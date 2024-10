Repase la tabla de la Eliminatoria Sudamericana antes del inicio de la novena jornada con el partido Bolivia vs. Colombia

La selección Colombia abrirá la novena jornada de la Eliminatoria Sudamericana - crédito JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Colombia se enfrenta a un momento decisivo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La seleccional nacional es el único equipo invicto hasta ahora.

Este jueves 10 de octubre, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá contra Bolivia en El Alto, un desafío que implica superar la altitud para mantener su racha y acercarse al liderato, actualmente en manos de Argentina, que lidera con 18 puntos, solo dos más que Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por su parte, Argentina busca defender su posición privilegiada en la tabla. El regreso de Lionel Messi tras una lesión en el tobillo derecho es una noticia alentadora para el equipo de Lionel Scaloni, que intentará recuperarse de la derrota sufrida ante Colombia en la jornada anterior.

El próximo reto para Argentina será enfrentar a Venezuela en Maturín. La vinotinto, que ocupa la sexta posición con 10 puntos, necesita una victoria para mantenerse en la zona de clasificación.

Mientras tanto, Perú enfrenta una situación crítica en las eliminatorias. Sin haber conseguido aún una victoria, el equipo de Jorge Fossati se encuentra en la última posición con solo tres puntos.

Este viernes 11 de octubre, Perú recibirá a Uruguay en Lima, un partido en el que no podrá contar con jugadores clave como Gianluca Lapadula y Renato Tapia, debido a lesiones, ni con Wilder Cartagena y Marcos López por acumulación de tarjetas. Uruguay también llega con bajas significativas, incluyendo a Darwin Núñez y Rodrigo Bentancur.

El cierre de la primera vuelta de las eliminatorias presenta encuentros destacados como Chile vs. Brasil y Venezuela vs. Argentina, que prometen ser decisivos en la lucha por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estos partidos no solo definirán posiciones en la tabla, sino que también podrían marcar el rumbo de las selecciones en la segunda mitad del torneo.

Al próximo Mundial, por parte de la Conmebol, clasificarán las seis mejores selecciones de la Eliminatoria. El séptimo en la tabla de posiciones disputará el repechaje, en el nuevo formato de Qualifiers impulsado por la FIFA.

Así va la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026

Argentina: 18 puntos / +8 diferencia de goles / 8 partidos jugados Colombia: 16 puntos / +4 diferencia de goles / 8 partidos jugados Uruguay: 15 puntos / +8 diferencia de goles / 8 partidos jugados Ecuador: 11 puntos / +2 diferencia de goles / 8 partidos jugados Brasil: 10 puntos / +1 diferencia de goles / 8 partidos jugados Venezuela: 10 puntos / -1 diferencia de goles / 8 partidos jugados Paraguay: 9 puntos / -1 diferencia de goles / 8 partidos jugados (repechaje) Bolivia: 9 puntos / -5 diferencia de goles / 8 partidos jugados Chile: 5 puntos / -8 diferencia de goles / 8 partidos jugados Perú: 3 puntos / -8 diferencia de goles / 8 partidos jugados

Hora y dónde ver los partidos de la fecha 9 en la Eliminatoria Sudamericana

Bolivia vs. Colombia

Fecha: jueves 10 de octubre

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: municipal El Alto

TV: Gol Caracol y RCN Fútbol

Ecuador vs. Paraguay

Fecha: jueves 10 de octubre

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Venezuela vs. Argentina

Fecha: jueves 10 de octubre

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Monumental de Maturín

TV: Por Gol Caracol y RCN Fútbol al finalizar Colombia vs. Bolivia (partido completo por YouTube de Gol Caracol)

Chile vs. Brasil

Fecha: jueves 10 de octubre

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Nacional de Santiago de Chile

TV: Gol Caracol y RCN Fútbol

Perú vs. Uruguay

Fecha: viernes 11 de octubre

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Nacional de Perú

TV: Gol Caracol y RCN Fútbol