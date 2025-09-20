Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Bundesliga 2025-2026, con Luis Díaz como titular

Luis Díaz viene de jugar la UEFA Champions League ante Chelsea y tuvo un debut discreto, pese a que su equipo goleó por 4-1 al campeón del mundo-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre TSG 1899 Hoffenheim y el Bayern Múnich por la fecha 4 de la Bundesliga 2025-2026.
12:47 hsHoy
Vincent Kompany ya está en el campo de juego
El técnico del Bayern Múnich y su equipo cuerpo técnico analizando el campo de juego - crédito Heiko Becker / REUTERS
12:38 hsHoy
Así saldrá el cuadro local
El cuadro local tendrá el siguiente equipo para disputar el encuentro ante el campeón de Alemania-crédito @tsghoffenheimEN/X
Portero: Oliver Baumann
Defensores: Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Albian Hajdari, Bernardo
Mediocampistas: Muhammed Damar, Leon Avdullahu, Wouter Burger, Alexander Prass
Delanteros: Fisnik Asllani, Bazoumana Touré
Banco de suplentes: Luca Philipp, Arthur Chaves, Kevin Akpoguma, Umut Tohumcu, Grischa Prömel, Andrej Kramarić, Ihlas Bebou, David Mokwa, Precious Benjamin
Director técnico: Christian Izler
12:36 hsHoy
Así irán los “Gigantes de Baviera”
Vincent Kompany colocará al atacante senegalés Nicolas Jackson desde el comienzo del partido - crédito @FCBayern / X
Portero: Manuel Neuer
Defensores: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Sacha Boey
Mediocampistas: Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka, Lennart Karl
Delanteros: Luis Díaz, Nicolas Jackson, Harry Kane
Banco de suplentes: Jonas Urbig, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Michael Olise, Tom Bischof, Raphaël Guerreiro, Cassiano Kiala, Wisdom Mike
Director técnico: Vincent Kompany
12:34 hsHoy
Luis Díaz y otro partido de Bundesliga
Así se prepara el Bayern de Luis Díaz-crédito @FCBayernES/X
12:32 hsHoy
Así va la fecha 4 de la Bundesliga
Bayern Múnich quiere defender su trono-crédito Kai Pfaffenbach/ REUTERS
19 de septiembre de 2025
Stuttgart 2-0 St. Pauli
Estadio: MHP Arena de Stuttgart
Árbitro: Sascha Stegemann
Goles: El delantero bosnio Ermedin Demirovic al minuto 43, y el volante marroquí Bilal El Khannouss marcaron para Stuttgart, el volante alemán Angelo Stiller falló tiro penal para los locales al minuto 25
20 de septiembre de 2025
Augsburgo vs. Mainz 05
Estadio: WWK Arena de Augsburgo
Hora: 8:30 a. m.
Árbitro: Daniel Schlager
Hamburgo vs. Heidenheim
Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
Hora: 8:30 a. m.
Árbitro: Florian Exner
Werder Bremen vs. Friburgo
Estadio: Weserstadion de Bremen
Hora: 8:30 a. m.
Árbitro: Timo Gerach
RB Leipzig vs. Colonia
Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
Hora: 11:30 a. m.
Árbitro: Benjamin Brand
21 de septiembre de 2025
Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin
Estadio: Deutsche Bank Park
Hora: 8:30 a. m.
Árbitro: Sven Jablonski
Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach
Estadio: BayArena de Leverkusen
Hora: 10:30 a. m.
Árbitro: Felix Zwayer
Borussia Dortmund vs. Wolfsburgo
Estadio: Signul Iduna Park
Hora: 12:30 p. m.
Árbitro: Daniel Siebert
12:06 hsHoy
Así fue la victoria del Bayer Múnich sobre el Chelsea
11:33 hsHoy
Últimos antecedentes del partido
En la última salida, el cuadro rojo consiguió una goleada-crédito Heiko Becker/REUTERS
En el más reciente partido que jugaron, fue victoria por 4-0 en el PreZero Arena el 17 de mayo de 2025.
Los goles fueron del francés Michael Olise al minuto 33; del volante alemán Joshua Kimmich, al 53; del delantero alemán Serge Gnabry, al 80; y del atacante inglés Harry Kane, al 90+4.
A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre ambos equipos:
17 de mayo de 2025 - Bundesliga: Hoffenheim 0-4 Bayern Múnich
15 de enero de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-0 Hoffenheim
18 de mayo de 2024 - Bundesliga: Hoffenheim 4-2 Bayern Múnich
12 de enero de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Hoffenheim
15 de abril de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 1-1 Hoffenheim
11:32 hsHoy
Los rojos tienen otra salida en la Bundesliga
Trevoh Chalobah y Malo Gusto marcando a Luis Díaz en el Bayern vs. Chelsea-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
El partido se jugará el 20 de septiembre de 2025, a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia), en el estadio PreZero Arena, y se podrá ver de Espn y la aplicación de Disney Plus (Plan estándar y Premium).
En el cuadro local, ganó un auténtico partidazo el 13 de septiembre de 2025 ante Union Berlín, en el estadio An der Försterei, por 4-2.
Con goles del croata Andrej Kramarić, de tiro penal al minuto 45+1; un doblete del kosovar Fisnik Asllani, al 45+3 y al 51; y una anotación también de penal de Tim Lemperle, los “Die Kraichgauer” (que en español significa “Los del Kraichgau”, en referencia a la región en la que se encuentran) lograron la victoria, a pesar de los goles del delantero alemán Ilyas Ansah al minuto 49 y del defensor Tom Rothe, al 71, para el Union Berlin.
Por parte del Bayern Múnich, debutaron en la UEFA Champions League con una victoria por 3-1 ante el Chelsea, el 17 de septiembre de 2025, en el estadio Allianz Arena.
Con un autogol del defensor inglés Trevoh Chalobah al minuto 20 y un doblete del delantero alemán Harry Kane —al minuto 27 de penal y al 61—, los “Gigantes de Baviera”, dirigidos por el entrenador belga Vincent Kompany, se llevaron el triunfo.