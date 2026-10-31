Tribunal Superior Militar aumentó condena de 16 meses contra un mayor del Ejército por ataques a sus subalternos en batallón de Cali

Un mazo judicial y un boletín de prensa del Tribunal Superior Militar y Policial reposan frente a un grupo de militares formados junto a la bandera de Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Superior Militar y Policial amplió a 16 meses de prisión la condena contra el mayor del Ejército Calimán García Jeferson, al declararlo responsable de varios episodios de agresión física y verbal contra militares bajo su mando en el Cantón Militar Pichincha de Cali.

La decisión, emitida por la Segunda Sala de Decisión de la corporación y con ponencia del magistrado coronel Roberto Ramírez García, modificó parcialmente un fallo del Juzgado 1315 Penal Militar y Policial de Conocimiento. El caso fue reconocido en los Premios Excelencia en la Justicia 2026 como Mejor Sentencia de Tribunal Superior, según un comunicado de la institución.

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Los hechos ocurrieron en la madrugada del 3 de diciembre de 2023, durante una revista al personal de centinela. De acuerdo con el Tribunal, el oficial profirió insultos y expresiones denigrantes contra integrantes de la unidad, con señalamientos dirigidos en particular a las mujeres militares.

El fallo abordó las agresiones con perspectiva de género

La Sala estableció que García Jeferson realizó afirmaciones según las cuales las mujeres no tenían capacidades para pertenecer a la institución militar. El análisis judicial incorporó una perspectiva de género ante el carácter discriminatorio de esas expresiones.

El Tribunal Superior Militar y Policial amplió a 16 meses de prisión la condena contra el mayor del Ejército Calimán García Jeferson, al declararlo responsable de varios episodios de agresión física y verbal contra militares bajo su mando en el Cantón Militar Pichincha, en Cali - crédito @JPMP_Colombia/X

El expediente también acreditó una agresión física contra la soldado Francy Luna Juagibioy. Según el fallo, el mayor le lanzó un radio de comunicaciones y la empujó, una conducta que la Justicia Penal Militar y Policial calificó como ataque por vías de hecho.

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Los testimonios permitieron confirmar, además, que las expresiones verbales afectaron la dignidad y el honor militar de otros uniformados que estaban bajo su mando.

Revocaron la absolución por ataques contra otros cuatro militares

El Tribunal acogió los argumentos de la Fiscalía Penal Militar y Policial y revocó la absolución que había beneficiado al oficial por los hechos contra las soldados Evelyn Dayana Llanos Castillo y Jenifer Rivera, la cabo tercero Saray Morales Carolina y el subteniente Juan Carlos Riveros Torres.

La corporación mantuvo la responsabilidad penal por lo ocurrido contra Luna Juagibioy y concluyó que las conductas configuraron el delito de ataque al inferior en concurso homogéneo.

Para la Sala, los hechos vulneraron la disciplina militar y desconocieron los deberes de respeto y subordinación que regulan las relaciones dentro de la Fuerza Pública.

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El expediente también acreditó una agresión física contra la soldado Francy Luna Juagibioy. Según el fallo, el mayor le lanzó un radio de comunicaciones y la empujó, una conducta que la Justicia Penal Militar y Policial calificó como ataque por vías de hecho - crédito @JPMP_Colombia/X

Tribunal Militar ordenó la libertad de coronel acusado de cobrar dinero a sus subalternos

El Tribunal Superior Militar y Policial ordenó la libertad del teniente coronel Diego Alejandro Parga Caro por vencimiento de términos, dentro del proceso que enfrenta por el presunto cobro de dinero a más de 20 soldados cuando comandaba el Batallón de Ingenieros N.º 23.

Parga Caro es investigado por los delitos de concusión y abuso de autoridad, en una causa relacionada con el reemplazo de elementos de intendencia que se habrían extraviado antes de que los militares terminaran su servicio.

La decisión se produjo después de que la Sala Primera de Decisión del Tribunal declarara, el 21 de septiembre de 2026, la nulidad de las actuaciones realizadas desde el 22 de octubre de 2025. La corporación concluyó que se vulneraron las garantías de defensa, contradicción y debido proceso del oficial.

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El Tribunal Superior Militar y Policial otorgó la libertad por vencimiento de términos al teniente coronel Diego Alejandro Parga Caro - crédito Justicia Penal Militar

A partir de esa nulidad, la defensa solicitó la libertad al considerar que se cumplieron los 240 días sin que iniciara el juicio. El Tribunal aplicó el numeral quinto del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, incorporado a la jurisdicción penal militar y policial, que contempla ese beneficio cuando vence dicho plazo procesal.

La Fiscalía Penal Militar y Policial indaga el supuesto cobro de $ 120.000 a cada soldado para reponer el material perdido. En el expediente también figuran señalamientos sobre un posible uso de esos recursos para gastos personales, como internet familiar y peajes, acusaciones que la defensa rechazó.

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La orden de libertad no pone fin a la investigación ni representa una decisión sobre la responsabilidad penal del teniente coronel.