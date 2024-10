La inconformidad de David Ospina tras su regreso a Atlético Nacional: “No ha sido lo que esperaba”

El portero habló acerca de su regreso al fútbol colombiano en el podcast oficial de Atlético Nacional - crédito d_ospina1 / Instagram

Sin lugar a dudas, junto a Radamel Falcao García para Millonarios, uno de los fichajes de la temporada fue el de David Ospina a Atlético Nacional.

Y la ilusión que generó en la hinchada el portero campeón con el Rey de Copas de Colombia en 2007 del fútbol colombiano, no ha sido la esperada: las lesiones y su rendimiento deportivo han mermado lo que es el retorno de uno de los porteros históricos de Atlético Nacional.

El portero de 36 años, ex Arsenal, Niza, Napoli y Al- Nassr habló en el podcast ADN Verdolaga de Atlético Nacional, acerca de su regreso al fútbol profesional colombiano y su frustración por la falta de regularidad en el arco.

“No ha sido lo que esperaba, no he podido regresar del todo”: David Ospina

Ospina no ha debutado debido a que comenzó tarde la pretemporada - crédito @nacionaloficial / X

En el podcast ADN Verdolaga, producción de Atlético Nacional , expresó su inconformidad por no tener el rendimiento deportivo que tanto él, como la hinchada espera: “Lamentablemente, por el momento, no pude regresar del todo, porque sufrí algunas lesiones y eso no me ha permitido disfrutar mi retorno como se debe. Sin embargo, nos estamos preparando para eso y el equipo viene haciendo las cosas muy bien”.

Además habló que siempre tuvo la ilusión de regresar al club de sus amores: “Nacional siempre había estado en esa ilusión, en ese sueño de volver y terminar el poco tiempo que estuve, desde 2005 hasta 2008. Digamos que siempre estuvo en mi corazón y en el pensamiento regresar algún día”.

Fragmentos de la entrevista a David Ospina sobre su carrera profesional

Desde su regreso a Nacional en 2024, David Ospina solo ha disputado tres partidos, dos de ellos salió lesionado - crédito @nacionaloficial / X

Comienzos en el fútbol profesional y sus motivos para practicar este deporte: “Desde los seis años comencé mi carrera en el fútbol. La idea de jugar al fútbol surgió de mis padres para inscribirme a un club deportivo y salir un poquito de las situaciones que se viven en los barrios de Medellín”.

Relación de la familia de David Ospina con el fútbol: “Creo que fue una buena relación porque mi familia era muy futbolera, en especial por parte de mi papá, que le gustaba el fútbol, y poco a poco, mi hermana y mi mamá se unieron a la pasión y les terminó gustando el tema. Todos en la casa, son hinchas de Atlético Nacional”.

Sacrificios que tuvo que hacer para ser futbolista profesional: “Una de las decisiones que tuve que tomar para llegar a donde estoy, fue dejar el colegio, estaba en décimo grado, y desde ese momento ya tenía muchos viajes y ya tenía la ilusión de ser jugador de fútbol profesional. Aún así, tuve la posibilidad de terminar mis estudios de bachillerato y terminar”

Ídolo de David Ospina y referentes en la portería: “En el fútbol colombiano, sin ninguna duda nos ha marcado el camino René Higuita, aunque habían tres porteros en esa época cuando yo comencé y que también fueron importantes para nuestra generación como lo fueron Óscar Córdoba, Faryd Mondragón y Miguel Calero (q. e . p. d). Y ya por el lado internacional, siempre me gustó el italiano Gianluigi Buffon y el español Iker Casillas”.

Mensaje para los futuros porteros del fútbol profesional colombiano: “Sigan aprovechando cada oportunidad y prepárense con mucha disciplina y esfuerzo. Este camino no es fácil, pero se vuelve aún más difícil si no se tiene decisión, disciplina y ganas de venir a entrenar y aprender cada día. Deben entregarse al 100% siempre y aprovechar cada momento, ya que las oportunidades legan, y si no estamos preparados, se desvanecen. Por eso, hay que estar siempre listos para cuando llegue ese momento”.

