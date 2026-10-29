Defensoría y congresistas rechazaron amenazas contra Gregorio Eljach y pidieron a la Fiscalía identificar a los responsables

El procurador General de la Nación reveló que se han implementado medidas de seguridad contundentes para proteger su vida y la de su equipo de trabajo ante una amenaza grave - crédito suministrado a Infobae Colombia

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La Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas denunciadas por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, contra él, su familia y su equipo de trabajo. La entidad pidió a la Fiscalía General de la Nación esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

El pronunciamiento se conoció después de que Eljach revelara, el miércoles 28 de octubre, que adoptó medidas de seguridad ante lo que describió como un “peligro muy grave” para él, sus familiares y colaboradores. El jefe del Ministerio Público afirmó que dejó de asistir durante un mes a la sede de la Procuraduría en Bogotá como parte de las decisiones para proteger su integridad.

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La Defensoría expresó solidaridad con el procurador y con las personas de su entorno. También solicitó a las autoridades competentes establecer con urgencia el alcance de las intimidaciones y garantizar las medidas de protección necesarias.

La Defensoría pidió esclarecer las amenazas contra Gregorio Eljach

En un mensaje divulgado en redes sociales, la entidad señaló que rechaza “las amenazas denunciadas contra el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, su familia y su equipo de trabajo”.

La Defensoría agregó que acompaña al procurador, a sus familiares, a sus colaboradores y a la Procuraduría como cabeza del Ministerio Público. A la vez, solicitó verificar las condiciones de seguridad de las personas afectadas.

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“Solicitamos a las autoridades competentes verificar con urgencia el alcance de estas amenazas y garantizar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del procurador, su familia y sus colaboradores”, indicó la institución.

El llamado también incluyó a la Fiscalía, que deberá adelantar las actuaciones para determinar el origen de los hechos. La Defensoría pidió que la investigación permita “esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”.

La Defensoría rechazó las amenazas contra Gregorio Eljach y pidió a la Fiscalía investigar los hechos e identificar a los responsables. - Crédito @DefensoriaCol/X

Norma Hurtado pidió resultados oportunos de la Fiscalía

La senadora Norma Hurtado Sánchez se sumó al rechazo y sostuvo que las amenazas contra Eljach y su entorno buscan afectar el ejercicio de las funciones de vigilancia que corresponden a los organismos de control.

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“Las amenazas contra el procurador general Gregorio Eljach, su familia y su equipo de trabajo son inaceptables. No podemos permitir que la intimidación pretenda silenciar a quienes tienen la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la ley”, expresó la congresista.

Hurtado manifestó su respaldo al procurador y a la Procuraduría General de la Nación. Además, exigió una actuación rigurosa por parte del ente investigador.

“Exijo a la Fiscalía una investigación rigurosa y resultados oportunos. La institucionalidad se respeta y se defiende”, afirmó la senadora.

Norma Hurtado Sánchez rechazó las intimidaciones contra el procurador y exigió a la Fiscalía una investigación rigurosa y resultados oportunos. - crédito @normahurtados/X

Juan Carlos Garcés rechazó intimidaciones contra Eljach y Hernán Penagos

El senador Juan Carlos Garcés Rojas incluyó en su pronunciamiento las amenazas conocidas contra Eljach y las advertencias sobre presuntas intimidaciones al registrador nacional, Hernán Penagos, y a sus familias.

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“Rechazo las amenazas de muerte contra el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y el registrador nacional, Hernán Penagos, así como las intimidaciones que también han llegado a sus familias”, señaló el congresista.

Garcés afirmó que el caso requiere atención de las autoridades y advirtió que quienes cumplen responsabilidades públicas deben contar con condiciones de seguridad para ejercer sus funciones.

“Quienes ejercen responsabilidades al servicio del país deben poder hacerlo con garantías y sin que sus seres queridos sean víctimas de amenazas o intimidaciones”, indicó el senador.

El congresista expresó solidaridad con los dos funcionarios, sus familiares y equipos de trabajo. También pidió avanzar con celeridad en las investigaciones para establecer quiénes están detrás de estos hechos.

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Juan Carlos Garcés Rojas rechazó las amenazas contra Gregorio Eljach y el registrador nacional, Hernán Penagos, y expresó su solidaridad con sus familias y equipos de trabajo. - crédito @GarcesRojasJuan/X

Eljach afirmó que el riesgo comprometió a su familia y equipo de trabajo

El procurador reveló la situación durante la instalación del panel de expertos “La Procuraduría y el fortalecimiento del mérito en el empleo público: retos y oportunidades para su transparencia”, realizado en Bogotá.

Según relató, las decisiones adoptadas respondieron a una alerta que comprometía su seguridad y la de personas cercanas. “Estamos tomando medidas muy serias y muy profundas para evitar un peligro muy grave que se cernía sobre mi persona y sobre mi equipo de trabajo”, declaró.

Eljach también explicó que el riesgo iba más allá de su protección personal. “Estaba muy comprometida mi seguridad y la de mi familia”, afirmó ante los asistentes.

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El jefe del Ministerio Público sugirió que la amenaza podría tener relación con personas vinculadas a la entidad, aunque precisó que no existen conclusiones definitivas. “Creo que algunos ya tienen idea a qué me refiero. Estaba muy comprometida mi seguridad y la de mi familia por razones que sin tener conclusiones definitivas involucran gente que trabaja acá”, sostuvo.

Hasta ahora, Eljach no ha entregado detalles públicos sobre el origen de las intimidaciones ni sobre las personas que podrían estar involucradas.