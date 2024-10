Colombia habría tumbado a Gareca: tras la derrota de Chile en Barranquilla el entrenador estaría negociando su salida

Ricardo Gareca estaría cerca de salir de la selección de Chile - crédito Fernando Vergara / AP Photo

La derrota del cuadro chileno ante Colombia por 4-0 en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla el 15 de octubre de 2024, parece que tuvo efecto en la Asociación Nacional Profesional de Fútbol de Chile (ANFP) para tomar decisiones drásticas de cara al futuro en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Gareca, en la rueda de prensa posterior al partido, no entregó más detalles sobre lo que podría ser su futuro laboral.

Pero según reportes que emiten medios de comunicación desde territorio chileno, el ciclo del ex director técnico de la Selección de Perú, América de Cali, Independiente Santa Fe y Vélez Sarsfield, estaría cerca de terminarse.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ricardo Gareca, a un paso de salir de la selección chilena de fútbol

Así lo reportó la emisora chilena Bio-Bio, que a través de su artículo titulado “Ricardo Gareca y ANFP estarían negociando fin al ciclo del ‘Tigre’ al mando de La Roja”, en donde entregan detalles sobre la situación contractual de Gareca y la Federación Chilena de Fútbol

“Según lo que se pudo conocer en Radio Bío Bío, la ANFP y Ricardo Gareca están negociando el término del contrato, que terminaba originalmente en septiembre de 2025″, comentó en el texto citado.

Por otra parte, también entregaron detalles y afirman de forma contundente que el ciclo de Gareca está cerca a su fin: “Aseguran que Gareca habría determinado que su ciclo al mando de La Roja está terminado, y que no podrá concretar sus ideas”, explicó Radio Bio-Bio.

Y finalmente, también comentaron que, tras la determinación de Gareca, la ANFP se encuentra en la negociación para finalizar su vínculo contractual con los chilenos: “Ante la determinación del ex técnico de Perú, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional está negociando el fin del vínculo y le habría puesto como condición que el abandono de su cargo se realice en noviembre, tras la última fecha FIFA”, concluyeron.

“Estamos a muerte con él”: el apoyo de Guillermo Maripán, capitán de Chile

El capitán de la 'roja' defendió al entrenador argentino e hizo dura reflexión sobre el presente internacional del equipo - crédito ESPN Chile

Y es que el apoyo de uno de los referentes en la zaga central de la selección roja, como lo es Guillermo Maripán, defensor central de Torino y compañero de Duván Zapata, expresó, en medio de su tristeza, el apoyo a Gareca y dejó una dura autocrítica por el momento del cuadro andino: “Hay que seguir creyendo, creo que este es un problema no solo de la selección sino también de país, hace mucho tiempo dejamos de competir a nivel internacional, dejamos de exportar jugadores a Europa y ante selecciones que hacen un buen trabajo nos pasa la cuenta” indicó Maripán.

Además, en sus declaraciones, entregó una reflexión dura sobre la labor que realizan los directivos del fútbol chileno, en donde según él, existe un problema estructural: “Este es un problema estructural. No sé cuántos jóvenes han salido a Europa en los últimos años, creo que fui uno de los pocos que salí en la época más reciente en el 2017, me he mantenido por mucho tiempo, aunque me da un poco de tristeza. En Chile hay mucho talento, hay jóvenes que nos pueden ayudar, pero estructuralmente algo está pasado que no damos ese paso adelante”, agregó el capitán rojo.

Una tarde para el olvido en Barranquilla

La Tricolor pasó por encima de Chile 4-0 en el Metropolitano - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Y es que el encuentro dejó contrastes: sí para Colombia fue cuatro razones de alegría para soñar con la próxima cita mundialista, para Chile fueron cuatro pasos atrás para clasificar a Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

La Selección de Chile se vio muy mal en defensa, no tuvo respuesta en ataque y dejó muchas dudas con respecto al recambio generacional que existe en los últimos años tras su bicampeonato de América en 2015 como anfitriones y en 2016 en Estados Unidos.

Así se jugará la fecha 11 y 12 de las Eliminatorias camino a Norteamérica 2026

Fecha 11

14 de noviembre de 2024

Partido: Venezuela vs. Brasil

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Monumental de Maturín

Partido: Paraguay vs. Argentina

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Defensores del Chaco

Partido: Ecuador vs. Bolivia

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil

15 de noviembre de 2024

Partido: Uruguay vs. Colombia

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Centenario de Montevideo

Partido: Perú vs. Chile

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Nacional de Lima

Fecha 12

19 de noviembre de 2024

Partido: Bolivia vs. Paraguay

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de El Alto

Partido: Colombia vs. Ecuador

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Partido: Argentina vs. Perú

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Más Monumental de Buenos Aires

Partido: Chile vs. Venezuela

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Nacional de Santiago

Partido: Brasil vs. Uruguay

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Arena Fonte Nova de Fortaleza