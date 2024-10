Daniel Muñoz brilla en Crystal Palace: el colombiano sumó importante reconocimiento en Inglaterra

Daniel Muñoz ha disputado en la presente campaña ocho partidoa con el Crystal Palace en todas las competiciones - crédito Molly Darlington/REUTERS

Daniel Muñoz, lateral derecho de la selección Colombia, ha tenido un inicio de temporada destacado con el Crystal Palace en la Premier League.

Desde su llegada al club inglés, el ex Atlético Nacional ha sido una pieza clave en el once titular, participando en todos los partidos de la liga y también en la Carabao Cup, torneo en el que usualmente juegan los suplentes. El técnico Oliver Glasner ha confiado en él para mantener la posición, lo que demuestra su consolidación en el equipo.

Daniel Muñoz entre los mejores de la Premier League

Daniel Muñoz ha tenido destacadas actuaciones desde que llegó al fútbol inglés para jugar con el Crystal Palace - crédito Ian Walton/REUTERS

Muñoz ha disputado ocho partidos como titular, lo que le ha permitido adaptarse rápidamente al ritmo de la Premier League. Su desempeño ha sido notable tanto en defensa como en ataque, lo que se refleja en sus estadísticas.

Con una calificación promedio de 7,11, Muñoz se destaca como el lateral con más recuperaciones en la liga, con un total de seis, superando a Diego Dalot del Manchester United, que tiene cinco, de acuerdo con los registros de la página BeSoccer.

Además, Muñoz es el tercer lateral con más duelos ganados, acumulando 68, solo por detrás de Kenny Tete del Fulham y Tyrick Mitchell de su propio equipo, quienes tienen 71 y 69, respectivamente. En ataque, Muñoz también ha mostrado su capacidad ofensiva, registrando un promedio de 0,7 remates por partido y 0,3 remates directos, lo que lo convierte en una amenaza constante por el sector derecho.

Estas estadísticas no solo han asegurado su lugar en el Crystal Palace, sino que también lo han consolidado como un titular fijo en la selección Colombia. Su rendimiento lo ha hecho indispensable para los próximos partidos de las eliminatorias contra Bolivia y Chile. Desde su llegada a la Premier League, Muñoz ha jugado 24 partidos y ha conseguido cuatro asistencias, lo que destaca su importancia tanto en su club como con el combinado cafetero.

Muñoz vital en el triunfo de la selección Colombia sobre Argentina

La infracción de Nicolás Otamendi sobre Daniel Muñoz fue el factor diferencial del partido - crédito AP

Por la octava fecha de las eliminatorias a la copa del mundo de 2026, la selección Colombia se vio las caras con Argentina luego de la final de la Copa América en Estados Unidos, en donde la ‘Albiceleste’ se impuso por la mínima diferencia con un tanto de Lautaro Martínez.

El encuentro se disputó en el Metropolitano de Barranquilla el 10 de septiembre, y terminó con victoria para los dirigidos por Néstor Lorenzo, que con goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez, cortaron la racha de 31 años sin vencer a Argentina por clasificatorias en la capital del Atlántico.

No obstante, el compromiso estuvo marcado por la polémica debido a una pena máxima que el chileno Piero Maza sancionó para tras una falta dentro del área de Nicolás Otamendi sobre Daniel Muñoz, que el árbitro del encuentro decretó tras analizar la jugada en el VAR.

Tras la decisión del colegiado, el encargado de ejecutar el cobro desde el punto blanco del penal fue James Rodríguez, que con un cobro impecable le selló tres puntos valiosos para la selección Colombia en las clasificatorias.

Sin embargo, tras el pitazo final se jugó otro partido tras la inconformidad de Lionel Scaloni por el arbitraje de Maza en la capital del Atlántico.

“Estoy enojado y no en el sentido de que no nos gusta perder, porque, sino que después decimos que no sabemos perder. Sí que sabemos perder, nos duele, pero le dije a Muñoz que el único jugador que no protestó en la cancha fue él. A veces te toca para un lado y a veces para nosotros. Es lo que hay. Es triste y lamentable que después del penal lamentablemente no se ha jugado el partido. Eso me molestó, y no tanto el penal, sino que no se haya jugado el partido”.

Colombia 2-1 Argentina