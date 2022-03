Malvinas: “Campo minado” volvió al teatro porteño en los días previos a una fecha histórica

"Campo minado" se presenta de jueves a domingos hasta el 24 de abril en el Teatro San Martín (Gustavo Gavotti)





En apenas dos semanas se van a cumplir 40 años de aquel 2 de abril de 1982, un día que fundó sentimientos tan confusos como exorbitados. Las Malvinas y la guerra, trajeron algunas euforias y muchos temores. Miedos incluso íntimos y nunca imaginados. Cómo sería tener que ir a la guerra y qué podría pasar en Malvinas, pensamos muchos que, como este cronista, hacía poco tiempo terminábamos de hacer el servicio militar y éramos reservistas pasibles de ser convocados.

“Campo minado”, la obra de Lola Arias que se podrá ver de jueves a domingos a las 20, hasta el 24 de abril, tuvo su estreno en mayo de 2016 en el Royal Court Theatre de Londres y desde entonces tuvo funciones en más de 30 ciudades en todo el mundo. Ahora en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín a propósito del aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas.

El re estreno tuvo lugar en la noche del jueves y dio comienzo a una serie de actividades que el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires llevará adelante en el marco de esta conmemoración. En el hall central del Teatro San Martín, previo al comienzo de la función, Infobae Cultura dialogó con el ministro Enrique Avogadro y con Jorge Telerman, Director General del Complejo Teatral de Buenos Aires y designado como Director del Teatro Colón.

(Gustavo Gavotti)

Avogadro explicó que “hay toda una serie de actividades que están organizando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con relación a los 40 años de Malvinas, donde el Ministerio de Cultura tiene un rol muy activo, porque entendemos que la cultura permite darnos un espacio de reflexión. Y una mirada que, como la que nos propone la obra de Lola Arias, sin ceder en ningún momento el reclamo de soberanía, plantea una mirada muy humanista, un abordaje del conflicto desde un humanismo trascendente. Son los mismos protagonistas de ambos lados los que cuentan su historia. No sacan conclusiones porque el valor que tiene, creo yo, el arte es que nos presenta la pregunta y cada uno elabora la respuesta”.

Telerman destacó también esa visión con la que desde el Complejo Teatral enfocaron las actividades. “Nuestra vocación fue organizar esta conmemoración de los 40 años de Malvinas desde una perspectiva humanista, de promoción de los valores de la concordia, de la paz, con este emprendimiento único a escala planetaria. No hay antecedentes en que tres ex combatientes, en este caso británicos, y tres ex combatientes argentinos, estén haciendo juntos una obra de arte que nos conmueve a todos, mostrando la superioridad del valor del encuentro, aún en la diferencia. Porque por eso lo que hicimos de hacer esta conmemoración, no para hablar de cuestiones geopolíticas, ni solamente de una posición clara de defensa de la soberanía, como tenemos todos nosotros, sino de una perspectiva que nos permita reflexionar sobre la guerra. Y lamentablemente el mundo nos sigue dando muestras de lo imposible que es esto”.

Los protagonistas de “Campo Minado” son ex combatientes. Tres argentinos, dos británicos y un nepales, uno de los gurkas enviados a las Malvinas como parte de las tropas inglesas. Entre los argentinos, Rubén Otero sobrevivió al hundimiento del Buque General Belgrano y tiene una banda de tributo a los Beatles; Gabriel Sagastume fue un soldado “mediocre” (según sus propias palabras), y hoy es abogado penalista; Marcelo Vallejo fue apuntador de mortero y es deportista, campeón de triatlón. Los británicos son David Jackson, que pasó la guerra escuchando trasmisiones en código por radio y hoy escucha a otros veteranos en su consultorio de psicólogo y Lou Armour, que fue tapa de los diarios del mundo cuando los argentinos lo tomaron prisionero el 2 de abril, y hoy es profesor de niños con problemas de aprendizaje. Sukrim Rai fue un gurka que supo usar su cuchillo, incluso para evitar matar, luego de la guerra trabajó como guardia de seguridad. La propuesta propone mirar una misma historia desde distintos puntos de vista, el de quienes fueron enemigos y ahora comparten un escenario, pero también entre quiénes fueron y quiénes son, como también las distintas maneras de relacionarse con lo militar como trayectoria y con las Malvinas en particular. En estas funciones no estará presente Lou Armour, quien se quedó dando sus clases en Inglaterra. Será reemplazado por Tip Cullen, actor que fue Marine y es conocido en Gran Bretaña por su manejo de las armas, quien será encargado de contar la historia de Armour.

Presencias en el re estreno de "Campo minado". De izquierda a derecha: Felipe Miguel, la embajadora del Reino Unido Kirsty Hayes, el director del British Council Robert Chatfield, Jorge Telerman, Eduardo Eurnekian y Enrique Avogadro (Gustavo Gavotti)

Junto con el reestreno de la obra de Arias se inauguró “Manto de neblinas”, una instalación inmersiva ubicada en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín. Se trata de un cubo enigmático que propone una experiencia sensorial e invita a la contemplación y a la vivencia empática. Telerman explicó la lógica de esta creación con idea y desarrollo de Natalia Uccello y Gabriel Caputo, y una fotografía del terreno de Malvinas de Gerardo Dell’Oro. “A veces olvidamos la dimensión del horror humano de una guerra donde efectivamente están en juego las vidas, los cuerpos. La instalación que veremos pone en valor esto. Usted va a entrar a esa instalación con las luces apagadas, se van a encender y una ilusión óptica le va a dar la sensación de estar usted mismo dentro de Malvinas. Y luego la luz se va a volver a apagar y va a darse cuenta de que no está, pero que podría haber estado”. Por su parte el ministro Avogadro resaltó que la instalación fue posible gracias al apoyo de la Corporación América, cuyo titular Eduardo Eunekian estuvo presente en la apertura, y también destacó la importancia de que esta propuesta se desarrolle, de manera libre y gratuita, en la nave insignia del Complejo Teatral, el Teatro San Martín. “Un espacio que siempre desde su fundación, ha sido central para la cultura de la Ciudad de Buenos Aires”, agregó el ministro de cultura porteño.

(Gustavo Gavotti)

Las biografías y el teatro documental

“Campo minado” es parte de lo que se conoce como teatro documental, una forma de representación que incluye elementos de las biografías y las historias personales con instancias de ficción, pero siempre que surge de un proceso de investigación llevado adelante por quien es responsable de organizar los textos y la puesta en escena. No se trata de un mero relato personal sin dramatización ni organización. En nuestro país tiene su principal referencia en el ciclo Biodrama creado por Vivi Tellas, que se desarrolló 2002 y 2008.

El teatro biográfico / documental desarrolló diferentes derivas, donde los cruces con la performance han desarrollado propuestas muy importantes. También se ha enriquecido en muchos casos con la incorporación de los elementos centrales de la escena del presente, como el uso del audiovisual, los actores / performers como músicos, el micrófono como elemento que remarca la idea de relato o la ruptura permanente de la cuarta pared. Todo ello está presente en esta propuesta.

En este registro teatral es donde Lola Arias se destaca desde 2009, año en el que presentó “Mi vida después”, en la que seis jóvenes reconstruyen la juventud de sus padres en los 70 a partir de fotos, cartas, casetes y ropa usada, entre otros elementos. A partir de entonces produjo sus trabajos en Alemania, Austria, Brasil, Chile, Inglaterra y Suiza. Su obra fue representada en incontables festivales de teatro en el mundo.

(Gustavo Gavotti)

“Campo minado” se estrenó en 2016 y ninguno de sus protagonistas son actores. Sin embargo algunos de ellos dejaron sus trabajos para poder asumir los compromisos que reclamaron las giras por casi todo el mundo. ¿Qué ocurre con el protagonista de una historia, que no es actor, reproduce la misma obra durante casi 6 años? ¿Cambia su modo de asumir su trabajo con el texto? Para Marcelo Vallejo “el cambio, aunque no nos dimos cuenta, fue de a poco. Fue encontrando un ritmo en la forma de movernos en el escenario, y en mi caso en la confianza para sentirme que estoy ahí, en un escenario, en un teatro. Pero nunca voy a pensar que soy un actor. Yo soy un veterano de guerra que está contando su historia. Hubo cambios, como por ahí en dejar que salgan algunos sentimientos que tal vez por vergüenza o por falta de confianza, no dejamos que fluyan. Todos esos cambios hacen que la obra crezca, que no pierda ese interés que tuvo al principio. Para nosotros siempre va a ser la primera función, porque no hablamos de nosotros, hablamos de muchos de nuestros compañeros, de familiares, de madres”.

Para quienes conocen la obra, no hay dudas que mantiene aquello que la esencia del proyecto traía: relatos honestos, en primera persona, historias que se encuentran y producen diálogos permanentes desde la perplejidad que sigue causando el contacto con la muerte y el dolor. Con los años los protagonistas encontraron posibilidades de ampliar su registro expresivo y emocional, lo que hace que lejos de automatizarse, la representación de sus propias historias gane en sensibilidad y riqueza narrativa.

(Gustavo Gavotti)

Arias permite el despliegue de recursos muy interesantes, como la representación de Margaret Thatcher y Leopoldo Galtieri en paralelo a través de sus discursos. Así como los relatos de los combatientes funcionan como la construcción de un colectivo alejado de ese gran poder, ellos dos funcionan como parte de un mundo en común, el del poder. Mientras los ex combatientes argentinos narran como fueron ocultados e ignorados a su regreso, con la reconstrucción del gobierno colonial en Malvinas en el Reino Unido, explica Jackson en un pasaje de la obra, comenzó el thatcherismo: neoliberalismo, cierre de fábricas, pérdida de poder de los sindicatos. Los soldados son, también en paralelo, el campo popular derrotado.

Un elemento clave de la obra es la música. Saber tocar instrumentos fue una condición previa en el casting original. Es interesante no solo como elemento de disrupción rítmica a partir el uso del rock y el pop, sino como pequeño relato cultural sobre aquello que nos es común. El primer viaje a Londres de Otero fue con su banda tributo a Los Beatles. En ese momento calló su condición de ex combatiente. Ese momento está ficcionalizado a través de una magnífica versión de “Get back” interpretada por los 3 protagonistas argentinos más Jackson, que impresiona con su guitarra. ¿Cuánto nos identifica ese tema? ¿Cuánto une al rock británico con el argentino? ¿Cuántas trazas culturales compartimos, especialmente aquellos que nos formamos desde los años ‘60 en adelante? He ahí una sub trama para pensar esta obra y el lugar de los combatientes, de esta y de muchas otras guerras, que propone la obra de Lola Arias.

(Gustavo Gavotti)

El pasado y el presente

Este ciclo de presentaciones se destaca porque se conmemoran 40 años del conflicto armado y eso seguramente movilizará tanto a los protagonistas como al público. En ese sentido uno de los protagonistas de la obra, Marcelo Vallejo explicó a Infobae Cultura el sentido que adquiere para él representar la obra en esta fecha. “Las circunstancias van a ser diferentes porque se vienen días complicados para mí, donde los recuerdos aparecen con más fuerza. Vamos a tener diferentes actos y nos vamos a juntar con mis compañeros, con los veteranos. Y van a ser días difíciles. Así que van a ser funciones diferentes”. Y sobre la situación que se vivió el pasado miércoles en las puertas de la sede del PAMI enfatizó, “no puedo dejar de decir que siento mucha impotencia y mucha tristeza, porque yo estoy en un teatro haciendo la obra y mis compañeros veteranos de guerra están en la calle peleando por tener una buena atención médica, que todavía no tenemos a 40 años de la guerra”.

El presente también nos pone frente a una guerra de consecuencias humanitarias impactantes. Es complejo enfrentarse a esta propuesta sin pensar en el conflicto armado que está sucediendo en territorio ucraniano. Para Vallejo hacer la obra en este contexto adquiere un sentido muy especial y trasmite “un mensaje muy potente para para las personas que vayan a ver la obra. Para nosotros, que pasamos por esa experiencia y que siempre estamos tratando de dar el mensaje de lo que deja a la guerra, no solo en la obra, cuando hay conflicto, no solamente en Ucrania, en donde sea, nos preguntamos qué pasaría si la gente supiera lo que es escuchar el silbido de un proyectil, de una bomba, de una bala y todo el dolor que genera. Yo siempre digo que no existirían las guerras”.

(Gustavo Gavotti)

La obra “Campo minado” se presenta de jueves a domingo a las 20 en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. La instalación “Manto de neblinas” está abierta al público de manera libre y gratuita en el hall central del teatro, Av. Corrientes 1530, Ciudad de Buenos Aires.

SEGUIR LEYENDO