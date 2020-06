La monogamia forzosa incrementa el malestar de las parejas, no lleva al reencuentro y por el contrario, estimula las conductas de rechazo. “Las relaciones poliamororas, como no se ocultan, sufren por la distancia obligada, pero al existir acuerdo entre las partes de la pareja, esta no se resiente. En cambio, ocultar la otra relación, supone esconderse o esperar las salidas permitidas para conectarse con el otro. En estos casos, la ansiedad y el miedo a ser descubierto, puede llevar a la torpeza de dejar mensajes reveladores a la vista”, advirtió el experto.