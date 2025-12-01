Independiente Medellín vs. América: siga EN VIVO el minuto a minuto de las semifinales de la Liga BetPlay II

El partido en el estadio Atanasio Girardot puede dejar a uno de los equipos sin opciones de avanzar a la final - crédito Dimayor/Montaje Johan Largo/Infobae

El panorama en el Grupo A de la Liga Betplay 2025-II se intensifica para el Independiente Medellín (DIM) y el América de Cali, equipos que se medirán el lunes 1 de diciembre a las 8:00 p. m., en el estadio Atanasio Girardot en Medellín.

El desenlace de este compromiso se proyecta como crucial, pues podría dejar a alguno de los dos conjuntos sin margen de maniobra de cara a la fase decisiva del torneo, mientras el equipo que lidera el grupo consolida su posición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel