Independiente Medellín vs. América: siga EN VIVO el minuto a minuto de las semifinales de la Liga BetPlay II

El panorama en el Grupo A de la Liga Betplay 2025-II se intensifica para el Independiente Medellín (DIM) y el América de Cali, equipos que se medirán el lunes 1 de diciembre a las 8:00 p. m., en el estadio Atanasio Girardot en Medellín.
El desenlace de este compromiso se proyecta como crucial, pues podría dejar a alguno de los dos conjuntos sin margen de maniobra de cara a la fase decisiva del torneo, mientras el equipo que lidera el grupo consolida su posición.
El conjunto vallecaucano buscará su segunda victoria consecutiva frente al DIM, un resultado que le permitiría fortalecer su posición en la tabla y competir de forma directa por el primer lugar. Con cuatro unidades en su haber y un partido menos que sus competidores, América tiene la oportunidad de acercarse aún más al liderato y aumentar la presión sobre sus adversarios.
En contraste, Independiente Medellín enfrenta el desafío más apremiante, pues permanece en la última posición con un solo punto. El cuadro paisa está obligado a conseguir los tres puntos para no quedar prácticamente descartado en la lucha por el paso a la final.
Una igualdad en el marcador obstaculizaría las aspiraciones de ambos clubes, ya que Junior FC, actual puntero, tendría el camino más despejado y requeriría únicamente de un triunfo adicional para asegurar su cupo en la final por el título de diciembre.
Así se presentan las cifras en la tabla tras cuatro jornadas disputadas por Junior y Atlético Nacional, y tres partidos jugados por América y Medellín:
La fecha aparece como definitoria y promete dejar claro el futuro de los integrantes del Grupo A, en una ronda semifinal marcada por la tensión y la necesidad de sumar puntos decisivos antes de la quinta jornada del cuadrangular.
