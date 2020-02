“No es política ni filosofía, es literatura. Y en la literatura no hay que dar explicaciones”, dice Belén Longo desligándose de posibles lecturas sobre esta novela. Aunque se asume parte: “Todos contaminamos lo que escribimos con nosotros mismos”. Una anécdota: “A mi tía, que es una persona sumamente católica, se la di a leer con mucho miedo. Y se enganchó. ¿Viste lo que está pasando con el documental de Nisman, que los que pensaban que lo mataron, después de mirar la serie siguen pensando que lo mataron, y los que pensaban que se suicidó, después de la serie siguen pensando que se suicidó? Bueno, con mi tía me pasó igual: no la afectó en nada”. Otra anécdota: “Tuve un amigo que me dijo: ‘a mí me molesta por cómo es con los tipos’. Yo me río mucho de eso porque también me río mucho de mí cuando algo me interpela y me incomoda. Está bueno también. Me gusta, pero intento trato de no sentirme responsable de lo que le pasa al otro con eso”.