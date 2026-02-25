Deportes

Santa Fe vs. Atlético Nacional EN VIVO, fecha 5 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde El Campín

En uno de los clásicos del fútbol colombiano, el cuadro antioqueño buscará estar entre los líderes, mientras que los bogotanos querrán meterse al grupo de los 8

El Verde quiere sumar ante
El Verde quiere sumar ante un Santa Fe necesitado-crédito David Jaramillo/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga BetPlay.

12:49 hsHoy

Iván Arboleda explicó por qué se cayó su fichaje al Atlético Nacional: ídolo Verdolaga tuvo que ver

El guardameta nariñense atraviesa un buen momento en Águilas Doradas, tras una serie de negociaciones que marcaron su futuro y en las que influyeron decisiones externas

Iván Arboleda atraviesa un nuevo capítulo en su carrera como arquero titular de Águilas Doradas, después de su más reciente paso por Millonarios. El portero nacido en Tumaco (Nariño) fue uno de los referentes colombianos en el fútbol internacional en la última década, destacando en Banfield de Argentina -donde fue dirigido por Julio César Falcioni, histórico exfutbolista del América de Cali- y en Rayo Vallecano de España, compartiendo camerino con Radamel Falcao García.

12:17 hsHoy

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Atlético Nacional: se juega un clásico en El Campín por la Liga BetPlay

Mientras los verdes afrontan su segunda salida como visitantes en el campeonato, los cardenales buscan un nuevo triunfo que los acerque a los ocho primeros de la tabla

La Liga BetPlay está llegando a la mitad de la fase de Todos contra Todos, con los equipos en la pelea por entrar a los playoffs, aunque algunos más atrasados que otros en la tabla de posiciones y eso le costó el puesto a cinco entrenadores, cuatro por despido y uno que renunció.

12:09 hsHoy

Clásico de verdes y rojos en El Campín de Bogotá

El partido de Santa Fe y Atléico Nacional se jugará el miércoles 25 de febrero de 2026 desde las 7:00 p. m., en el estadio El Campín, y se podrá ver para todos los aficionados en el país y el mundo por el canal deportivo Win Sports+, que tiene los derechos exclusivos de todo el fútbol colombiano, así como por la plataforma Win Play.

En Independiente Santa Fe viene de tomar un respiro tras ganar ante Junior de Barranquilla (vigente campeón del fútbol colombiano), el 22 de febrero de 2026 por 2-1.

Con los goles de Víctor Moreno al minuto 22 y de Iván Scarpeta al 56 de partido, el cuadro dirigido por Pablo Repetto consiguió su segunda victoria en el campeonato y quedó a un punto del octavo clasificado por el momento: Atlético Bucaramanga.

En Atlético Nacional, la confianza viene arriba y la situación podría mejorar en caso de ganar, ya que si lo logra, ascenderá al segundo puesto de la Liga BetPlay.

Los verdes golearon por 3-0 a Alianza FC de Valledupar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el 21 de febrero de 2026, y llegaron a su cuarta victoria como local en el campeonato.

Con las anotaciones de Cristian “Chicho” Arango al minuto 9, y el doblete de Alfredo Morelos al 33 y 56, el equipo dirigido por Diego Arias llega a Bogotá con la motivación de conseguir un buen resultado.

Para hablar del último duelo que jugaron “Cardenales” y “Verdolagas” hay que ir al 25 de julio de 2025, cuando por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay empataron a un gol, con los tantos de Edwin Cardona para Nacional al minuto 15 y de Harold Santiago Mosquera al 52, ambos de tiro penal.

