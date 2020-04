¿Cuáles son los libros más vendidos? “La lista es muy parecida a la que siempre se da en la librería”, dice Pablo Braun. En todos los casos se cumple relativamente con esa norma. Pero puestos a mencionar títulos, estos son algunos de los que más se piden: Tiempo sin lluvia, de Cyan Jones (Chai), Desierto sonoro, de Valeria Luiselli (Sigilo), Las malas, de Camila Sosa Villada (Tusquets), Estás muy callada hoy, de Ana Parejas (Rosa Iceberg), El libro del verano, de Tove Jansson (Naviera). También los libros de Mariana Enriquez y Samanta Schweblin. “Llama la atención algunos libros de autoayuda que no solemos estar acostumbrados a vender”, dice Láviz”, “pero supongo que es porque este tipo de ventas amplía el espectro de nuestros clientes. No me atrevería a decir que por el clima de pandemia está dominando la autoayuda”.