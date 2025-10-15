Así reaccionó la prensa internacional al empate entre Canadá y Colombia por la fecha FIFA: “Ni bonito, ni fluido”

La "Tricolor" empató su segundo partido de preparación ante Canadá en el estadio Red Bull de Nueva Jersey - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia empató el 14 de octubre de 2025 sin goles ante Canadá en el estadio Red Bull de Nueva Jersey.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo completó su segundo encuentro de preparación de cara al Mundial de 2026, justamente ante dos de los anfitriones del certamen orbital.

En un juego que a lo largo de los noventa minutos se tornó físico e intenso desde la estrategia que planteó el técnico de Canadá, Jesse Marsch, la “Tricolor” probó varias opciones en el campo de juego con los ingresos de Álvaro Montero, Jaminton Campaz y Juan Camilo “Cucho” Hernández.

Uno de los portales especializados de dicho país reseñó el empate entre colombianos y canadienses - crédito One Soccer

Uno de los medios que informó sobre el empate entre Colombia y Canadá fue el portal especializado de One Soccer, en donde detalló que fue un amistoso netamente físico

“Como era de esperar, este no fue un partido particularmente bonito ni fluido, sino más bien un encuentro con poco ritmo ofensivo para ambos equipos, ante una multitud fuertemente colombiana en el Sports Illustrated Stadium. Ambos equipos amenazaron la portería en varias ocasiones, pero ninguno logró resolver el problema del otro al final, mientras que la defensa canadiense superó una de sus pruebas más difíciles hasta la fecha, aunque Marsch quería aún más“, detallaron.

También dentro del mismo análisis, destacaron la virtud que tuvo el cuadro canadiense a lo largo del partido ante los “Cafeteros”, con su potencia física.

“A medida que Canadá se sentía más cómodo en el partido, empezó a irritar a Colombia. Cada silbato parecía seguido de una breve melé; cada entrada tenía su gracia. Eustáquio, alrededor del minuto 35, se desplomó después de que Richard Ríos de Colombia le diera un codazo en la nuca. No sería un partido bonito, pero Canadá, liderada por su capitán Eustáquio, evidentemente tuvo que controlar el partido y la situación, evitando caer en la trampa de mostrar frustración por la astucia de Colombia”, complementaron.

Por otra parte, remataron con destacar el empate desde la buena labor defensiva de los canadienses, y se lamentaron por las opciones que no concretaron.

“Al pitido final, Canadá quizá no estuviera de fiesta, pero sin duda un empate con Colombia en esas circunstancias es un resultado impresionante para el equipo de Marsch. Estarán algo decepcionados por su incapacidad para crear muchas ocasiones o aprovechar el tiempo que sí estuvieron en el último tercio del campo; el gol de Jonathan David fue la única amenaza real que representaron. Sin embargo, el desempeño defensivo fue algo que Marsch puede destacar como muy positivo”, concluyeron.

Así fue la reacción de otro de los diarios más destacados de dicho país - crédito sportsnet

Otro de los que analizó el empate sin goles fue SportsNet en el empate con el titular “Los canadienses empatan sin goles con Colombia, 13 del ranking”, donde dijeron que el cuadro norteamericano hizo un buen partido.

“Canadá dio lo mejor de sí durante la mayor parte del juego del martes, antes de defenderse de un ataque tardío para mantener a Colombia, número 13 de la clasificación, en un empate sin goles en un amistoso de fútbol. Los canadienses, resultaron ser un reto para los sudamericanos, con el mediocampista Stephen Eustaquio y el extremo Tajon Buchanan a la cabeza. Pero el hecho de que el seleccionador canadiense, Jesse Marsch, no se conformara con compartir el título con un rival de élite, dice mucho del progreso”, analizaron.

El principal diario deportivo de Canadá mostró de la siguiente forma el encuentro entre colombianos y canadienses - crédito TSN

Colombia empató sin goles ante Canadá en un partido físico en Nueva Jersey

El enfrentamiento entre Colombia y Canadá en Nueva Jersey concluyó sin goles, dejando a la Tricolor con la sensación de haber perdido una oportunidad para consolidar su juego ofensivo.

El partido, correspondiente a la fecha FIFA de octubre, se caracterizó por la falta de ritmo de los sudamericanos y la solidez defensiva del conjunto norteamericano, que incluso vio cómo uno de sus tantos fue invalidado por fuera de lugar.

Durante la segunda mitad, Colombia mostró una leve mejoría y generó dos ocasiones claras, aunque no logró concretar ninguna. La oportunidad más destacada llegó en el minuto 91, cuando Andrés Román ingresó al área y remató hacia el costado derecho, pero el balón impactó en el poste, frustrando la posibilidad de una victoria agónica.

El encuentro se mantuvo cerrado en los minutos finales. A partir del minuto 88, el equipo colombiano intentó romper la doble línea defensiva de Canadá, pero la estrategia de los norteamericanos, basada en el contragolpe y el orden en el fondo, resultó efectiva para mantener el marcador en cero. En el minuto 85, Canadá reforzó su planteamiento defensivo y buscó aprovechar los espacios dejados por Colombia al adelantar sus líneas.

El empate sin goles deja a Colombia con interrogantes sobre su capacidad para romper defensas organizadas y capitalizar las oportunidades generadas, mientras que Canadá demostró solidez táctica y capacidad de adaptación ante un rival de peso.