James Rodríguez enterneció con detalle el Metropolitano de Barranquilla previo al choque ante Ecuador

James Rodríguez y varios jugadores de la selección Colombia compartieron con niños de la Fundación Casa Andrea - crédito FCF

La selección Colombia ya pasó la página de la dolorosa caída ante Uruguay, en Montevideo. Ahora la escuadra conducida por Néstor Lorenzo tiene la mira puesta en Ecuador, que será su próximo objetivo para acercarse a la clasificación a la copa del mundo de 2026.

A pocas horas para que ruede la pelota en el Roberto Meléndez de la capital del Atlántico, varios de los protagonistas de la Tricolor encabezados por su capitán, James Rodríguez, compartieron un momento agradable con algunos niños de la Fundación Casa Andrea, que estuvieron presente en el Metropolitano.

En las imágenes quedó registrado el momento en el que el ‘10′ de la selección Colombia junto con otros jugadores saludaron y se tomaron fotos con varios de los menores que se encontraban en el escenario deportivo.

Como era de esperarse, el volante al servicio del Rayo Vallecano fue el más buscado por los niños que aprovecharon para compartir unos segundos con el cucuteño, que es una de las incertidumbres para el juego ante Ecuador.

El capitán de la Tricolor saludó a varios niños de la Fundación Casa Andrea - crédito captura Caracol Noticias

Cabe recordar que, este mismo gesto tuvieron los jugadores del combinado cafetero en la jornada anterior cuando se enfrentaron en el Metropolitano a Chile, al que golearon 4-0.

Lorenzo aclaró las dudas sobre James Rodríguez

El jugador, de 33 años, no fue de la partida ante Uruguay, en su lugar estuvo Juan Fernando Quintero, que marcó uno de los tantos ante los charrúas. Rodríguez ingresó en el complemento, aunque poca incidencia tuvo en el campo de juego.

Durante la última rueda de prensa, Néstor Lorenzo dio detalles de la evolución del jugador, por el que esperan hasta el último momento. “Con respecto a James ha ido evolucionando favorablemente. Está mejor que el partido anterior. Vamos a ver cómo amanece para el encuentro”.

Sobre la posibilidad de que Juanfer Quintero haga dupla con James, respondió: “Ninguno es igual a otro, por características, personalidad, presencia en el equipo, conocimiento de sus compañeros, ellos son distintos, aportan claridad, velocidad mental, de resolución de jugada y con pegada excelsa, eso se lo dan a cualquier equipo”.

Yerry Mina fue uno de los jugadores más criticados tras la derrota 3-2 ante Uruguay - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En cuanto al delantero que podría ser de la partida, teniendo en cuenta que Jhon Córdoba, ya está disponible, afirmó:

“Todos tienen la misma posibilidad (…) han jugado, Borré fue titular, Córdoba lo fue, uno ve el contexto, cómo están, están todos al mismo nivel, los que van a la tribuna me da bronca, me duele, pueden estar. La línea es delgada en la diferencia entre uno y otro. Depende de ellos y mi decisión, que me puedo equivocar”.

Colombia a cortar una racha de ocho años sin derrotar a Ecuador

La última vez que Colombia y Ecuador se vieron las caras en el Metropolitano de Barranquilla por eliminatoria fue el 14 de octubre de 2021. En aquella ocasión, con Reinaldo Rueda en el banquillo técnico, el conjunto cafetero igualó sin goles.

Mientras que la última celebración de los cafeteros sobre el Tri por clasificatorias a copa del mundo fue el 29 de marzo de 2016, cuando con José Pekerman como entrenador, Colombia superó a Ecuador 3-1 con doblete de Carlos Bacca y otro tanto de Sebastián Pérez, mientras que Michael Arroyo descontó para el visitante.

Así se jugará la fecha 12 de las eliminatorias

Bolivia vs. Paraguay - Hora: 3:00 p. m. (hora colombiana)

Colombia vs. Ecuador - Hora: 6:00 p. m.

Argentina vs. Perú - Hora: 7:00 p. m.

Chile vs. Venezuela - Hora: 7:00 p. m.

Brasil vs. Uruguay - Hora: 745 p. m.

Tabla de posiciones de la eliminatoria

1. Argentina: 22 puntos

2. Uruguay: 19 puntos (+8)

3. Colombia: 19 puntos (+6)

4. Brasil: 17 puntos

5. Ecuador:16 puntos

6. Paraguay: 16 puntos

7. Venezuela: 12 puntos

8. Bolivia: 12 puntos

9. Perú: 6 puntos

10. Chile: 5 puntos