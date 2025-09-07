Deportes

EN VIVO l DIM vs. Atlético Nacional: el Verdolaga espera frenar a los Poderosos, ubicados en la parte alta de la tabla

El estadio Atanasio Girardot de Medellín será escenario de un nuevo clásico antioqueño, con ambos equipos en un destacado nivel en el campeonato local

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Nacional busca afianzarse en la
Nacional busca afianzarse en la parte alta de la tabla- crédito Colprensa

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, válido por la jornada 10 de la Liga Betplay Dimayor. Los Poderosos, ubicados en la segunda posición en la tabla de posiciones, esperan extender su racha de resultados positivos.

20:50 hsHoy

Cómo le ha ido a Nacional en la Liga Betplay Dimayor 2025-II

Atlético Nacional ocupa actualmente el sexto lugar en la tabla de la fase todos contra todos, con 16 puntos en 9 partidos jugados. El registro del cuadro Verdolaga muestra 4 victorias, 4 empates y 1 derrota, con 15 goles a favor y 8 en contra, lo que resulta en una diferencia de gol de +7.

Alfredo Morelos sería el '9'
Alfredo Morelos sería el '9' de Nacional frente al Medellín- crédito @nacionaloficial/X

En cuanto a la tabla de reclasificación, que define los cupos internacionales para 2026, Atlético Nacional aparece en el cuarto puesto, acumulando 59 puntos en 35 partidos disputados en lo que va de la temporada.

Esto les otorga una posición muy sólida entre los aspirantes a clasificar a la Copa Sudamericana o incluso a la Copa Libertadores, dependiendo de cómo se desarrollen las fases finales del torneo.

19:51 hsHoy

Cómo formarían Medellín y Nacional

Para este Clásico Paisa, se espera que el Independiente Medellín recurra a su alineación habitual bajo la dirección de Alejandro Restrepo: Washington Aguerre en el arco; la línea defensiva integrada por Leyser Chaverra, José Ortiz y Daniel Londoño; en mediocampo, Ménder García, Baldomero Perlaza y Jaime Alvarado aportando equilibrio y creatividad; y en la ofensiva, Francisco Chaverra, Léider Berrío y Luis Sandoval como principales amenazas en ataque.

Baldomero Perlaza es una de
Baldomero Perlaza es una de las figuras del DIM- crédito DIM

Mientras tanto, el técnico Javier Gandolfi alinearía a Harlen Castillo como arquero; una defensa conformada por Joan Castro, Juan José Arias, William Tesillo y Camilo Cándido; un mediocampo repleto de experiencia con Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata y Edwin Cardona; y en la delantera, un tridente ofensivo formado por Billy Arce, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

19:07 hsHoy

Cómo va la tabla de posiciones de la Liga Betplay Dimayor

En la décima jornada, Junior lidera la tabla con 20 puntos en 10 partidos, seguido muy cerca por Independiente Medellín, que acumula 19 puntos en 9 encuentros. Más abajo aparecen Deportes Tolima y Llaneros, ambos con 17 puntos en 10 partidos, aunque el Tolima domina por diferencia de gol (+3 frente a +1).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este Torneo Finalización 2025 (también conocido como Liga BetPlay II-2025) comenzó el 11 de julio y se extenderá hasta el 14 de diciembre de 2025, siguiendo el sistema de tres fases: una primera etapa todos contra todos, los cuadrangulares semifinales y la final.

Junior lidera la tabla de
Junior lidera la tabla de posiciones de la Liga Betplay Dimayor - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Junior aparece como líder nominal por la cantidad de puntos jugados, pero Medellín, con un partido menos, está en una posición inmejorable para alcanzarlos. Más abajo, Tolima y Llaneros han sorprendido, especialmente Llaneros que, con su victoria histórica sobre Tolima, se ha acomodado en zona de clasificación a los cuadrangulares.

Temas Relacionados

Deportivo Independiente MedellínAtlético NacionalEstadio Atanasio Girardot de MedellínAlejandro RestrepoJavier GandolfiColombia-Deportes

Últimas noticias

Fenerbahce buscaría a múltiple campeón, como jugador y técnico, para tomar las riendas del club: dirigiría a Jhon Durán

El cuadro turco busca dar un golpe en el mercado europeo contratando a uno de los directores técnicos más exitosos de la última década

Fenerbahce buscaría a múltiple campeón,

EN VIVO l América vs. Deportivo Cali: los dirigidos por Alberto Gamero se enfrentan a un cuadro Escarlata en crisis

Una nueva edición del clásico vallecaucano enfrenta a un conjunto Azucarero con ganas de levantar cabeza frente a su máximo rival, ubicado en la última casilla en la tabla de posiciones

EN VIVO l América vs.

Dayro Moreno ya sabe lo que es marcarle gol a Venezuela: así fue el tanto que marcó el máximo goleador colombiano con la selección Colombia

El delantero del Once Caldas tiene chances de sumar más minutos con la selección Colombia ante Venezuela, luego de que la Tricolor consiguiera un cupo al Mundial 2026

Dayro Moreno ya sabe lo

Esta será la millonada que facturará la Federación Colombiana de Fútbol por la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia se aseguró el cupo al derrotar 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano, ahora deberá enfrentar a Venezuela en el cierre de la Eliminatoria Sudamericana

Esta será la millonada que

Hora y dónde ver la final del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: se retrasó por culpa de Donald Trump

Será la tercera final entre el tenista italiano y el español en un Grand Slam, todas en 2025 y la primera en el US Open. Cada uno ha ganado una

Hora y dónde ver la

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nvidia, la empresa más valiosa

Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, toma una decisión drástica con Wall Street con nueva inversión

Mala noticia para el sector petrolero argentino: la OPEP decidió un nuevo aumento de producción y presiona hacia abajo el precio del crudo

En el primer semestre creció 56% el patentamiento de autos híbridos y eléctricos

“Pensar como un emprendedor”: el consejo de un experto de Harvard para alcanzar el éxito y el bienestar

Fernanda Raverta votó en Mar del Plata y aseguró: “Al abandono y a la injusticia se los enfrenta con participación”

INFOBAE AMÉRICA

Trump lanzó una “última advertencia”

Trump lanzó una “última advertencia” a los terroristas de Hamas para alcanzar un acuerdo en Gaza: “¡No habrá más!”

El top de las mejores series de Prime Video en Estados Unidos

Qué se sabe de la tercera temporada de “Merlina”

Olas “potencialmente mortales” amenazan a Hawaii por la llegada del huracán Kiko

Orlando Bloom reveló que no quiere ser reemplazado en el papel de Legolas: “Odiaría ver a otra persona”

DEPORTES

Carlos Alcaraz le gana 2-1

Carlos Alcaraz le gana 2-1 a Jannik Sinner en la final del US Open

Fantino contó el silencioso gesto que tuvo Cavani para salvar la vida de la hija de un periodista: “Esa es la grandeza”

Kevin Zenón, con las horas contadas en Boca: los dos clubes europeos que ofertaron por su pase

“Un regalo muy especial del próximo Diez”: la sorpresa de Franco Mastantuono en el recital de una banda de rock

La preocupante frase de Flavio Briatore sobre Alpine tras el GP de Italia de Fórmula 1