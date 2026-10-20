Colombia

Abelardo de la Espriella celebró la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027 en el Congreso: “Reconocimiento por su patriotismo y determinación”

El presidente de la República destacó el respaldo de los senadores y representantes a la iniciativa y afirmó que la decisión llega en un momento que consideró determinante para el país, que registra un desbalance en materia fiscal que obligó a hacer ajustes en los diferentes sectores

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que no permitirá que la interlocución entre el Gobierno y el Congreso sea irregular - crédito Joel González/Presidencia/Flickr y Colprensa
El presidente Abelardo de la Espriella contó con las mayorias en el Congreso de la República, que le dieron luz verde al presupuesto radicado - crédito Presidencia - Colprensa
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A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, agradeció en la mañana del martes 20 de octubre la aprobación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, por cerca de $634,9 billones; en una maratónica sesión que se extendió por más de 20 horas y que finalizó a las 3:45 a. m. con el visto bueno de la Cámara de Representantes al articulado del Gobierno.

Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación. En un momento decisivo, para el futuro de la República, Colombia necesita el compromiso de todos”, expresó el jefe de Estado, en relación con el espaldarazo recibido por el legislativo, que dio vía libre a los recursos.

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Abelardo de la Espriella se refirió a la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027
Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Con la determinación del legislativo, la iniciativa quedó lista para pasar al despacho presidencial, que con su firma formalizará la sanción del monto y destinación aprobados. El primer mandatario, con ello, destacó el voto favorable de los integrantes de ambas corporaciones que permitieron la aprobación de lo dispuesto por el Ejecutivo, dentro del límite legal, con lo que se evitó su expedición por decreto.

El funcionamiento del Estado concentrará la mayor parte de los recursos

El presupuesto aprobado divide los recursos nacionales en tres componentes: funcionamiento del Estado, servicio de la deuda e inversión pública. El funcionamiento absorberá $393,2 billones de pesos, la mayor asignación dentro de las cuentas aprobadas por el Congreso, y serán recursos que sostendrán las obligaciones ordinarias del Estado; mientras que el servicio de deuda será de $147 billones.

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Miguel Gómez radicará ante el Congreso el nuevo proyecto del Presupuesto General de la Nación 2027 después de que las comisiones económicas devolvieran la propuesta por $575,6 billones - crédito @MinHacienda/X
El compromiso del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez,será la de promover la Ley de Rescate Fiscal - crédito @MinHacienda/X

A su vez, el Gobierno redujo en $8,36 billones la partida que había previsto inicialmente para amortizaciones. Esa modificación permitió trasladar recursos hacia programas internos, pues la inversión pública alcanzará $94,6 billones de pesos tras el ajuste efectuado durante el trámite legislativo, en uno de los puntos que causó mayor discusión en el paso de la iniciativa por el Capitolio Nacional.

Asimismo, las modificaciones avaladas durante los debates incluyeron aumentos para sectores vinculados con la red hospitalaria, los subsidios de servicios públicos, la educación y la atención de emergencias. El sector salud recibió una adición de $3 billones y con esa decisión, el subsidio general pasó de $2 billones a $5 billones, con el objetivo de garantizar el flujo operativo de clínicas y hospitales.

El Ministerio de Minas y Energía obtuvo otros $3 billones. Su presupuesto total subió de $7,5 billones a $10,51 billones para financiar subsidios de energía eléctrica, gas por redes y combustibles en las zonas de frontera; mientras que la educación sumó $100.000 millones dentro del articulado. El texto aprobado también estableció un aumento del 25% para el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

El presidente Petro celebra la aprobación del presupuesto y pide a cerveceros usar materia prima nacional - crédito Banco de la República
El presupuesto aprobado supera en casi $60 billones lo que había destinado inicialmente el Gobierno de Gustavo Petro antes de entregar el poder - crédito Banco de la República

El debate incluyó recortes para la JEP y el sistema de justicia transicional

En cuanto a la atención de desastres tendrá una reserva prioritaria de $3,8 billones para responder a emergencias climáticas y financiar acciones de gestión del riesgo. Del mismo modo, la inversión regional contará con $69 billones, que se distribuirán de forma descentralizada para proyectos en los distintos departamentos del país; en pro de la ejecución de proyectos específicos en infraestructura y salud.

Sin embargo, uno de los puntos de mayor discusión fue la reducción de $181.402 millones aplicada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a los demás organismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Los recursos retirados de esas entidades serán reorientados hacia el sector justicia y el Ministerio de Defensa, lo que causó una intensa discusión en las redes sociales.

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