La advertencia de Nairo Quintana y la preocupación por la no realización del Tour Colombia en 2025

El Tour Colombia estaría en riesgo por falta de presupuesto- crédito John Paz / Colprensa

El deporte colombiano tendría un fuerte golpe por la incertidumbre sobre la realización de una de las carreras emblemáticas del ciclismo nacional: el Tour Colombia 2.1.

El 27 de noviembre de 2024 se conoció a través de reportes de la emisora deportiva Antena 2, de RCN Radio, que la carrera ciclística no se llevará a cabo en 2025.

Los motivos: la falta de recursos económicos para realizarla por parte del Ministerio del Deporte.

Pese a que aún no se confirma de forma oficial por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo, el medio de comunicación citado mencionó que no habrán recursos para el evento, lo que obligará a su cancelación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La advertencia de Nairo Quintana sobre el recorte del presupuesto del deporte

Nairo Quintana aprovechó su premiación para pedir más apoyo a los programas que promueven el deporte como herramienta de cambio social - crédito X

El 19 de noviembre de 2024, el histórico pedalista colombiano Nairo Quintana habló sobre la preocupación que representó sacar adelante un deporte como el ciclismo.

“Históricamente, hemos traído muchísimas dificultades, trabajamos sobre la bicicleta para dar buenos resultados, por seguir representando a nuestro país. También nos pusimos los guantes y el sombrero para trabajar por nuestros jóvenes”

Luego habló acerca de la preocupación que le genera lo que representaría un recorte en el presupuesto para el deporte y que según la información de Antena 2, no se llevaría a cabo para el 2025.

“Estamos presentándonos ante un gran recorte presupuestal hacia los deportistas, hacia el Ministerio del Deporte, y aquí nadie escucha nada y nadie habla sobre ello... si no se hace algo, vamos a tener una gran crisis en los próximos años en todos los deportes, no solamente en el ciclismo, sino en todos los deportes a nivel nacional”.

Y finalmente habló de forma directa al Gobierno nacional para que piensen que el deporte es una herramienta de transformación y cambio con respecto a problemas sociales, como la violencia histórica que vive Colombia hace 80 años.

“Nosotros no queremos tomar un arma para decir: ‘Ahora queremos un mes de sueldo para no tomar las armas’. No queremos eso. Queremos tomar una bicicleta de esa manera y cambiar las vidas como me pasó a mí. Hoy no pido por Nairo, hoy pido por nuestros deportistas”.

Conceptos sobre la falta de presupuesto para realizar el Tour Colombia 2025

La opinión de los involucrados en el Tour Colombia sobre la terminación de la carrera, es pésima y con un panorama poco esperanzador - crédito John Paz / Colprensa

El 17 de noviembre de 2024, el periodista Lisandro Rengifo del diario El Tiempo habló con el técnico de uno de los equipos que participan en el Tour Colombia: Luis Cely, quién comanda las acciones del equipo GW Erco Shimano.

En la entrevista que concedió, declaró la preocupación que representaría perder una carrera como el Tour Colombia y así se expresó sobre el tema:

“Perder la posibilidad de realizar una carrera de ese nivel en el país es una pésima noticia. No solo no vienen equipos grandes y ciclistas de gran talla, sino que los colombianos no se pueden foguear contra ellos, esos pedalistas que no pueden ir a Europa podían medirse con los mejores del mundo solo en el Tour Colombia”.

Y en adición a su preocupación, explicó que la no realización de la carrera, implicaría consecuencias a nivel económico para la marca GW Shimano:

“A nosotros como marca, como equipo, nos conviene que se haga la carrera. Realizar el Tour Colombia es costoso teniendo en cuenta que es categoría 2.1 y eso demanda muchos gastos: traer a los equipos, pagar sus viáticos, además las marcas que patrocinan la carrera se ven beneficiadas”.

Otro de los conceptos que entregó a Rengifo fue de Raúl Mesa, quién hace parte del equipo NU y que con Rodrigo Contreras ganó la edición del 2024. Mesa también se mostró con incertidumbre con respecto a lo que podría pasar con el Tour Colombia ya que podría perder mucho en dos aspectos: 1. el desarrollo de talento juvenil en el ciclismo colombiano y 2. la pérdida a nivel económico para los equipos participantes en materia de patrocinios:

“Nosotros debemos trabajar en darles carreras a los Sub-23 y el Tour Colombia es una excelente opción, pues se corre en el país y se enfrentan a grandes ciclistas, lo que les da la opción de codearse, de saber qué es competir en una prueba de este calibre. Si no se hace nos perjudica demasiado. El Tour Colombia es clave para marcas como la nuestra y la de muchos patrocinadores, pues figurar en una carrera de alta gama nos da visibilidad. La competencia es un impulso para que las empresas también inviertan y se beneficien”.

Mesa concluyó con que el presupuesto que destinaba el Ministerio del Deportes estaba cerca a los $7000 millones de pesos, dinero que no se pudo entregar.

Y finalmente, Estefanía Herrera, ganadora del Tour femenino, también expresó su preocupación en el mismo reporte que hizo Lisandro Rengifo:

“Vienen corredores del exterior, de gran importancia y eso para nosotros es muy relevante, no solamente porque se aprende a correr con ellos, sino que uno analiza el comportamiento durante las carreras y el ritmo de la carrera”.