpinterías de madera y las butacas volverán a la antigua paleta cromática, sumando nuevos materiales que mejorarán la acústica. Los vestuarios, el sistema contra incendio, el cableado eléctrico, el piso, el aire acondicionado y la caldera, todo estará hecho a nuevo. El mobiliario de los camarines (muebles, espejos, percheros) será confeccionado por el personal del teatro en los talleres del Complejo. El escenario conservará su piso original de pinotea y se construyó un nuevo foso de orquesta que podrá subir tres niveles sin hacer ruido en ese movimiento de ascenso o descenso. La diferencia entre cómo estaba la sala en abril, cuando fue la última vez que se mostraron las obras, es abismal. Teniendo un centenar de personas trabajando constantemente para llegar a recuperar el máximo esplendor que tenía.

El teatro Alvear cerró sus puertas el 24 de mayo de 2014 y reabrirá en julio de 2023

“Toda su caja escénica tiene un mix entre los viejos sistemas, que son irremplazables, que tienen que ver con la tracción humana de la maquinaría, pero también hay mucha que está motorizada, que el teatro no tenía. Las obras hicieron hincapié sobre todo en las nuevas innovaciones en seguridad para el público, los artistas y los trabajadores, como el telón cortafuegos y un nuevo sistema hidrante con un tanque de agua de 40.000 litros que se construyó especialmente, tiene todos los sistemas de detección en caso de cualquier inconveniente. Son cosas que no se ven y no son tan coloridas, pero hacen al quehacer del día a día y de la seguridad. Tiene todo un nuevo sistema lumínico que dialoga con las arañas antiguas que se restauraron”, remarcó Gabriela Ricardes, directora del Complejo Teatral de Buenos Aires.

“El trabajo de restauración que se hizo fue de manera profunda, podría haberse hecho con menos, pero, sin embargo, se eligió también hacer una inversión para que de acá a los próximos 80 años todo funcione, que nos trascienda, que todos los que vengan puedan utilizar este teatro en muchos años más sin tener que volverlo a cerrar. Llevo un tiempo más, pero también va a quedar una obra absolutamente duradera donde están trabajando los mejores profesionales de cada área”, completó la funcionaria.

