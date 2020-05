En las últimas semanas, se realizaron muchos avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNIs), lo que no significa que sean naves espaciales comandadas por seres inteligentes de otros plantes. Así sucedió en el norte argentino, con una serie de luces alineadas que resultaron ser satélites de SpaceX; en México, donde un extraño objeto surca el cielo al momento que se producen explosiones en el volcán Popocatépetl, incluso el Departamento de Defensa de EE.UU. autenticó tres videos no recientes de naves captadas por sus cámaras, y yendo aún más lejos el gobierno japonés confirmó que está preparando protocolos ante un eventual ataque extraterrestre.