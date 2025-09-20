Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Bundesliga 2025-2026, con Luis Díaz como titular

Goles: El delantero bosnio Ermedin Demirovic al minuto 43, y el volante marroquí Bilal El Khannouss marcaron para Stuttgart, el volante alemán Angelo Stiller falló tiro penal para los locales al minuto 25

Los goles fueron del francés Michael Olise al minuto 33; del volante alemán Joshua Kimmich, al 53; del delantero alemán Serge Gnabry, al 80; y del atacante inglés Harry Kane, al 90+4.

En el más reciente partido que jugaron, fue victoria por 4-0 en el PreZero Arena el 17 de mayo de 2025.

11:32 hs

Los rojos tienen otra salida en la Bundesliga

Trevoh Chalobah y Malo Gusto marcando a Luis Díaz en el Bayern vs. Chelsea-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 20 de septiembre de 2025, a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia), en el estadio PreZero Arena, y se podrá ver de Espn y la aplicación de Disney Plus (Plan estándar y Premium).

En el cuadro local, ganó un auténtico partidazo el 13 de septiembre de 2025 ante Union Berlín, en el estadio An der Försterei, por 4-2.

Con goles del croata Andrej Kramarić, de tiro penal al minuto 45+1; un doblete del kosovar Fisnik Asllani, al 45+3 y al 51; y una anotación también de penal de Tim Lemperle, los “Die Kraichgauer” (que en español significa “Los del Kraichgau”, en referencia a la región en la que se encuentran) lograron la victoria, a pesar de los goles del delantero alemán Ilyas Ansah al minuto 49 y del defensor Tom Rothe, al 71, para el Union Berlin.

Por parte del Bayern Múnich, debutaron en la UEFA Champions League con una victoria por 3-1 ante el Chelsea, el 17 de septiembre de 2025, en el estadio Allianz Arena.