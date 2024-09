James Rodríguez arrancará como titular frente a Argentina, así lo confirmó Néstor Lorenzo

James Rodríguez arrancará de titular ante Argentina por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas -crédito Darren Yamashita / USA TODAY Sports

El director técnico de la selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, confirmó a James Rodríguez como inicialista en el partido ante la bicampeona de América en rueda de prensa el 9 de septiembre de 2024.

Los Cafeteros vienen de empatar ante la selección Peruana a un gol el 6 de septiembre de 2024 en el estadio Nacional de Lima, mientras que la albiceleste goleó al combinado de Chile por 3-0, el 5 de septiembre de 2024 en el Más Monumental de Buenos Aires.

James entró para el segundo tiempo en el partido ante los dirigidos de Jorge Fosatti, y su presencia en el campo de juego mejoró el rendimiento colectivo de la selección nacional.

“Lo de James Rodríguez ante Perú estaba planificado”: Néstor Lorenzo

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, dirige este lunes el último entrenamiento antes de enfrentar a Argentina este martes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

En la rueda de prensa previo al duelo de la fecha 8 por las Eliminatorias, Lorenzo dio los motivos sobre los cuales James no estuvo de arranque en el duelo ante los incas.

“Lo de James estaba planificado por lo tarde que empezó a entrenar en grupo, pero mañana va a jugar desde el arranque. Si hay alguien que está dudando y tiene que salir a comprar la entrada, que lo haga porque James juega”, expresó el estratega argentino.

Además, habló sobre el partido realizado ante Perú y destacó el valor del trabajo que hizo el equipo del uruguayo Fossati, y se refirió a los cambios que habría en el once inicialista, pero no entregó más nombres, más allá del de James Rodríguez.

“No creo que haya sido tan bajo el nivel de la selección en Lima. Hay un rival, hay que respetar a Perú, es una selección que va a seguir sumando. Habrá algunos cambios, no muchos. Ya dije que juega James.” concluyó Lorenzo.

James Rodríguez duró más de 50 días sin jugar hasta que entró ante Perú

El volante ex Real Madrid, Bayern Munich y Sao Paulo, hasta el segundo tiempo ante Perú, no disputaba un partido de fútbol a nivel competitivo. El cucuteño aún no debuta con el Rayo Vallecano de Madrid y su última aparición con la camiseta Tricolor fue en la final de la Copa América de Estados Unidos de 2024 ante la selección Argentina en Miami.

Por este motivo, se espera que el 10 de septiembre, en Barranquilla, James vuelva a encontrarse con el público colombiano que estará en el Metropolitano Roberto Meléndez y aporte su capacidad de creación de juego y contundencia en los cobros de pelota quieta ante la mejor selección del mundo a nivel de resultados y títulos.

El último antecedente de Colombia vs. Argentina en Barranquilla

La Selección Colombia de Fútbol de Mayores enfrentó a su similar de Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla empató 2-2 ante la selección Argentina con goles de Luis Muriel y Miguel Borja. crédito-Cortesía FCF (Colprensa)

El duelo entre cafeteros y gauchos por el marco de las Eliminatorias, se llevó a cabo el 8 de junio de 2021 en Barranquilla. En ese contexto, Colombia empató a dos goles frente a los argentinos. Los goles de los visitantes fueron de Cristian Cuti Romero al minuto 3 y de Leandro Paredes al minuto 8.

El empate colombiano llegó a través de un tiro penal convertido en gol por parte de Luis Fernando Muriel al minuto 51 y de Miguel Ángel Borja al 90+4. Como dato importante, hay que recordar que Argentina clasificó en la segunda posición de las Eliminatorias de aquella edición, con 39 puntos, mientras que Colombia quedó a un punto de clasificar al repechaje, por detrás de Perú, en la sexta posición, con 23 puntos.

Estos serán los horarios de la fecha 8 de las Eliminatorias Mundialistas 2026

Justamente la jornada se abrirá en Barranquilla con el duelo entre colombianos y argentinos, aunque, dentro del desarrollo de la fecha, se destacan partidos importantes como el que disputarán Venezuela ante Uruguay en Maturín y la visita de la selección brasileña a Asunción para jugar ante Paraguay. Así se llevará la jornada:

Colombia vs. Argentina - Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, 3:30 p. m.

Ecuador vs. Perú - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, 4:00 p. m.

Chile vs. Bolivia - Estadio Nacional, Santiago de Chile, 4:00 p. m.

Venezuela vs. Uruguay - Estadio Monumental, Maturín, 5:00 p.m.

Paraguay vs. Brasil - Estadio Defensores del Chaco, Asunción, 7:30 p.m.

Tras el empate ante Perú y a la espera del duelo ante Argentina, así está la tabla de Eliminatorias:

Argentina: 18 puntos (diferencia de gol de+9) Uruguay: 14 puntos (diferencia de gol+8) Colombia: 13 puntos (diferencia de gol de +3) Brasil: 10 puntos (diferencia de gol de +2) Venezuela: 9 puntos (diferencia de gol de -1) Ecuador: 8 puntos (diferencia de gol de +1) Paraguay: 6 puntos (diferencia de gol de -2) Bolivia: 6 puntos (diferencia de gol de -6) Chile: 5 puntos (diferencia de gol de -7) Perú: 3 puntos (diferencia de gol de -7)