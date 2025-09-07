EN VIVO l DIM vs. Atlético Nacional: el Verdolaga espera frenar a los Poderosos, ubicados en la parte alta de la tabla

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, válido por la jornada 10 de la Liga Betplay Dimayor. Los Poderosos, ubicados en la segunda posición en la tabla de posiciones, esperan extender su racha de resultados positivos.

Junior aparece como líder nominal por la cantidad de puntos jugados, pero Medellín, con un partido menos, está en una posición inmejorable para alcanzarlos. Más abajo, Tolima y Llaneros han sorprendido, especialmente Llaneros que, con su victoria histórica sobre Tolima, se ha acomodado en zona de clasificación a los cuadrangulares.

Este Torneo Finalización 2025 (también conocido como Liga BetPlay II-2025) comenzó el 11 de julio y se extenderá hasta el 14 de diciembre de 2025, siguiendo el sistema de tres fases: una primera etapa todos contra todos, los cuadrangulares semifinales y la final.

En la décima jornada, Junior lidera la tabla con 20 puntos en 10 partidos, seguido muy cerca por Independiente Medellín, que acumula 19 puntos en 9 encuentros. Más abajo aparecen Deportes Tolima y Llaneros, ambos con 17 puntos en 10 partidos, aunque el Tolima domina por diferencia de gol (+3 frente a +1).

Mientras tanto, el técnico Javier Gandolfi alinearía a Harlen Castillo como arquero; una defensa conformada por Joan Castro, Juan José Arias, William Tesillo y Camilo Cándido; un mediocampo repleto de experiencia con Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata y Edwin Cardona; y en la delantera, un tridente ofensivo formado por Billy Arce, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Para este Clásico Paisa, se espera que el Independiente Medellín recurra a su alineación habitual bajo la dirección de Alejandro Restrepo: Washington Aguerre en el arco; la línea defensiva integrada por Leyser Chaverra, José Ortiz y Daniel Londoño; en mediocampo, Ménder García, Baldomero Perlaza y Jaime Alvarado aportando equilibrio y creatividad; y en la ofensiva, Francisco Chaverra, Léider Berrío y Luis Sandoval como principales amenazas en ataque.

Esto les otorga una posición muy sólida entre los aspirantes a clasificar a la Copa Sudamericana o incluso a la Copa Libertadores, dependiendo de cómo se desarrollen las fases finales del torneo.

En cuanto a la tabla de reclasificación, que define los cupos internacionales para 2026, Atlético Nacional aparece en el cuarto puesto, acumulando 59 puntos en 35 partidos disputados en lo que va de la temporada.

Atlético Nacional ocupa actualmente el sexto lugar en la tabla de la fase todos contra todos, con 16 puntos en 9 partidos jugados. El registro del cuadro Verdolaga muestra 4 victorias, 4 empates y 1 derrota, con 15 goles a favor y 8 en contra, lo que resulta en una diferencia de gol de +7.

