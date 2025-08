James Rodríguez pasó de héroe a villano en la Leagues Cup: este fue el penal fallado con León ante New York City

James Rodríguez falló su primer penal con León en la Leagues Cup, enfrentando al New York City en Nueva Jersey - crédito Club León

James Rodríguez volvió a aparecer en escena con León en la Leagues Cup, en la que enfrentó a New York City en Nueva Jersey, en donde las cosas no fueron las mejores para el cuadro mexicano, pues no le resultó nada de lo que el técnico Eduardo Berizzo planeó en los días previos.

El colombiano falló un penal en el segundo tiempo, que iba a ser la oportunidad para que la Fiera se metiera en la pelea por el compromiso, pero terminó decepcionando a sus compañeros, cuerpo técnico y los aficionados que viajaron a Estados Unidos para verlo en acción.

De esta manera, el cuadro de los Panzas Verdes depende de un milagro para pasar a los cuartos de final en la última jornada, pues esta derrota lo obliga a ganar contra Columbus Crew, el campeón defensor, y esperar otros resultados para quedar entre los cuatro mejores de su zona.

La opción fallida de James Rodríguez

Previo al encuentro en Nueva Jersey, tanto jugadores como el entrenador Eduardo Berizzo sabían que debían sumar los tres puntos para seguir en carrera a los cuartos de final, pero contra un rival muy complicado y con una plantilla que parecía con mayor nivel en el campo de juego.

Sin embargo, León y James Rodríguez no estuvieron a la altura de la situación, ya que antes de que acabara el primer tiempo estaba perdiendo por 2-0, con anotaciones de Alonso Martínez, sobre los siete minutos, y de Agustín Ojeda al 32′, los cuales aprovecharon las falencias defensivas de los mexicanos.

El técnico Eduardo Berizzo y todo León decepcionado por la derrota 2-0 - crédito Vincent Carchietta-Imagn Images

A los 58 minutos, llegó la oportunidad para la Fiera de descontar en el marcador, debido a una mano en el área que el juez central no dudo de pitar como penal, lo que animó a los hinchas para buscar el empate y el colombiano fue el encargado de realizar el cobro.

James Rodríguez tomó impulso, disparó al palo izquierdo y el arquero Matt Freese atajó el balón, que luego fue rechazado por los defensores y el volante lo único que pudo hacer fue bajar la mirada, lamentándose por lo ocurrido y perder una chance que no se le volvió a aparecer.

El volante colombiano perdió la opción porque su cobro fue atajado por Matt Freese, del New York City - crédito Leagues Cup

De esta manera, James fue blanco de críticas de los hinchas, sumado al bajo rendimiento en el campo de juego porque León no consiguió ese peso ofensivo para equilibrar las cosas en Nueva Jersey, en la que prácticamente enterró sus sueños de llegar a la siguiente ronda.

La supuesta opción a Sevilla

El diario Marca analizó el tema sobre la posible llegada de James Rodríguez a Sevilla, que empezó a conocerse por medios como GolDigital y El Nacional en España, pero que finalmente no se dio porque el conjunto ibérico tiene otros planes en los que el colombiano no entra:

“Ha causado gran sorpresa que en Colombia haya empezado a circular y publicarse una supuesta posibilidad de llegada al Sevilla para la temporada 2025-26, algo que no tiene mucho sentido por el plan e idea que tiene el club ibérico para esta campaña, lejos de hacer una inversión así. Además, lo ocurrido con el mismo Rodríguez en su paso por Vallecas pareció ser su última vez en el fútbol español, misma razón por la que fue al León de Guanajuato en enero del 2025″, señaló.

James Rodríguez seguirá con León de México hasta diciembre de 2025, con opción de renovarlo por otra temporada - crédito Club León

El medio español añadió que “el propio James dijo que iba a respetar su contrato con el equipo mexicano y que su idea es mantenerse en el norte del continente americano, entendiendo que allí se jugará el Mundial 2026 y la Selección Colombia está muy cerca de asegurar su clasificación por la Conmebol”

“Igual, no es extraño que esto pase ahora y en el futuro, hasta que el propio James Rodríguez tome la decisión del retiro oficial, porque se sabe de su gusto por vivir en España y las propiedades que adquirió mientras jugó en Real Madrid entre las etapas 2014-2017 y 2019-20″, terminó de decir, dejando claro que nunca pasó de ser un rumor.