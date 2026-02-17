Costa Rica

Caja Costarricense de Seguro Social inicia vacunación contra el sarampión para viajeros entre 20 y 39 años

Las personas que tengan planes de viaje a países americanos con brotes activos podrán vacunarse de forma gratuita en los centros de la entidad

Las autoridades han alertado sobre la urgencia de contar con protección adecuada, considerando el riesgo elevado de contagio en naciones donde existe circulación activa de este virus. Fuente: Salud Junta Andalucía

A partir de este martes 17 de febrero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) iniciará una campaña extraordinaria de vacunación contra el sarampión dirigida a personas entre 20 y 39 años que tengan previsto viajar a países del continente americano donde se registran brotes activos.

La medida, de carácter preventivo, busca reducir el riesgo de reintroducción del virus en territorio nacional en un contexto marcado por el repunte internacional de casos.

El anuncio se produce pocos días después de que el Ministerio de Salud confirmara un caso de sarampión en una niña de cuatro años en Costa Rica, un hecho que encendió las alertas epidemiológicas debido a que el país había mantenido controlada la circulación del virus durante años.

Las autoridades sanitarias activaron protocolos de vigilancia, rastreo de contactos y seguimiento clínico, al tiempo que reforzaron el llamado a la vacunación como principal barrera frente a la enfermedad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte. El virus se transmite por vía aérea y puede permanecer activo en el ambiente durante varias horas después de que una persona infectada tose o estornuda.

Las personas interesadas no necesitarán cita y solo deben acudir a los centros de salud públicos para solicitar la dosis. (Foto AP/Marco Ugarte)

Durante las próximas semanas, los viajeros podrán acudir a cualquiera de los centros de salud de la CCSS sin necesidad de cita previa para recibir la vacuna contra el sarampión. La doctora Jéssica Navarro Ramírez, directora de Desarrollo de Servicios de Salud de la institución, instó a la población a no postergar la aplicación de la dosis.

“Los invitamos a acercarse a los diferentes centros de salud; no es necesario sacar cita”, señaló la funcionaria, quien además recomendó que la vacuna se aplique al menos dos semanas antes del viaje para garantizar una respuesta inmunológica adecuada.

La campaña está dirigida específicamente a personas entre 20 y 39 años que planeen visitar países americanos con brotes activos. Entre los destinos señalados figuran Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, México y Uruguay, aunque la lista se actualizará de acuerdo con las alertas epidemiológicas que emita el Ministerio de Salud.

Casos de sarampión en el continente Americano

El operativo costarricense se enmarca en un escenario regional complejo. En los últimos meses, varios países de América han reportado incrementos en los casos de sarampión, una enfermedad que había mostrado un descenso significativo gracias a las campañas de vacunación sostenidas durante décadas.

Expertos en salud pública advierten que la disminución en las coberturas vacunales, los retrasos en esquemas infantiles tras la pandemia de COVID-19 y la movilidad internacional han contribuido a la reaparición de brotes en distintos puntos del continente. En ese sentido, las autoridades costarricenses buscan anticiparse a posibles cadenas de transmisión importadas.

Medida busca inmunizar a costarricenses que viajarán a países que reportan un aumento en los casos de sarampión en las últimas semanas. REUTERS/Mayela Lopez

Fiebre amarilla: otra estrategia preventiva

En paralelo, la CCSS mantiene la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para personas que viajen inicialmente a Colombia, como parte de un plan institucional que se ejecuta desde diciembre de 2025 para evitar emergencias sanitarias asociadas a enfermedades importadas.

Para esta inmunización, los viajeros deben acudir al menos diez días antes del viaje, presentar una identificación válida y el tiquete aéreo. Actualmente, 23 vacunatorios están habilitados en el país y las dosis se aplican hasta agotar existencias, mientras la institución gestiona la adquisición de un nuevo lote que estaría disponible a finales de marzo.

El proceso de solicitud para la fiebre amarilla se realiza a través del micrositio oficial de la CCSS, donde el usuario puede seleccionar fecha, hora y centro de salud. La institución aclara que no emite certificados de vacunación contra esta enfermedad; ese documento es expedido exclusivamente por el Ministerio de Salud y puede descargarse mediante la aplicación EDUS.

La CCSS mantiene activa la vacunación contra la fiebre amarilla para quienes viajen a Colombia. EFE/Sebastião Moreira

Prevención ante enfermedades reemergentes

El refuerzo de la vacunación contra el sarampión y la fiebre amarilla refleja una estrategia más amplia de contención ante enfermedades que, aunque prevenibles, siguen representando un riesgo. Las autoridades costarricenses insisten en que la mejor defensa frente a virus altamente contagiosos es mantener coberturas de inmunización elevadas y actuar de manera preventiva ante escenarios internacionales adversos.

