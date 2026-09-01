Abelardo de la Espriella designó al nuevo director del Servicio Geológico: será el encargado de monitorear los temblores y terremotos en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano tiene a su cargo el monitoreo sísmico y volcánico, la cartografía geológica y la producción de información geocientífica para la planificación del país y la prevención de desastres - crédito SGC

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El presidente Abelardo de la Espriella oficializó la designación de Amat David Zuluaga Guerra como director general del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El nombramiento quedó oficializado mediante el Decreto 1337 del 28 de agosto de 2026, que tuvo carácter ordinario y entró en vigencia desde la fecha de expedición del acto administrativo.

La normativa fue expedida en Bogotá y lleva las firmas del presidente Abelardo de la Espriella y de la ministra de Minas y Energía María Nohemí Arboleda Arango.

“Articulo 1. Nombramiento. Nombrese con carácter ordinario al doctor AMAT DAVID ZULUAGA GUERRA, en el empleo denominado Director General de Entidad Descentralizada, Código 0015, Grado 27 ubicado de la planta de personal del Servicio Geológico Colombiano -SGC”, se lee en el documento.

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Decreto que formaliza el nombramiento de Amat David Zuluaga Guerra como director del SGC - crédito Dapre

El texto también dispuso que la comunicación oficial del nombramiento quedara a cargo de la Secretaría General del ministerio, aunque el acto no expone las razones de la elección ni detalla funciones específicas para la gestión del nuevo director.

El Ministerio de Minas y Energía formalizó su designación al frente del SGC, entidad encargada de generar conocimiento científico sobre el subsuelo, los recursos minerales y los fenómenos geológicos del país.

Trayectoria académica y profesional

Según el registro oficial de Función Pública, Amat David Zuluaga Guerra es geólogo de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y magíster en Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Salford, en Inglaterra, resaltandose en áreas como geociencias, recursos minerales, hidrocarburos, sistemas energéticos, investigación aplicada y análisis territorial.

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Amat David Zuluaga Guerra defendió la inversión en geología y respaldó la fracturación hidráulica con mayores capacidades técnicas y regulatorias, al tiempo que pidió decisiones energéticas con un enfoque más técnico - crédito X

Del mismo modo, se ha desempeñado como docente universitario, investigador, profesional de transición energética en el Ministerio de Minas y Energía y técnico de Corpocesar.

Al momento del nombramiento, dirigía el Observatorio de Transición Energética del Caribe de la Universidad de Área Andina.

Retos de Zuluaga en el Servicio Geológico Colombiano

Entre las prioridades inmediatas figura sostener el rigor técnico del reporte de sismos y la vigilancia de volcanes activos en un periodo de alta actividad sísmica en Colombia, además de garantizar la entrega oportuna de datos geocientíficos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres (Ungrd) para mitigar riesgos por movimientos en masa o posibles erupciones.

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En paralelo, la nueva dirección deberá replantear la política de transición energética desde la información geológica del país: equilibrar la evaluación de recursos fósiles, con la visión de que el carbón mantiene un rol estratégico, y aportar cartografía y estudios para convertir regiones mineras tradicionales como el departamento del Cesar en un clúster minero-energético orientado a una “vanguardia energética”.

FOTO DE ARCHIVO. Fachada del edificio del Servicio Geológico Colombiano en Bogotá, Colombia, 29 de enero, 2019. REUTERS/Luisa González

La gestión también incluye liderar investigación sobre yacimientos no convencionales, con énfasis en la fracturación hidráulica (fracking), a partir de líneas base ambientales que permitan determinar su viabilidad con protección del agua y los ecosistemas.

Otra tarea clave será acelerar la actualización del conocimiento geocientífico: avanzar en el mapa geológico nacional y precisar el potencial en minerales críticos como cobre, níquel y litio, insumos vinculados a tecnologías limpias y a la transición energética global.

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Las posturas públicas de Zuluaga sobre geología y energía

De igual manera, Amat David Zuluaga también se ha desempeñado como columnista de opinión en el medio local El Heraldo.

De hecho, en un reciente escrito difundido por el medio citado, el nuevo director del SGC defendió la inversión en geología. Allí sostuvo que el país no le ha dado a ese tema la relevancia que requiere.

A su juicio, esa inversión permite conocer mejor el territorio, prevenir desastres, planificar dónde construir y ubicar recursos del subsuelo. También planteó que esos factores pueden evitar costos mayores a futuro, según información recopilada por El Espectador.

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia y REUTERS

Sobre la fracturación hidráulica, Zuluaga Guerra respaldó esa actividad bajo mayores capacidades técnicas y regulatorias. “Lo que debemos trabajar es para que Colombia robustezca la capacidad técnica de las instituciones y regulatoria para hacerlo de manera responsable y controlada”, afirmó.

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En esa discusión, el geólogo e investigador pidió un enfoque “más técnica y menos ideológica-política”. A su vez, le atribuyó una crítica al manejo del sector energético por parte del Gobierno de Petro.

“La tristeza que me da leer los trinos del presidente donde demuestra que después de casi cuatro años no logró entender cómo es y cómo funciona la matriz energética del país”, comentó en una de sus columnas publicadas en el medio local.

Su llegada al Servicio Geológico Colombiano (SGC) pone al frente de la entidad a un funcionario que ha insistido en dar mayor peso a la información geológica para orientar decisiones sobre el territorio. Ese enfoque ubica a la geología como insumo para la política pública, además de su función técnica.

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