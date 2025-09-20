Deportes

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Bundesliga 2025-2026, con Luis Díaz como titular

Los “Gigantes de Baviera” tendrán otro reto en el campeonato alemán, tras un gran debut en la Champions League ante el campeón del mundo: Chelsea

Luis Díaz viene de jugar la UEFA Champions League ante Chelsea y tuvo un debut discreto, pese a que su equipo goleó por 4-1 al campeón del mundo-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre TSG 1899 Hoffenheim y el Bayern Múnich por la fecha 4 de la Bundesliga 2025-2026.

12:47 hsHoy

Vincent Kompany ya está en el campo de juego

El técnico del Bayern Múnich y su equipo cuerpo técnico analizando el campo de juego - crédito Heiko Becker / REUTERS
12:38 hsHoy

Así saldrá el cuadro local

El cuadro local tendrá el siguiente equipo para disputar el encuentro ante el campeón de Alemania-crédito @tsghoffenheimEN/X
  • Portero: Oliver Baumann
  • Defensores: Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Albian Hajdari, Bernardo
  • Mediocampistas: Muhammed Damar, Leon Avdullahu, Wouter Burger, Alexander Prass
  • Delanteros: Fisnik Asllani, Bazoumana Touré
  • Banco de suplentes: Luca Philipp, Arthur Chaves, Kevin Akpoguma, Umut Tohumcu, Grischa Prömel, Andrej Kramarić, Ihlas Bebou, David Mokwa, Precious Benjamin
  • Director técnico: Christian Izler
12:36 hsHoy

Así irán los “Gigantes de Baviera”

Vincent Kompany colocará al atacante senegalés Nicolas Jackson desde el comienzo del partido - crédito @FCBayern / X
  • Portero: Manuel Neuer
  • Defensores: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Sacha Boey
  • Mediocampistas: Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka, Lennart Karl
  • Delanteros: Luis Díaz, Nicolas Jackson, Harry Kane
  • Banco de suplentes: Jonas Urbig, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Michael Olise, Tom Bischof, Raphaël Guerreiro, Cassiano Kiala, Wisdom Mike
  • Director técnico: Vincent Kompany
12:34 hsHoy

Luis Díaz y otro partido de Bundesliga

Así se prepara el Bayern de Luis Díaz-crédito @FCBayernES/X
12:32 hsHoy

Así va la fecha 4 de la Bundesliga

Bayern Múnich quiere defender su trono-crédito Kai Pfaffenbach/ REUTERS

19 de septiembre de 2025

Stuttgart 2-0 St. Pauli

  • Estadio:  MHP Arena de Stuttgart
  • Árbitro:  Sascha Stegemann
  • Goles: El delantero bosnio Ermedin Demirovic al minuto 43, y el volante marroquí Bilal El Khannouss marcaron para Stuttgart, el volante alemán Angelo Stiller falló tiro penal para los locales al minuto 25

20 de septiembre de 2025

Augsburgo vs. Mainz 05

  • Estadio: WWK Arena de Augsburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Daniel Schlager

Hamburgo vs. Heidenheim

  • Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Florian Exner

Werder Bremen vs. Friburgo

  • Estadio: Weserstadion de Bremen
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Timo Gerach

RB Leipzig vs. Colonia

  • Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Benjamin Brand

21 de septiembre de 2025

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin

  • Estadio: Deutsche Bank Park
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Sven Jablonski

Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach

  • Estadio: BayArena de Leverkusen
  • Hora: 10:30 a. m.
  • Árbitro: Felix Zwayer

Borussia Dortmund vs. Wolfsburgo

  • Estadio: Signul Iduna Park
  • Hora: 12:30 p. m.
  • Árbitro: Daniel Siebert
12:06 hsHoy

Así fue la victoria del Bayer Múnich sobre el Chelsea

11:33 hsHoy

Últimos antecedentes del partido

En la última salida, el cuadro rojo consiguió una goleada-crédito Heiko Becker/REUTERS

En el más reciente partido que jugaron, fue victoria por 4-0 en el PreZero Arena el 17 de mayo de 2025.

Los goles fueron del francés Michael Olise al minuto 33; del volante alemán Joshua Kimmich, al 53; del delantero alemán Serge Gnabry, al 80; y del atacante inglés Harry Kane, al 90+4.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre ambos equipos:

  • 17 de mayo de 2025 - Bundesliga: Hoffenheim 0-4 Bayern Múnich
  • 15 de enero de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-0 Hoffenheim
  • 18 de mayo de 2024 - Bundesliga: Hoffenheim 4-2 Bayern Múnich
  • 12 de enero de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Hoffenheim
  • 15 de abril de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 1-1 Hoffenheim
11:32 hsHoy

Los rojos tienen otra salida en la Bundesliga

Trevoh Chalobah y Malo Gusto marcando a Luis Díaz en el Bayern vs. Chelsea-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 20 de septiembre de 2025, a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia), en el estadio PreZero Arena, y se podrá ver de Espn y la aplicación de Disney Plus (Plan estándar y Premium).

En el cuadro local, ganó un auténtico partidazo el 13 de septiembre de 2025 ante Union Berlín, en el estadio An der Försterei, por 4-2.

Con goles del croata Andrej Kramarić, de tiro penal al minuto 45+1; un doblete del kosovar Fisnik Asllani, al 45+3 y al 51; y una anotación también de penal de Tim Lemperle, los “Die Kraichgauer” (que en español significa “Los del Kraichgau”, en referencia a la región en la que se encuentran) lograron la victoria, a pesar de los goles del delantero alemán Ilyas Ansah al minuto 49 y del defensor Tom Rothe, al 71, para el Union Berlin.

Por parte del Bayern Múnich, debutaron en la UEFA Champions League con una victoria por 3-1 ante el Chelsea, el 17 de septiembre de 2025, en el estadio Allianz Arena.

Con un autogol del defensor inglés Trevoh Chalobah al minuto 20 y un doblete del delantero alemán Harry Kane —al minuto 27 de penal y al 61—, los “Gigantes de Baviera”, dirigidos por el entrenador belga Vincent Kompany, se llevaron el triunfo.

