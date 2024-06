“Acompañame a un día conmigo”: La China Suárez compartió al detalle todas sus obligaciones

Un día con la China Suárez (TikTok @sangrejaponesita)

En las últimas horas Eugenia China Suárez volvió a generar controversia tras una publicación en sus redes sociales, donde es una figura activa al compartir detalles de sus jornadas de grabación en lo que respecta a ficciones y música, además de los momentos de intimidad en familia. Cada paso es registrado por la actriz y cantante, que recibe los más variados comentarios de sus seguidores.

En su última publicación en Instagram Suárez aparece mordiendo una soga con bordes metálicos, mientras que en el fondo se distingue lo que parece ser un camarín con un bolso, espejos, un sillón y un puf. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron dos pies visibles a un costado de la imagen, cuya identidad no fue revelada inicialmente.

La polémica se intensificó cuando la misma imagen fue compartida por el cantante L-Gante en su perfil de Instagram, sugiriendo que él podría estar en ese momento con ella. La ausencia de una descripción acompañando la imagen generó las más diversas especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre estos dos personajes de la farándula, ya que no se los había visto juntos en público anteriormente. La publicación llenó de preguntas a los seguidores de ambos, quienes intentaban descifrar el vínculo que los une.

Esta interacción en redes sociales llega en un momento donde las vidas públicas de China Suárez y L-Gante fueron objeto de numerosos rumores y atención mediática. Si bien la imagen por sí sola no confirma ni desmiente ninguna relación o proyecto conjunto, fue suficiente para despertar la curiosidad y los comentarios de sus respectivos fanáticos, quienes no dudaron en que se trata de una futura colaboración musical.

La imagen subida por la China Suárez y compartida por L-Gante

Tras ello, según la información a la que accedió Teleshow, el pasado martes 11 de junio por la tarde se produjo la grabación del videoclip entre ambos en la zona de Haedo, en el oeste del Gran Buenos Aires. Y es precisamente de esa jornada en la que en su perfil de TikTok compartió un video en el que destacó todas las obligaciones que tiene en el día.

“Acompáñenme a un día conmigo”, comenzó la intérprete el video, con una voz en off, en el que se la podía ver con un abrigo con piel, además de anteojos, y explicó: “Había salido de bañarme y estaba llevando a los más chiquitos al colegio y está relindo, un poco de sol en la cara”. Tras ello llegaría a una de las locaciones donde se encuentra filmando una ficción, donde se tomó unos minutos para utilizar el masajeador que se había comprado, luego de saludar a todo el equipo que la acompaña.

Para el almuerzo “me tocó un guiso de lentejas vegetariano que estaba riquísimo”, para luego dormir una siesta antes de continuar con las grabaciones en la misma locación donde se encontraba. Para el atardecer llegó el momento del regreso a casa, pero solo por un rato. Es que la también cantante tenía previsto la grabación del videoclip en que se la podría ver junto con L-Gante.

La China Suárez bailando un tema de La Joaqui (TikTok @sangrejaponesita)

Así que al momento de arribar al inmueble, ducharse y lavarse los dientes, fue el tiempo de darle un poco de cariño a su perro Apolo. “Ahí ya me estaba yendo al video, eran como las 8 y media de la noche”, reconoció, para luego dejarse ver dentro del vehículo que la llevaba, sin perder el momento de cuidar su piel, por lo que en el viaje comenzó a hacerse una mascarilla en el rostro “porque mi piel ya no daba más, había estado maquillada todo el día. Estaba muy cansada”.

Ya en el camarín asignado fue el tiempo de los arreglos en el pelo y demás, aunque no reveló ninguna de las instancias de lo que allí sucedió porque “no les puedo revelar nada del videoclip”, además de destacar que ya habían pasado las 3 de la mañana. Besó a otro de sus perros, Pochi, “que estaba durmiendo con la lengua afuera y me dio mucha ternura”.

En otro de los momentos compartidos por la también influencer, se la puede ver con la ropa que utilizaría en le videoclip acompañada por una de sus amigas bailando al ritmo de una de las canciones clásicas de La Joaqui.