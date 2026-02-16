Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica recibe donación de $162 mil en equipamiento por parte de la embajada de Estados Unidos

Más de $162 mil en herramientas, incluidos dispositivos de localización y protección personal, fueron puestos a disposición del personal encargado de enfrentar amenazas marítimas en el Pacífico y el Caribe costarricense. Fuente: Ministerio de Seguridad Pública

La Embajada de Estados Unidos entregó un aporte de 162,000 dólares en equipamiento táctico al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas, en su sede de Golfito, con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas contra el narcotráfico en aguas del Pacífico costarricense.

La donación se enmarca en la cooperación bilateral en materia de seguridad marítima, un eje estratégico para ambos países ante el creciente uso de rutas del Pacífico y el Caribe centroamericano por parte de organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Durante el acto de entrega, la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, destacó los resultados obtenidos por las autoridades costarricenses en los últimos años. “Ustedes han incautado más de 90 embarcaciones usadas para el narcotráfico y 120 toneladas métricas de narcóticos ilegales. Este es un logro notable. Sus contribuciones a la seguridad nacional de Estados Unidos y de Costa Rica son un modelo para las unidades especializadas de lucha contra el narcotráfico en las Américas”, afirmó.

La embajadora Melinda Hildebrand resaltaó la cooperación antidrogas entre ambos países. Fuente: Ministerio de Seguridad Pública

El paquete donado incluye chalecos antibalas, cinturones y fundas para armas, uniformes especializados, botiquines médicos tácticos, dispositivos de localización personal y gafas de visión nocturna. También se incorporan guantes y botas diseñados para operaciones en condiciones extremas, lo que permitirá mejorar tanto la seguridad como la capacidad de respuesta de los oficiales en altamar.

El GOPES es considerado la unidad élite del Guardacostas costarricense. Sus integrantes participan en abordajes de alto riesgo, persecuciones marítimas y operaciones nocturnas contra embarcaciones sospechosas, muchas de ellas equipadas con potentes motores fuera de borda que buscan evadir los controles policiales. En ese contexto, el equipamiento especializado resulta clave para reducir riesgos y aumentar la efectividad operativa.

Juan Carlos Alvarado, director del Servicio Nacional de Guardacostas, aseguró que la nueva dotación optimizará el desempeño de la unidad. Según explicó, los GOPES actúan como primera línea de defensa ante el narcotráfico en el litoral costarricense, particularmente en zonas estratégicas como Golfito, Quepos y Limón, puntos identificados como corredores frecuentes para el trasiego de droga.

Un arsenal de herramientas donadas se integrará a las rutinas diarias de patrullaje, con el objetivo de asegurar una actuación más efectiva contra el tráfico ilícito en costas nacionales. Fuente: Ministerio de Seguridad Pública

Costa Rica, pese a no ser un país productor de estupefacientes, se ha convertido en territorio de tránsito para cargamentos que se dirigen principalmente hacia Norteamérica y Europa. Las autoridades han detectado el uso de lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras y hasta semisumergibles artesanales para transportar cocaína desde Sudamérica hacia el istmo centroamericano.

En los últimos años, el Servicio Nacional de Guardacostas ha participado en decomisos de gran magnitud. Solo en 2024 y 2025, las autoridades reportaron incautaciones de varias toneladas de cocaína en operativos conjuntos con agencias estadounidenses, incluyendo interceptaciones en altamar y detenciones en puertos del Pacífico y el Caribe. Estos resultados forman parte de una estrategia integral que combina inteligencia, patrullaje constante y cooperación internacional.

Además de los decomisos de droga, las autoridades han logrado confiscar decenas de embarcaciones vinculadas al narcotráfico, debilitando la logística de las organizaciones criminales. La cifra de más de 90 lanchas incautadas en los últimos años refleja la intensidad de las operaciones y el nivel de confrontación que enfrentan los oficiales en el mar.

Donación entregada permitirá a las fuerzas encargadas de vigilar las costas actuar con mejores condiciones y ampliar su capacidad para afrontar bandas criminalesFuente: Ministerio de Seguridad Pública

La cooperación entre ambos gobiernos no es nueva. Estados Unidos ha apoyado históricamente a Costa Rica mediante capacitación, transferencia de tecnología y donaciones de equipo, en el marco de acuerdos bilaterales orientados a fortalecer la seguridad regional. Este nuevo aporte reafirma esa alianza estratégica en un momento en que las redes de narcotráfico muestran mayor sofisticación y capacidad operativa.

Con la entrega del equipamiento en Golfito, las autoridades buscan consolidar la presencia del Estado en zonas costeras vulnerables y enviar un mensaje claro a las organizaciones criminales: la vigilancia marítima se mantiene activa y reforzada. En un escenario donde el mar continúa siendo una de las principales rutas del tráfico internacional de drogas, el fortalecimiento del Guardacostas representa una pieza clave en la estrategia de contención del crimen organizado en la región.