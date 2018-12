Nunca había leído ni oído nada de Germán Maggiori. Mi amigo Bruno, casi mi hermano, me regaló a comienzo de año su última novela, Egotrip. Leí sus primeras páginas y no la pude soltar hasta el final: Edgardo Caprano es un pobre tipo que desayuna cada mañana un vaso de soda, un ibupirac y un biletán forte. Sobrevive como puede su vida gris de conurbano. Tironea por la tenencia de su hija con su ex, que se ha volcado al fisicoculturismo con su nuevo novio. Sufre los viajes sudorosos, recargados de perfumes y tinturas baratos en el Roca para llegar a su trabajo en una prepaga, el infierno mismo: es el último encargado de negar los tratamientos costosos a los afiliados que reclaman. Un día, todo cambia. Pastillas, una estafa, una traición y una huida. La novela se transforma en un road trip delirante en que se mezclan alcohol, drogas, sangre, fogones, vagabundos, chamanes y una viejita nazi con Alzheimer que espera al final del camino en Bariloche. Brutal, descarnada, divertida, por momentos todo parece una película de los hermanos Coen atravesada por un cuento de Fontanarrosa.