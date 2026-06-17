Ministro de Defensa reveló secretos de la captura de alias Javi: “No hay refugio para los criminales”

'Fito' y 'Javi' lograron expandir el poder de Los Choneros en Centroamérica y Norteamérica - crédito Policía de Ecuador

El 17 de junio, la Policía Nacional informó que, en coordinación con la Policía de Ecuador, capturó en Bogotá a Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, considerado el máximo cabecilla de la organización criminal Los Choneros y el delincuente más buscado del vecino país.

La operación Vestigio se desarrolló con apoyo en labores de inteligencia y cooperación internacional. Alias Javi había ingresado a Colombia en octubre de 2025 para fortalecer rutas de narcotráfico y buscar alianzas con el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) y las disidencias de las Farc.

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“Javi” es hermano del extraditado alias Fito, tenía una notificación roja de Interpol y una condena vigente en Ecuador por homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Se le atribuye la expansión de Los Choneros, organización dedicada al narcotráfico, extorsión, homicidios y lavado de activos con influencia en varios países. Además de Colombia, este grupo criminal tiene injerencia en Centroamérica, México y Estados Unidos.

Las autoridades en Ecuador celebraron la captura e indicaron que representa un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional, afectando la capacidad de mando y financiación de Los Choneros.

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El ministro de Defensa confirmó que 'Javi' será extraditado a Ecuador - crédito Policía Nacional

Ministro de Defensa de Colombia destacó la captura de Javi como un triunfo para el país

Vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, entregó un balance sobre la captura de “Javi”, lo que calificó como un triunfo para las autoridades del país.

“No hay refugio para los criminales. Gracias a un trabajo conjunto, coordinado, a todos los mecanismos de cooperación que tenemos a través de nuestras Fuerzas Militares y en este caso nuestra Policía Nacional, se logró un resultado contundente el día de ayer aquí en Bogotá. Trabajo que une a muchos más contra Los Choneros”.

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La detención del ecuatoriano se registró en la noche del 16 de junio - crédito Policía Nacional

Pedro Sánchez recordó que en Colombia se ha registrado la captura de otros integrantes de Los Choneros y elogió el trabajo que han realizado las autoridades junto con el apoyo de Ecuador en los últimos meses.

“Quiero recordar que el año pasado en octubre capturamos a alias Fede, que se había volado de una cárcel ecuatoriana, por quien había una recompensa de hasta un millón de dólares y se capturó aquí en Medellín. Anoche capturamos a alias Javi, un peligroso criminal, sucesor, hermano de alias Fito, que ya fue extraditado el año pasado a los Estados Unidos y que pretendía ocultarse acá para seguir delinquiendo. Aquí el mensaje es claro: cuando nos unimos las naciones pierden los criminales. Por ello es que de alguna manera se ha reducido el homicidio en los departamentos y provincias fronterizas de ambas naciones”.

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Los secretos de la caída de ‘Javi’

'Javi' tomó el liderazgo de Los Choneros tras la caída de su hermano - crédito Policía de Ecuador

El ministro de Defensa reveló que “Javi” ingresó a Colombia a mediados de marzo y que desde entonces estaban siguiéndole los pasos.

“Nuestra policía vino coordinando desde el día 15 de marzo del 2026 un control a todo el núcleo familiar de este sujeto, alias Javi. Además de eso, desde el aeropuerto, desde el primer día que él ingresa, empezamos a mirar nosotros no solamente un seguimiento en diferentes partes del país, sino también desde lugares donde él transitaba”.

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Sánchez destacó que el trabajo investigativo llevó a las autoridades hasta Quinta Paredes, en Bogotá, en donde se registró la detención del criminal ecuatoriano.

“El 16 de junio, es decir, anoche, a medianoche, luego de varias actividades especializadas, por más de dos meses de seguimiento, lo encontramos en un sector exclusivo en la ciudad de Bogotá. Estoy hablando del barrio Quinta Paredes. Allí se ejecutó la captura y posteriormente se notificó a este mismo sujeto la circular roja por parte de Interpol”.

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Por último, el ministro de Defensa de Colombia confirmó que ya están tramitando todo lo correspondiente para que se pueda ejecutar la extradición de “Javi” a Ecuador. Se presume que podría tener el mismo final que su hermano y terminar siendo juzgado en Ecuador.

“Hoy estamos llevando a cabo ya las coordinaciones con la Policía de Ecuador con un avión que les vamos a facilitar para el ingreso y, obviamente, el traslado de este sujeto para que sea entregado a las autoridades de este país”.

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