— Me cuesta un poco interpretar justamente las opiniones de cada uno. Lo que sí puedo plantear es que nosotros tenemos una agenda de cercanía y de diálogo constante. Y hablo en plural porque no solo yo me junto todos los días con algún artista, con alguna o algún intelectual. No son encuentros públicos porque justamente no estoy buscando una foto, digamos, una selfie, sino que lo que pretendo es que como ministro de Cultura todo el mundo entienda que yo trabajo para ellos, o sea, para quienes hacen cultura y obviamente para la ciudadanía en general. Y encuentro siempre una apertura absoluta al diálogo, no hay una sola persona en estos dos años que me haya dicho que no a “juntémonos, charlemos, dejame que no solo te cuente en qué andamos, me interesa que sepas qué herramientas tenés". No sé, por ejemplo, Mecenazgo, que es un sistema que hemos reformado, hay una nueva ley de participación cultural, este año tuvo más de mil proyectos apoyados por la Ciudad de Buenos Aires. Y en esos mil proyectos está prácticamente toda la cultura y la intelectualidad participando con un proyecto que recibe apoyo económico para ser realidad. Y que de otra manera difícilmente se podría hacer. Entonces mi sensación es que en la medida que uno tiene ese espacio de diálogo el espacio aparece, con lo cual nuestra expectativa a futuro es continuarlo.