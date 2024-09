A Carlos Antonio Vélez aún no lo convence el rendimiento de James Rodríguez en el Rayo Vallecano

Carlos Antonio Vélez aún sigue cuestionando a James Rodríguez debido al rendimiento que ha tenido en el club español - crédito Montaje Infobae (@des_coneva/Rayo Vallecano)

La espera terminó: James Rodríguez debutó como titular con el Rayo Vallecano, disputando 64 minutos en el empate 1-1 frente al Leganés por la fecha 11 de la liga española. El colombiano mostró un papel activo en el juego ofensivo, destacándose por su visión y precisión en los pases. Incluso tuvo una clara oportunidad de anotar, pero el arquero Marko Dmitrovic logró desviar su remate, negándole el gol.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Fue tal la participación del colombiano que lo eligieron como el jugador del partido, MVP, debido a su precisión e intensidad: “James Rodriguez (33) wins MVP of the Match in his first La Liga start for his performance in Rayo Vallecano’s 1-1 draw at home against Leganes. 💫”, resaltaron desde la cuenta de oficial de las noticias de la liga española.

“James Rodríguez (33) gana el MVP del partido en su primer inicio en La Liga por su actuación en el empate 1-1 en casa de Rayo Vallecano contra Leganés”.

La prensa elogia a James y su regreso a la liga española - crédito captura de pantalla X

El eterno crítico de James Rodríguez

Aunque el colombiano fue distinguido como MVP y obtuvo un 91% de precisión en sus pases, aún no ha logrado convencer al polémico periodista Carlos Antonio Vélez, conocido por sus duras críticas hacia futbolistas y diversos sectores del deporte, pero también por su silencio y apoyo incondicional a figuras controvertidas de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), como su presidente Ramón Jesurún.

En esta ocasión, el comentarista deportivo compartió a través de su cuenta oficial en X, antes conocido como Twitter, varios análisis de la prensa europea sobre el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Leganés. En dichos análisis, James Rodríguez no es destacado como la gran figura que ha sido exaltada en la prensa colombiana; de hecho, otros jugadores recibieron una mejor calificación que el cucuteño.

El periodista deportivo compartió algunas opiniones de la prensa extranjera donde cuestionaron el rendimiento de James - crédito captura de pantalla @velezfutbol/X

Tras el duelo que ha generado diversidad de opiniones, pero en el que finalmente James fue reconocido con una precisión de pase del 94% según SofaScore, Rodríguez reconoció que es el inicio de un camino en el que quiere lograr importantes objetivos con el Rayo Vallecano.

“Feliz de haber vuelto a La Liga y jugar mi primer partido como titular. Las sensaciones han sido buenas, tenía ganas de ser titular. Espero poder ayudar al equipo, que es lo que yo quiero”, afirmó el capitán de la selección Colombia tras su presentación con el equipo madrileño.

El colombiano tuvo una oportunidad de gol que el arquero del Leganés logró desviar - crédito @LaLigaExtra/X

Vélez y su falta de confianza por el Rayo Vallecano

Los señalamientos de Vélez no se limitaron a las redes sociales. Hace unos días, el comentarista se encargó de restar importancia tanto al desempeño de James Rodríguez como al del Rayo Vallecano en la liga española. Según Carlos Antonio Vélez, el talentoso zurdo llegó a un equipo sin protagonismo, donde se prioriza el esfuerzo físico por encima de otras cualidades.

“Queda la sensación de que en Colombia no saben a qué tipo de equipo llegó James. James llegó al Jaguares de allá, con todo respeto por Jaguares, o al Patriotas de allá, con todo respeto por Patriotas. Es un equipo que está peleando por sobrevivir, ese es el campeonato del Rayo. Entonces, ‘puntico’ que agarre aquí, ‘puntico’ que agarre allá, cualquier cosa sirve. Y para eso, James es flojito”, afirmó el periodista en su programa radial Palabras Mayores.

Inclusive Vélez llegó a resaltar que debido a las condiciones de Rodríguez, las cuales son en su mayoría técnicas como remate y pase, no se adaptarán al juego de intensidad física y lucha corporal que se requiere en el equipo ‘Franjirrojo’.

“A ese técnico lo llevaron para salvar al equipo, no para complacer a los colombianos. Él lo mira desde lo futbolístico, mientras que nosotros, o la mayoría de los colombianos, lo miramos desde lo afectivo. Pero con afecto y amor no se ganan títulos. El talento creativo, la magia de la zurda, a veces no es suficiente; llenará las retinas, pero no la tabla de puntos”, concluyó en su programa de Antena 2.