Independiente Medellín vs. América: siga EN VIVO el minuto a minuto de las semifinales de la Liga BetPlay II

El conjunto vallecaucano aspira a su segundo triunfo consecutivo, mientras el DIM necesita ganar para no quedar eliminado en la lucha por un cupo en la final del torneo colombiano

El partido en el estadio
El partido en el estadio Atanasio Girardot puede dejar a uno de los equipos sin opciones de avanzar a la final - crédito Dimayor/Montaje Johan Largo/Infobae

El panorama en el Grupo A de la Liga Betplay 2025-II se intensifica para el Independiente Medellín (DIM) y el América de Cali, equipos que se medirán el lunes 1 de diciembre a las 8:00 p. m., en el estadio Atanasio Girardot en Medellín.

El desenlace de este compromiso se proyecta como crucial, pues podría dejar a alguno de los dos conjuntos sin margen de maniobra de cara a la fase decisiva del torneo, mientras el equipo que lidera el grupo consolida su posición.

21:26 hsHoy

Así llegan Medellín y América

El conjunto vallecaucano buscará su segunda victoria consecutiva frente al DIM, un resultado que le permitiría fortalecer su posición en la tabla y competir de forma directa por el primer lugar. Con cuatro unidades en su haber y un partido menos que sus competidores, América tiene la oportunidad de acercarse aún más al liderato y aumentar la presión sobre sus adversarios.

En contraste, Independiente Medellín enfrenta el desafío más apremiante, pues permanece en la última posición con un solo punto. El cuadro paisa está obligado a conseguir los tres puntos para no quedar prácticamente descartado en la lucha por el paso a la final.

Una igualdad en el marcador obstaculizaría las aspiraciones de ambos clubes, ya que Junior FC, actual puntero, tendría el camino más despejado y requeriría únicamente de un triunfo adicional para asegurar su cupo en la final por el título de diciembre.

Así se presentan las cifras en la tabla tras cuatro jornadas disputadas por Junior y Atlético Nacional, y tres partidos jugados por América y Medellín:

  • Junior FC: 8 puntos, diferencia de gol de +2, 4 encuentros disputados.
  • Atlético Nacional: 5 puntos, diferencia de gol de 0, 4 partidos jugados.
  • América de Cali: 4 puntos, diferencia de gol de 0, 3 compromisos disputados.
  • Independiente Medellín: 1 punto, diferencia de gol de -2, 3 juegos.

La fecha aparece como definitoria y promete dejar claro el futuro de los integrantes del Grupo A, en una ronda semifinal marcada por la tensión y la necesidad de sumar puntos decisivos antes de la quinta jornada del cuadrangular.

21:27 hsHoy

Independiente Medellín vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave en el grupo A de las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El partido que completa la fecha 4 puede mantener vivo a los cuatro clasificados o comenzar a decantar al club finalista de este cuadrangular

Daniel Londoño fue titular con
Daniel Londoño fue titular con el Medellín, en la derrota 2-1 ante el América en la Liga BetPlay - crédito Dimayor

La presión en el Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II aumenta para el Independiente Medellín y el América de Cali, equipos que se enfrentan nuevamente este lunes 1 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot.

Leer la nota completa

